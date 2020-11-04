Manken Nasıl Olunur? Manken Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Herkes manken olabilir mi sorunun cevabı aslında diğer tüm soruların da temelini oluşturuyor. Diğer her meslekte olduğu gibi manken olmak için de belirli kriterler bulunuyor. Bu nedenle herkes manken olamıyor.



Manken Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Fiziki olarak ideal ölçülere sahip olmak,

Güler yüzlü ve pozitif olmak,

Mankenlik eğitimi almış olmak,

Kıyafet ve aksesuarları büyük bir ustalıkla taşıyabilmek,

Disiplinli ve çalışkan olmak,

Pek çok konuda yetenekli olmak,

Yarışmalara ve ajanslara katılmak,

Kareografilere uyum sağlamak,

Erkek Mankenler İçin Aranan Şartlar



Eskiden kadınların büyük ilgi gösterdiği ve rağbet ettiği mankenlik mesleği günümüzde erkeklerin de yakın markajında girmiş bulunuyor. Bu nedenle erkekler, vücut yapılarını istenen kriterlere sokmak için çaba gösteriyor. Manken olabilmek için pek çok eğitimin alınmış olması ve ajanslara kayıt olunması gerekir. Erkeklerde manken olmak için aranan şartlar;

Erkekler, minimum 1.80 boyunda olmalıdır.

Boy ve kilosu dengeli olmalıdır.

Gövde yapısı ve omuzlar geniş olmalıdır.

Bacak boyu uzun ve şekli ise ideal seviyede olmalıdır.

Poz verebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Yürüyüş ve duruş konusunda üst seviyede olması gerekir.

Kadın Mankenler İçin Aranan Şartlar



Pek çok kadının hayallerini süsleyen ve kendini en iyi gösterebileceği meslekler arasında yer aldığını düşündüğü mankenlik mesleğini yapabilmeleri için belirli kriterlere sahip olunması gerekir. Kadınlar, manken olabilmek için belirli ajanslara kayıt olmalı ve gerekli eğitimleri almalıdır. Kozmetik, tekstil, bakım, takı gibi pek çok sektör kadınları hedef kitlesi alıyor. Aranan ve ilgi gören bir manken olabilmek için hangi kriterlere sahip olmak gerekir? Kadınlarda aranan mankenlik kriterleri nelerdir? Sizler için derledik;

Kadınların, ideal ölçülere sahip bir fiziğe sahip olması gerekir.

Minimum 1.70 boyunda olması gerekir.

Bacak boyu uzun, şekli ise ideal seviyede olması gerekir.

Duruş ve yürüyüş konusunda üst seviyede başarılı olmalıdır.

Kalçalar dar, bel ise ince bir yapıya sahip olmalıdır.

Göğüslerin küçük ve biçimli olması gerekir.

Poz verebilme yeteneğine sahip olması gerekir.

Manken Olmaya Karar Verildiği Zaman Yapılması Gerekenler



İyi bir manken hem podyumda hem de objektifler karşısında kendini en iyi şekilde gösterebilmelidir ve başarılı olmalıdır. Bunun için mankenlik eğitimi almak büyük önem taşır. Mankenlik, büyük bir özveri ve disiplin içinde çalışmayı gerektirir.

Erken yaşta kariyer planlaması yapmak ve bu meslek için gereken tüm eğitimlerde yer almak gerekir.

Ailenizin ve arkadaşlarınızın desteği size güç verecektir.

Zarafet ve mankenlik okullarından eğitim almak gerekir.

Bu mesleği yapan kişilerle görüşerek görüş ve önerilerini almanız gerekir.

Çalışma koşullarını araştırmalısınız.

Sektörde adını duyurmuş, önemli ajanslarla görüşmeniz gerekir.

Görev alanlarını öğrenmeli ve disiplinli bir yaşama hazırlıklı olmalısınız.

Sağlıklı ve dengeli beslenmeli, spor yapmaya özen göstermelisiniz.

Size en faydalı olacak ajansı tercih ederek görüşmelisiniz.