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    10.11.2020 - 14:36 |

    Moda Tasarımcısı Nedir, Nasıl Olunur? Moda Tasarımcılığı Mezunu Ne İş Yapar?

    Moda tasarımcısı, kıyafet, ayakkabı, giysi ve aksesuar tasarımını özgün bir şekilde yapan kişidir. Aynı zamanda giysileri ve aksesuarları tasarlar, çizer, tasarladığı ürünleri nasıl üreteceği hakkında talimat verir, kumaş ve desenleri seçer. Moda tasarımcısı nedir? Nasıl olunur? Moda tasarımcısının taşıması gereken nitelikler nelerdir? Gibi merak edilen soruların cevabını sizler için derledik.

    Moda Tasarımcısı Nedir, Nasıl Olunur? Moda Tasarımcılığı Mezunu Ne İş Yapar?

    Moda tasarımcılığı, hazır giyim modası, sokak modası, haute couture gibi hitap ettiği kitleye uygun ürünler ortaya çıkarır.

    Moda Tasarımcısı Nasıl Olunur?

    Moda tasarımcısı olmak için Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı ya da Moda Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmanız gerekir.

    Moda Tasarımcılarının Taşıması Gereken Nitelikler Nelerdir?

    Bilgisayar destekli tasarım programları ve grafik düzenleme yazılım programlarını en iyi şekilde kullanabilme

    Tasarıma yönelik illüstrasyonları aracılığı ile ifade edecek sanatsal yeteceğe sahip olmak

    Renklerdeki küçük farklılıklar ve küçük detayları ayırt edebilecek kadar dikkatli bir göze sahip olmak

    Şık tasarımlar, benzersiz ve fonksiyonel tasarımlarla yaratıcılığını ortaya çıkarmak

    Moda Tasarımcılığı Mezunu Olan Kişilerin Görevleri Nelerdir? 

    Modayı ve yenilikleri yakından takip etmek, tüketicilerin beğenisini kazanacak ve zevkine hitap edecek ürünler tasarlamak

    Ortaya çıkacak tasarımlar için pazar alanları bulmak ve ürünlerin hitap edeceği hedef kitleyi belirlemek

    Kreasyon için bir tema oluşturmak

    Farklı bir tasarım oluşturmak ve tasarımı görselleştirmek

    Bilgisayar destekli programlar kullanmak

    Kumaş örnekleri bulmak için ticari ve üretici fuarları düzenli olarak ziyaret etmek

    Tasarımların son üretimini denetlemek

    Prototip tasarım oluşturmam için iyi bir ekip ve tasarımcılarla çalışmak

    Örnek kıyafetlerin modeller üzerindeki duruşunu incelemek, tasarlanan ürünün hedef kitlesi olan tüketicinin stil, cinsiyet, yaş ve sosyo-ekonomik statülerini göz önünde bulundurmak

     Teni moda trendlerinden ziyade kumaş, renk ve desenlerle ilgili talepleri değerlendirmek

     Pazarlama amaçlı açılan küçük butikler, satış temsilcileri ve acenteler ile iş birliği yapmak

     Defilede örnek ürünleri sergilemek

     Satıla sunulacak ürünlerin müşteri beğenilerine, pazar ve fiyat taleplerine uygun olup olmadığını tespit etmek

    Moda Tasarımı ve Tekstil Bölümü Mezunları Nerelerde Çalışabilir?

     Moda tasarımı ve tekstil mezunu olan kişiler dönemin gereklerine uygun, yenilikleri yakından takip eden insanların ihtiyacını karşılayabilecek yaratıcılığa sahip kişilerdir. Bu meslekte en önemli konu yaratıcı bir düşünce yapısına sahip olmaktır. Moda tasarımı bölümünden mezun olan kişilerin çalışabileceği pek çok alan vardır. Başlıcaları ise;

    Moda evleri

    Tekstil firmaları

    Baskı atölyeleri

    Moda Tasarımcılığı ve Tekstil Mezunlarının Maaşları Ne Kadardır?

    Moda ile ilgili pek çok mesleğin kazancı ülkemizde genellikle düşüktür. Ama kişi kendini geliştirdikçe maaşı da aynı oranda artar. Bu bölümden mezun olan bir kişinin yüksek bir maaş alabilmesi için çalıştığı yerin önemi, tasarımlarının kalitesi ve niteliği çok önemlidir. Bu nedenle bu bölümde okuyan kişilerin kendini geliştirmesi çok önemlidir.

     Bir moda tasarımcısının alacağı en düşük maaş 2500 TL iken en yüksek maaş ise, 7.000 TL’dir. Bundan daha yüksek maaş alabilmek için doğru bir pozisyonda kaliteli ürünler ortaya koyarak deneyim kazanmanız gerekir. Ülkemizde son zamanlarda en çok dikkat çeken meslekler arasında yer alan moda tasarımcılığı bölümü okuyan kişiler tekstil ihtiyacının artmasından dolayı rahatlıkla pek çok alanda iş buluyor.

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