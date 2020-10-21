Kabin Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Kabin memuru dendiği zaman özellikle havayolu ile yolcu taşımacılığı akla geliyor. Bu sebepten dolayı kriterlerin diğer mesleklere göre biraz daha farklı olduğunu dile getirmek mümkün. Bu mesleğin özellikleri, ne gibi istekleri olduğu ve şartları konusunda son yıllarda önemli bir araştırma yapılmaya başlandı. Zira günümüzde geçerli bir meslek olması ile beraber iyi bir kazanç elde etme şansı da veriyor.



Kabin Memuru Nedir?



Havayolu firmalarının güvenlik ve konfor doğrultusunda belirlediği kurallar çerçevesinde, yolcuların rahat seyahat etmesini sağlayan çalışanlara kabin memuru denmektedir. Dünyanın birçok farklı bölgesine uçuş gerçekleştirirken, aynı zamanda uçaklarda yolcuların ne yapması gerektiği konusunda da kabin memuru bilgi sağlar. Bütün gerekli şart ve koşullar doğrultusunda gerekli kriterleri yerine getirildiği takdirde kabin memuru olmak mümkün.



Kabin Memuru Ne İş Yapar?



Hem yurtiçi hem yurtdışı destinasyonlar doğrultusunda yapılan yolculuklar için, yolcuların güvenliğini ve konforunu sağlama kabin memurunun işidir. Aynı zamanda kabin memuru birçok farklı görev üstlenmiştir.



- Uçuş öncesi bütün kabin düzenleme görevini tamamlamak

- Yiyecek ve içecek, acil durum ekipmanı ve malzeme ile yolcuların ihtiyacı olan tüm unsurları kontrol ve temin etmek

- Uçağa giriş yapan yolculara selamlamak ve koltuklarını bulmalarına olanak vermek

- Acil durum ekipmanları ve acil durum projeleri kapsamında yolculara gerekli bilgileri vermek

- Söz konusu türbülans olduğunda yolcuları rahatlatmak

- Yolculara içecek ve yiyecek servisi gerçekleştirmek

- Acil durumlar söz konusu olduğunda ilk yardım uygulaması yapmak

- Yolculuğun ardından yazılı uçuş raporu hazırlamak

- Güvenlik konusunda havacılıkla ilgili tüm kural ve yönetmeliklere uymak



Kabin Memuru Nasıl Olunur?



Kabin memuru olabilmek adına 2 yıllık sivil havacılık kabin hizmetleri önlisans programından mezun olmak gerekmektedir. Aynı zamanda bu mesleği yapacak ve bu eğitimi alacak olan kişilerin, adli sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir. Böylece bu önlisans programını Tamamlandıktan sonra gerekli şart ve koşullar yerine getirilmek suretiyle, kabin memuru alınabilmektedir. Özellikle hem fiziksel hem de psikolojik olarak kadın ve erkeklerde talep edilen şart ve koşulların da tamamlanması çok önemlidir. Böylece farklı havayolu firmalarında kabin memuru olmak mümkündür.