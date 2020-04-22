İşletme Mezunları Ne İş Yapar? İşletme Mezunu Hangi Alanlarda Çalışabilir?

İşletme en çok tercih edilen bölümler arasında yer alır. Hemen hemen her üniversitede ise işletme bölümü bulunmaktadır.

İşletme Mezunları Ne İş Yapar?

İşletme mezunlarının mezun olduktan sonra yapacağı ilk görev alanı ise yöneticiliktir. İşletme mezunları ilgili şirketlerin yönetici boşluğuna aday kişilerdir. Bölüm aynı zamanda yönetici yetiştirir. Şirketlerin departmanlarında işletme mezunlarına ait bölümler bulunur. İşletme mezunu kişiler şirketlerin ilgili departmanlarında yer bulabilirler. İlgili departmanlar ise şu şekildedir;

- Ar-Ge

- Reklam

- Satış ve pazarlama

- İnsan kaynakları

- Muhasebe

- Satış

- Yönetici

Ayrıca işletme mezunları sermayeleri bulunduğu takdirde yine kendi işletmelerini açabilirler. Bunun için de işletme mezunlarının yetkisi bulunur. Sermayesi olmayan işletme mezunları için de yine devlet tarafından KOSGEB desteği verilmektedir.

İşletme Mezunları Hangi Alanlarda Çalışabilir?

İşletme mezunları için hem özel sektörde hem de kamu dairelerinde pek çok alan bulunmaktadır. Özel sektörlerde özel bankalarda işletme mezunları için kontenjan ayrılmaktadır. Bunun için yine işletme mezunlarının girebileceği banka sınavları bulunmaktadır. Aynı zamanda işletme mezunları polislik için de başvuru yapabilirler.

POMEM sınavlarına girerek lisans diploması sayesinde işletme mezunları polis olarak kamuda çalışabilirler. Yine kamuda uzmanlık ve uzman yardımcılığı gibi alanlarda işletme mezunları çalışabilir. Müfettişlik ve müfettişlik yardımcılığı da bir diğer çalışabilecek alanlar olarak gösterilmektedir.