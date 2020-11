İşletme Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

İşletme bölümleri ülkemizde en fazla kontenjana ve öğrenciye sahip olan bölümlerin başında gelir. Iş dünyası içerisinde işletme bölümleri kişiler tarafından da rağbet gören en önemli bölümlerden bir tanesidir.



İşletme Bölümü Nedir?



İşletme bölümü, iktisadi ve idari bilimler fakültesi içerisinde yer alan bölümlerden bir tanesidir. Öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihleri arasında da en fazla işletme bölümü yer alır. İşletme bölümünü iş dünyası içerisindeki hacmi oldukça fazladır. İş dünyasında yer olan her türlü kurum ve şirket belli bir işletmeye esas alarak kurulur ve işleyişini devam ettirir. Özellikle iş dünyasında muhasebe, finans, yönetim, pazarlama, ticaret ve insan kaynakları gibi departmanlar belli bir işletmeye bağlı olarak sürdürülür. Bu sebeple de işletme bölümünden mezun olan kişiler doğrudan bu departmanlardan birinde görev alırlar.



İşletme Bölümü Dersleri Nelerdir?



İşletme bölümü hem ders olarak hem de firmalarla ilgili işleyiş bakımından oldukça kapsamlı bir bölümdür. Bölüm içerisinde yönetimsel faaliyetlerden hukuka, istatistikten insan kaynaklarına, üretimden finansa kadar pek çok alana yönelik dersler verili. İşletme bölümünde görülen ana dersler ise şu şekildedir;

- ekonomi,

- muhasebe,

- istatistik,

- finans,

- pazarlama,

- insan kaynakları,

- işletme ve ekonomi hesabı,

- yönetim,

- organizasyon ve temel işletme.



Bu derslerin her biri işletme bölümü için ana dersleri oluşturmaktadır. Genellikle teorik şekilde devam eden bu dersler içerik olarak daha derinlere yani daha farklı derslere de ayrılmaktadır. Ama bir işletme bölümü öğrencisi mutlaka işletme ile ilgili ana detaylar olan finans, muhasebe, pazarlama ve insan kaynakları gibi alanlarda yetkin bir duruma gelmelidir.



İşletme Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



İşletme bölümünden mezun olan kişilerin iş dünyası içerisindeki yeri oldukça fazladır. Geniş bir çalışma alanına sahip olan işletme bölümü mezunları, özellikle çalışma alanının ve sahasının fazla olmasından dolayı bu bölümü tercih etmektedir. Özel ve kamu şirketinde çalışabilen işletme bölümü mezunları, isterlerse de özel sektörün pek çok alanında görev alabilirler.



Genel bir ayrım yapmak gerekirse işletme bölümü mezunları hem özel sektörde hem de kamu sektöründe geniş çaplı bir çalışma alanı bulabilirler. Kamu sektöründe çalışmak isteyen kişiler merkez bankası, kamu bankaları, hazine ve maliye bakanlığı gibi alanlarda kendilerine iş bulabilirler. Özel sektörde ya da özel kurumlarda çalışmak isteyen kişiler ise eğitim, turizm, gayrimenkul, sanat ve spor organizasyonları, insan sağlığı, ulaştırma, teknoloji gibi alanlarda görev yapabilmektedir. İşletme bölümü mezunlarının iş olanakları genellikle kişinin kendini geliştirdiği yöne bağlı olarak değişim gösterir. Eğer öğrenciler ya da mezun olan kişiler kendilerini insan kaynakları bölümünde geliştirmişse genellikle insan kaynakları departmanında görev alabilirler.



İşletme Bölümü Eğitim Süresi



işletme bölümü, iktisadi ve idari bilimler fakültesine bağlı olarak öğrenci kabul eden bir bölümdür. İşletme bölümü her ne kadar farklı eğitim süresini kapsayan ve bu eğitim süresi içerisi değişiklik gösterebilen bir bölümü olsa da 4 yıllık bir lisans programına tabi tutulur. Yani işletme bölümü okuyan kişiler 4 yıllık eğitim sonunda bu bölümden mezun olabilirler.