Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam Olma Şartları - 2021

İlçelerin en büyük mülki ve idari amirleri olarak kaymakamlar bilinir. Günümüzde pek çok gencin hayalini kurduğu kaymakamlık, ilçe hakkındaki birçok farklı konudan sorumludur.



Kaymakam Nasıl Olunur?



Kaymakam olabilmek için 4 yıllık lisans mezunu olmak gerekir ancak bu kriterler yeterli değildir. Aynı zamanda belirlenmiş bazı lisans bölümleri içerisinden mezun olma gerekliliği bulunur. Peki, kaymakamlık mesleğini yapmak için bölüm dalları nelerdir?



- Siyasal bilgiler,

- Hukuk,

- İktisat,

- İşletme,

- İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri,



Bu bölümlerden mezun olmuş kişiler kaymakam olabilmek için başvuru hakkına sahip hale gelir. Bu bölümlerin dışında herhangi bir alandan mezun olan bireyler kaymakamlık başvuru hakkına sahip olamaz. Ele alınan başvuru süreci ile birlikte ilgili şartlar yerine getirildikten sonra, kazanan kişiler Valilik emrine atanır.



Özellikle bu süreç içerisinde Kaymakam adayları valilik için tez hazırlar. Yapılan bu tez üzerinden geçer notu alan kişiler Kaymakam olma yolunda önemli bir adım atmış sayılır. Tabii mutlaka ilgili bölümlerden mezun olmak ve bu mezuniyetin 4 yıllık lisans süreci kapsamında gerçekleştirmek en önemli unsurdur.



Kaymakam Olma Şartları - 2021



Önceki yıllarda olduğu gibi Kaymakam olma şartları 2021 yılı için de geçerliliğini koruyor. Gerekli başvuru şartlarını taşıyan ve tüm etmenleri yerine getiren adaylar Kaymakam olmak için önemli bir şans yakalar. Peki, Kaymakam olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?



- Kaymakamlık sınavına girebilmek için 35 yaşın altında olmak gerekir.

- Ayrıca yukarıda belirtilmiş olan bölümler arasından mezun olma şartı yer almaktadır.

- Kaymakamlık için yapılacak olan sınav doğrultusunda en az 70 puan alma şartı yer alır.

- Bu sınavın geçilmesi ile beraber 4 farklı mülakat sınavı bulunmaktadır.

- Yapılan 4 mülakat üzerinden iyi sonuçlar almak Kaymakam olma yolunda önemli bir adım olarak öne çıkar.



Yapılan tüm bu sınavların ve mülakatlarına ardından Kaymakam olmak isteyen bireyler, bu süreci başarılı geçtikten sonra 3 yıl süreyle staj görürler. Farklı yerlerde gerçekleştirilen bu stajlardan da mutlaka başarıyla geçmek gerekmektedir.