Lojistik Yönetimi Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Lojistik bölümü üniversitelerde eğitim verilen bir lisans bölümüdür. 4 yıllık alınan eğitimden sonra öğrenciler Lojistik Diplomasını almaya hak kazanırlar. Ayrıca pek çok iş imkanına sahip olan Lojistik bölümü öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.



Lojistik Yönetimi Bölümü Nedir?



Lojistik Yönetimi bölümünün amacı lojistik ile alakalı tüm işlerin organize edilmesi, kontrolüne verilen firma ve proje için en iyi kullanacak ve lisans eğitiminde verilen eğitimleri en iyi şekilde uygulayabilecek öğrenciler yetiştirmektir. Bu bölüm ekonomi ve matematik ağırlıklı bir bölüm olmaktadır. Bu nedenle bu özellik sayesinde öğrenciler eğitim ve iş hayatlarında kolaylık sağlanır.



Lojistik Yönetimi bölümünü bitiren öğrencilere Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından alınan karar ile Lojistik Yönetimi uzmanı veya Lojistisyen unvanı verilmektedir.



Lojistik Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?



Öğrenciler bölüm seçiminde iş olanakları dışında hangi alanda dersler alacaklarını da merak ederler. Lojistik eğitiminde ticaret, ekonomi, hukuk ve matematik ile alakalı pek çok ders bulunmaktadır. Bu dersler şunlardır:



- İktisada Giriş

- Matematik

- İşletmeye Giriş

- İş Hukuku

- İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama

- Mikroekonomi

- Lojistik İlkeleri

- Finansal Yönetim

- Pazarlama Temel İlkeleri

- Ulaşım ve Lojistik Yasal Çevre



Lojistik Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Lojistik Yönetimi bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Toplam 8 dönemden oluşan Lojistik Yönetiminde tüm derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir. Mezun olan öğrenciler üreticiden tüketiciye veya tedarikçiye kadar teslimat konusunda gerçekleştirilen her türlü işlerde görev alırlar.



Lojistik Yönetimi Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Kalifiye eleman bakımından doymamış bir noktada bulunan bölümlerden birisi de Lojistik Yönetimi bölümüdür. Bu nedenle bu bölümden mezun olanlar için iş imkanı oldukça geniştir. Lojistik Yönetimi bölümünden mezun olan kişiler lojistik sağlayıcı pek çok firmada çalışma olanağına sahiplerdir.



Lojistik Yönetimi bölümünden mezun olan kişiler için iş imkanları arasında havalimanları ve terminaller, serbest bölge, dış ticaret faaliyetleri, sigorta, finansman, denetim, üçüncü taraf lojistik hizmeti sağlayıcılar, kara, hava, demir ve deniz yolu taşımacılık alanları bulunmaktadır. Ayrıca bu bölümden mezun olan kişiler eğitim hayatlarına devam edebilir, yüksek lisans veya doktora eğitimi de alabilirler.