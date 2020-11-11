Mikrobiyoloji Uzmanı Nedir, Nasıl Olunur? Mikrobiyoloji Uzmanlığı Mezunu Ne İş Yapar?

Mikrobiyoloji uzmanı, bakteri gibi küçük boyutlarda bulunan organizmaları inceler. Genellikle laboratuvar ortamında çalışan Mikrobiyoloji uzmanı kamu kurumlarında ve ya özel şirketlerde görev alabilir.



Mikrobiyoloji Uzmanı Nedir?



Mikrobiyoloji uzmanı bakteri gibi küçük organizmaların ortaya çıktığı andan yok olana kadar geçen sürecini inceler. Bu sırada önemli çalışmalara imza atar.



Sağlık sektörünün ayrılmaz bir parçası olan mikrobiyoloji uzmanı diğer hekimler tarafından laboratuvar ortamına gönderilen doku ve benzer materyalleri inceler. Bu inceleme sonuçlarını değerlendirerek gerekli raporu hazırlar. Bu organizmalar gerekli durumlarda farklı materyaller ile incelenir. Yapılan incelemenin sonucu ise raporu isteyen hekime gönderilir. Mikrobiyoloji uzmanı genellikle diğer branşlardaki hekimler ile ortak çalışmalar yürütürler.



Mikrobiyoloji Uzmanı Ne İş Yapar?



Kendi alanlarında eğitim alan mikrobiyoloji uzmanları genellikle hastane ve ya sağlık kuruluşlarındaki laboratuvar ortamlarında çalışırlar. O nedenle genellikle rutin bir iş döngüsüne sahip olurlar.



Disiplinli bir ortamda çalışan mikrobiyoloji uzmanı yüksek bir dikkat ve konsantrasyon becerisine sahip olmalıdır. Hastalıkların tespitinde mikrobiyoloji uzmanına çok fazla görev düşmektedir. Bu konuda diğer hekimler tarafından gönderilen numuneler mikrobiyoloji uzmanları tarafından laboratuvar ortamlarında analiz edilerek raporlanır.



Mikrobiyoloji Uzmanı Nasıl Olunur?



Mikrobiyoloji uzmanı olmak için belli bir eğitim alınması gerekir. Bu eğitimler ve ardından staj dönemi tamamlandıktan sonra sektörde iş bulmak mümkün. Mikrobiyoloji uzmanı öncelikle üniversitelerin Tıp, Biyokimya, Kimya, Eczacılık ve Veterinerlik gibi bölümlerden bir tanesinin bitirilmesi gerekiyor. Bu bölümlerden birinden mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı'ndan (TUS) yeterli puanın alınması gerekiyor.



TUS'tan yeterli puanı alan kişiler mikrobiyoloji alanında ihtisas yaparlar. Tüm bu eğitimlerin ardından ise mikrobiyoloji uzmanı unvanına sahip olunur. Bu kişiler tıp dünyasında, ilaç sektöründe ve ya gıda sektöründe iş bulabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektördeki iş alanlarında çalışılabilir.



Mikrobiyoloji Uzmanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Mikrobiyoloji uzmanının görevi diğer mesleklerden biraz daha ağır olabilir. Genellikle laboratuvar ortamında çalışan mikrobiyoloji uzmanı rutin işler yapmaktadır. Süregelen bu işlerden sıkılmamak için mikrobiyoloji uzmanı disiplinli olmalıdır. Yüksek dikkate sahip mikrobiyoloji uzmanının aynı zamanda konsantrasyon becerisinin de yüksek olması beklenir.



Erkek olan mikrobiyoloji uzmanı askerlik hizmetini tamamlamış ya da askerlik hizmetinden muaf olmalıdır. Ekip çalışmasına yatkın olan mikrobiyoloji uzmanı mesleki yenilikleri de sürekli takip etmelidir. Mikrobiyoloji uzmanı aynı zamanda yüksek iletişim becerisine de sahip olmalıdır.



Sağlık sektöründe önemli bir görev üstlenen mikrobiyoloji uzmanı mesleki yeterlilikte olmalıdır. Genel bilgi birikiminin üzerine ise sürekli güncellenen bilgileri de eklemelidir. Mesleki yeniliklere kolayca adapte olan mikrobiyoloji uzmanı aynı zamanda sağlık sektöründe öncü gelişmeleri de sürekli takip edebilmelidir. Disiplinli ve kendine güvenli olan mikrobiyoloji uzmanı organizmaların incelenmesinde farklı teknikler de kullanabilirler. Bunun yanı sıra organizmaların incelenmesi ile birlikte sonuçlar da en doğru şekilde raporlanmalı. Bu raporlar ise hangi hekim tarafından istenmişse ona tekrar hızla sunulabilir.