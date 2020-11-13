Kaynak Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Kaynak Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

İnşaatlarda, fabrikalarda ve farklı metal üretiminin olduğu alanlarda proje hazırlayan kaynak mühendisi, aynı zamanda bu projelerin tüm denetimlerini yapan kişidir. Yapılan üretimlerin daha kaliteli ve hatasız olması için çalışan kişidir.

Kaynak Mühendisi Nedir?

Daha çok üretim sektörü içinde kendisine kolay şekilde iş bulabilme imkanına sahip olan kaynak mühendisi gemi ve otomobil gibi üretim firmalarında proje geliştiren ve denetim yapan kişidir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduktan sonra çeşitli imalat sektörü yapan işletmelerde iş bulabilir ve buralarda projelerin başında görev almaktadır.

Kaynak Mühendisi Ne İş Yapar?

Gerekli eğitimleri almış ve mezuniyetini gerçekleştirmiş olan kaynak mühendisi başlıca firmalarda denetim, planlama, personele yardımı olma ve farklı belgelerin kayıt altına alınması gibi pek çok farklı işlemleri yapmaktadır.

Kaynak Mühendisi Nasıl Olunur?

Çeşitli eğitim programlarına katılmak veya ilgili bölümlerden mezun olmak sonrasında kaynak mühendisi olmak mümkündür. Kaynak mühendisi olabilmek için aşağıda verilen şartlardan birini yerine getirmek gerekiyor.

- Herhangi bir 4 yıllık eğitim veren üniversite fakültelerinden mezun olmak.

- Metalürji, metal, makine ya da teknik eğitim fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmak.

- İlgili üniversitelerin düzenledikleri Uluslararası Kaynak Mühendisliği eğitim programlarına katılmak ve gerekli olan kaynak mühendisliği diploması almaya hak kazanmış olmak.

Kaynak Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ciddi bir dikkat ve analiz gerektiren mesleklerin başında gelen kaynak mühendisinin sorumlulukları da oldukça fazladır. En ideal mesleklerden birisi olan kaynak mühendisinin başlıca görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanmaktadır:

-Kaynak üretimi yapılacak olan malzemelerin tasarım analizlerini yapmak.

- Projelerde gerekli olan ekipman ve personeli belirlemek.

- Metal malzemelerin sorunsuz kaynaklanması için kullanılması gereken ısı miktarı ve gerekli olan süre hakkında personele detaylı olarak bilgi vermek.

- Projelerin hatasız olarak yürümesi için planlanmış olan zaman ve bütçeye göre ilerlemesini sağlamak.

- Farklı ve yeni kaynak formüllerinin keşfi için çalışmalar yürütmek.

- Kalite kayıtları ve raporlarının tutulması ile hazırlanmasını sağlamak.

- Tüm gerekli ve belgeleri sorunsuz olarak sağlamak.

- Kaynak ekibinin eğitimi sağlamak ve denetimlerini yapmak.