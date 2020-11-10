İş Zekası Uzmanı Nedir, Nasıl Olunur? İş Zekası Uzmanlığı Mezunu Ne İş Yapar?

Şirketler her geçen gün stratejilerinin belirlenmesi için verilerini analiz edebilmek için iş zekâsı uzmanı istihdam etmektedir. İş zekâsı uzmanı en çok perakendecilik, hızlı tüketim, bankacılık ve finans sektörlerinde iş zekâsı uzmanları san zamanların en gözde çalışanları arasındadır.



İş zekâsı uzmanlığı günümüzde oldukça önemli olan mesleklerden biridir. Şirketler sıklıkla analitik düşünebilen, iyi derecede İngilizce bilen iş zekâsı uzmanı istihdam ediyor. İş zekâsı uzmanlarıyla birlikte bir şirket kendi verilerini daha hızlı ve daha kolay şekilde yorumlayabilir. Analizlerin ve planlamaların gelecekte daha sağlam adımlar atabilmesi için kararlar alırlar. İş zekâsı uzmanları müşterilerinin davranışlarına göre öngörü oluşturarak müşteri memnuniyetinin ve dolayısıyla satışların artmasını sağlarlar. İş zekâsı uzmanları bir şirket için oldukça değerli elemanlardır.



İş Zekâsı Uzmanı Nedir?



İş zekâsı uzmanı bir şirketin operasyonlarının genel olarak kar durumunu arttırabilmek amacıyla sistemler geliştirebilmek ve bu sistemlerin uygulanmasını sağlayan kişilerdir.



İş Zekâsı Uzmanı Ne İş Yapar?



Bir iş zekâsı uzmanı kurumların stratejilerini belirler. Kurumların geleceğine yönelik alınacak kararları risk analizlerine, pazar arayışlarına göre belirler. Müşterilerin portföyüne göre satış ya da pazarlama etkinliklerinin arttırılması, personellerin performanslarının incelenmesi, maliyetlerin düşürülmesi gibi alanlarda etin rol oynarlar. Tüm bu faktörleri belirgin verilere dayandırırlar.



Tüm faktörlerin işlendiği verilerin yorumlandığı bir rapor hazırlar. Bir iş zekâsı uzmanı kendini geliştirdiği farklı alanlarda edindikleri bilgiler ile birlikte bilişim teknolojilerini bütünleşmiş ederek iş zekâsını kullanıp, tüm sürecin yönetilmesini sağlarlar. İş zekâsı uzmanı bir şirketin davranışını, adımlarını, stratejisini belirleyerek adımlar atılmasını sağlar. Bir şirketin geleceği hakkında en doğru kararlarını alabilmeleri için mevcut ve geçmiş zamanın verilerini toplayarak çeşitli yazılımların kullanılmasıyla elde edilmiş olan verilerin anlamlı olan bilgilere dönüşmelerini sağlayan verilerin yönetim süreçlerini yönetirler.



İş Zekâsı Uzmanı Nasıl Olunur?



İş zekası uzmanı olabilmek için herhangi bir resmi mecburiyete ihtiyaç duyulmamaktadır. Bir üniversiteden dört senelik eğitim alan İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve bu bölümler ile ilgili olan bölümlerden mezun olan bir kişi iş zekâsı uzmanı olarak çalışabilmektedir. Aynı zamanda üniversiteler ile çeşitli eğitim akademileri İş Zekâsı ve Raporlama eğitimleri vererek, eğitim alan kişilere sertifika verebilmektedir.



İş Zekâsı Uzmanı Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



İş zekâsı bir mühendislik birimidir. İş zekâsı uzmanı olan kişiler stratejik karar verebilme sürecini destekleyebilmek amacıyla finansal verilerin analizini yapar. İş zekâsının kalitesini arttırırlar. Verilerin toplanabilmesi, analiz edilebilmesi için prosedürlerin oluşturulmasını sağlar. Yeni verilerin analiz edilme süreklerini geliştirirler. Bütün verilerin toplanabilmesi, kullanılabilmesi için veri ambarını denetlerler.



Yıllık bütçeleme süreci için gelir tahmini geliştirirler. İş zekâsının verilerinin toplanabilmesiyle ilgili önceliklerin belirlenmesini ya da firmanın beklentilerini yönetebilmek amacıyla ilgili departmanlar ile iş birliği içinde çalışırlar. İş zekâsı analizlerini içeren periyodik raporları oluştururlar. Şirketlerin veri gizliliğini korurlar Mesleki gelişimlerini sürdürürler.