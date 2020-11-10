Kaptan Nedir, Nasıl Olunur? Gemi Kaptanlığı Mezunu Ne İş Yapar?

Kaptanlar birçok farklı amaç doğrultusunda değişik gemileri kullanmaktadır. Yolcu ya da yük taşıma ile beraber daha birçok değişik amaç öne çıkıyor. Kaptan olmak isteyen insanlar ise internet üzerinden bunu nasıl gerçekleştireceğine dair araştırma yapmaktadır.



Kaptan Nedir?



Peki, çok farklı boyuta ve özelliklere sahip olan geminin seyrini belirlemek, kontrol etmek ve idare etmekle görevli kişilere kaptan denmektedir. Çok önemli bir meslek ve unvan olması ile beraber, aynı zamanda görev ve sorumlulukları da büyük bir öneme sahiptir.



Küçük bir yat ile başlamak suretiyle kruvazöre kadar yönetim gerçekleştiren kaptanlar, farklı rotalar üzerinden deniz araçlarının kontrolünü gerçekleştirmektedir. Sayısız miktardaki yük ile beraber insan üzerinden taşıma gerçekleştiren gemiler konusunda, kaptanların görevleri büyük bir öneme sahiptir.



Kaptan Ne İş Yapar?



Kaptan birçok farklı özelliğe ve boyuta sahip olan deniz araçlarını kontrol etmek ve seyrini düzenleme işini gerçekleştirmektedir. Gerekli olan rota ve güzergah kapsamında araçların deniz üzerinde en doğru yol eşliğinde ulaşmasını sağlamaktadır. Yakın yol ve uzak yol kaptanı olmak üzere iki farklı şekilde kaptanlar bulunmaktadır ve bu kaptanların yapacağı işler değişkenlik gösterir.



Özellikle yönetilecek olan gemiye bağlı olarak görev tanımları değişkenlik gösteren kaptanlar, eğlenceli görevlerin yanı sıra çok ciddi görevler üzerinden resmi işleri yürütmektedirler. Söz konusu devasa gemiler olduğu zaman bu gemilerin gerekli noktaya ulaşması, yanaşması ve yüklerin indirilip bindirilmesi noktasında kaptan sorununu ele alır.



Kaptan Nasıl Olunur?



Kaptan olabilmek için üniversitenin lisans bölümleri arasında yer alan Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliğinden mezun olmak gerekmektedir. Üniversiteyi bitirdikten sonra staj dönemi bulunur.



Stajın ardından Deniz müsteşarlığının açmış olduğu gemi adamları yeterlik sınavına girmek ve bunu istenilen derece üzerinden geçmek gerekmektedir. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra Kaptan unvanını alan kişiler, birçok değişik deniz araçlarını rahatlıkla kullanacak noktaya gelmektedir. Böylece hem özel kuruluşlarda hem de kamu kuruluşu ile beraber bireysel olarak birçok farklı iş alanında çalışma yürütmek mümkün.



Kaptan Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Kaptanların birçok farklı görev ve sorumlulukları ile beraber aynı zamanda nitelikleri yer almaktadır. Gemiler çok hassas bir yapıya sahip araçlar oldukları için, her türlü donanımı çok iyi bilmek ve gerekeni niteliklere sahip olmak büyük önem taşır.



- Her türlü deniz aracını kontrol etmek ve seyrini ele almak

- Gemiler ile ilgili pek çok farklı eksik ve sorunun giderilmesini sağlamak

- Gemi kalkış ve iniş noktasında gerekli raporlamayı sağlamak

- Problemler söz konusu olduğunda alternatif çözümler ele almak ve üretmek

- Stres altına doğru ve hızlı karar verebilme becerisi göstermek

- Uzun söyle seyahatler için bunu yönetebilecek bir fiziksel yeterlilik sağlamak

- Personel yönetiminin değerlendirmek ve bu iş için en doğru kişileri seçmek

- Ekip yönetimini başarılı bir biçimde yürütmek



Bu şekilde daha birçok farklı görev ve sorumluluk ile beraber nitelik kapsamında, kaptanlar değişik rotalar üzerinden mesafeler doğrultusunda yönetim sağlamaktadır.