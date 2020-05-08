Kartvizit Ölçüleri Nedir? Piksel (Px), Cm Olarak Kartvizit Boyutları

Kartvizit tasarlar iken kartvizit boyutları üzerine düşünülecek ve dikkat edilecek konulardan birisidir. Özellikle kartvizitlerin uzun süre kullanılabilmesi için kartvizit boyutlarının önemi dikkat edilmesi gereken konulardan birsidir.



Kartvizit Ölçüleri Nedir?



Günümüzde birçok firma ve çalışan kartvizitleri kullanmaktadır. Akılda kalıcı ve uzun süre kullanım için kartvizitlerin tasarımı ve uygun ölçütleri oldukça önemlidir. Özellikle alanında başarılı bir kartvizit daha başarılı işler çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Tasarımcılar açısından kartvizit ölçüleri ortaktır. Özellikle standart kartvizit ölçüleri 8.4*5.2 cm olmaktadır. En çok tercih edilen kartvizitler ise standart kartvizitlerdir.



Kartvizit Piksel (px), Cm Olarak Kartvizit Boyutları



Hangi sektörde olunursa olunsun kartvizitler o sektörde her zaman kendinizi ifade edebileceğiniz bir materyaldir. Ayrıca kartvizit kullanımı kişiler ve firmalar üzerinde daha profesyonel bir etki bırakmaktadır. Günümüzde birçok firma ve çalışan kartvizit kullanmaktadır.



Kartvizit kullanımında en önemli etken kartvizitlerin akılda kalıcı olması ve dikkat çekici özelliği olması gerekmektedir. Birçok kartvizitler bulunur. Hepsinin ölçüleri de standarttır. Kartvizit çeşitleri ve olması gereken standart ölçüleri şu şekilde belirlenmiştir;



Standart kartvizit ölçüleri 8.4*5.2 cm olmalıdır.

İnce (mikro) kartvizit 2.5*8.5 veya 3.5*8.5 cm olmalıdır.

Kare kartvizit 5.2*5.2 cm olmalıdır.

Katlamalı kartvizitler ise 8.4*10.4 cm olmalıdır.