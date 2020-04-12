Komiser Nasıl Olunur? Komiser Ve Yardımcısı Olma Şartları

Komiserler polis memurluğu yapan kişilerden seçilmektedir. Komik olmak isteyen polis adaylarının izlemesi için belirli şartlar vardır. Komiser olmak için izlenecek olan ilk adım PAEM'dir. Polis Amirleri Eğitim Merkezi belirli şartları taşıyan kişileri kabul etmekte olup komiser yardımcısı yetiştirmektedir. PAEM'den mezun olan kişiler göreve komiser yardımcısı olarak başlamakta olup aldıkları terfiler ile komiserliğe kadar yükselmektedir.



Komiser Nasıl Olunur?



Komiser yardımcıları fiziki yeterlilik sınavlarına girmekte ve bu zorlu sınavları parkurda vermektedir. Her komiser adayı parkura tek başına girmektedir. Parkurlarda adayların fiziki yeterlilikleri ölçülmekte ve parkuru tamamlama süresine göre 100 üzerinden puanlama yapılmaktadır. Puanlamanın nasıl yapılacağı kılavuz ile belirlenmiş olduğundan, son derece objektif bir sınavdır. Adayın en az 70 puan alamaması durumunda, aday elenmektedir.



Fiziki yeterlilik sınavını başarılı bir şekilde geçen aday, mülakata girmektedir. Mülakatta adaya birtakım sorular sorulmakta ve sorulan sorulara doğru cevap vermesi beklenmektedir. Verilen cevaplara göre adayın kendisini ifade etme, duyduğunu kavrama ve bilgi kapasitesi ölçülmektedir. Mülakat da 100 üzerinden değerlendirilmekte olup adayın elenmemesi için alması gereken en az puan 70'dir.



Komiser ve Yardımcısı Olma Şartları



Komiser olmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve lisans mezunu olması zorunludur. KPSS'de P3 puan türünden az 70 almak zorunlu olup fiziksel yapının da uygun olması gerekmektedir. Adaylar PAEM'e alınmadan önce ön sağlık kontrollerinden geçmekte ve fiziki yapıları kontrol edilmektedir. Boy ve kilo orantılı olmalı, vücudun görünen kısımlarında ameliyat izi gibi yara izleri olmamalıdır.



Komiser olmak isteyenlerin ilk önce komiser yardımcısı olması gerektiğinden komiser yardımcısı olarak 4 sene görevde bulunma şartı aranmaktadır. Polis Amirleri Eğitim Merkezi her yıl komiser yardımcısı yetiştirmektedir. Komiser yardımcısı olmak isteyen adaylar, güvenlik soruşturmasından geçmektedir. Komiser yardımcısı olmak isteyen erkek adayların, askerlik görevlerini yapmış olması beklenmektedir.