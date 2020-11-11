Mimari Restorasyon Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Mimari restorasyon bölümü üniversite tercih döneminde internette en çok araştırılan bölümler arasındadır. Bu bölümde eğitim almak için taban puanı ve başarı sıralaması son derecede önemlidir. Taban puanına ulaşan adaylar başarı sıralamasında da uygunsa bu bölüme kaydolarak eğitim almaya başlayabilirler. Mimari restorasyon bölümünde ikinci dönemden itibaren erasmus yapma şansı da bulunmaktadır. Bunun için mutlaka GANO puanını yüksek tutmak ve bu şekilde erasmus programına dahil olmak mümkündür.



Mimari Restorasyon Bölümü Nedir?



Mimari restorasyon bölümü tarihi bir yapının ya da bir mülkün eksik özelliklerini tekrardan ortaya çıkarmak bir yapıyı en iyi şekilde tasvir etmek ve değerlendirmenin eğitimini veren bir bölümdür. Bu bölümde eğitim süresi 2 yıldır. Mimari restorasyon bölümü kültürel doğal mirasın da korunmasını sağlamak amacı ile oluşturulmuş bölümlerden bir tanesidir.



Mimari Restorasyon Bölümü Dersleri Nelerdir?



- Atatürk'ün İlkeleri ve İnkılap Tarihi

- Yabancı Dil

- Teknik Resim

- Malzeme Bilgisi

- Matematik

- Koruma Kavramı

- Mimarlık Sanatı

- Sanat Tarihi

- Sosyal Sorumluluk

- İş Güvenliği

- İletişim Teknikleri

- Rölöve

- Konservasyon

- Atatürk'ün İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

- Mimar Tasarımı

- Yapı ve Koruma

- Ahşap Malzemeleri

- Alçı ve Metal

- Yapı ve Koruma Teknikleri

- Koruma Projeleri

- Destekli Çizim Bilgisayar

- Geleneksel Yapı Sistemleri

- İnce Yapı

- Staj

- Çevre Koruma Bilinci

- Bezeme Teknikleri

- İş Hukuku

- Metraj Keşif

- Mozaik ve Cam



Mimari Restorasyon Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Mimari restorasyon bölümü çevre ve koruma bakanlığında çalışabilir. Burada çevreyi ve doğayı koruma ekibinde yer alarak çalışmalar sergileyebilirler. Ayrıca tarihi yapıların orijinalliğini korumakla sorumludurlar. Mimari restorasyon bölümü mezunu restorasyon tekniği elemanıdır. Bunun için bazı tarihi binaların restore edilmesinde ya da yeni binaların restorasyon ekibinde yer almaktadırlar.



Mimari Restorasyon Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Bu bölümden mezun olanlar kendilerini iş hayatında bulabilirler. Kamuda çalışmak isteyen mezunlar için KPSS şartı aranmaktadır. KPSS'de gerekli şartları yakalayan aynı zamanda mülakatı da geçen kişiler mimari restorasyon ekibi ile bakanlıklarda çalışabilirler. Aynı zamanda restorasyon işi yapan her türlü ekipte yer alabilirler. Mimari restorasyon ekibi sadece kamuda değil özel şirketlerde de çalışabilirler. Mimarlık ofislerinde de görev alarak iş hayatına atılabilirler.