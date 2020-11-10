Moda Tasarımcısı Nedir, Nasıl Olunur? Moda Tasarımcılığı Mezunu Ne İş Yapar?

Moda tasarımcılığı, hazır giyim modası, sokak modası, haute couture gibi hitap ettiği kitleye uygun ürünler ortaya çıkarır.

Moda Tasarımcısı Nasıl Olunur?

Moda tasarımcısı olmak için Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı ya da Moda Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmanız gerekir.

Moda Tasarımcılarının Taşıması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Bilgisayar destekli tasarım programları ve grafik düzenleme yazılım programlarını en iyi şekilde kullanabilme

Tasarıma yönelik illüstrasyonları aracılığı ile ifade edecek sanatsal yeteceğe sahip olmak

Renklerdeki küçük farklılıklar ve küçük detayları ayırt edebilecek kadar dikkatli bir göze sahip olmak

Şık tasarımlar, benzersiz ve fonksiyonel tasarımlarla yaratıcılığını ortaya çıkarmak

Moda Tasarımcılığı Mezunu Olan Kişilerin Görevleri Nelerdir?

Modayı ve yenilikleri yakından takip etmek, tüketicilerin beğenisini kazanacak ve zevkine hitap edecek ürünler tasarlamak

Ortaya çıkacak tasarımlar için pazar alanları bulmak ve ürünlerin hitap edeceği hedef kitleyi belirlemek

Kreasyon için bir tema oluşturmak

Farklı bir tasarım oluşturmak ve tasarımı görselleştirmek

Bilgisayar destekli programlar kullanmak

Kumaş örnekleri bulmak için ticari ve üretici fuarları düzenli olarak ziyaret etmek

Tasarımların son üretimini denetlemek

Prototip tasarım oluşturmam için iyi bir ekip ve tasarımcılarla çalışmak

Örnek kıyafetlerin modeller üzerindeki duruşunu incelemek, tasarlanan ürünün hedef kitlesi olan tüketicinin stil, cinsiyet, yaş ve sosyo-ekonomik statülerini göz önünde bulundurmak

Teni moda trendlerinden ziyade kumaş, renk ve desenlerle ilgili talepleri değerlendirmek

Pazarlama amaçlı açılan küçük butikler, satış temsilcileri ve acenteler ile iş birliği yapmak

Defilede örnek ürünleri sergilemek

Satıla sunulacak ürünlerin müşteri beğenilerine, pazar ve fiyat taleplerine uygun olup olmadığını tespit etmek

Moda Tasarımı ve Tekstil Bölümü Mezunları Nerelerde Çalışabilir?

Moda tasarımı ve tekstil mezunu olan kişiler dönemin gereklerine uygun, yenilikleri yakından takip eden insanların ihtiyacını karşılayabilecek yaratıcılığa sahip kişilerdir. Bu meslekte en önemli konu yaratıcı bir düşünce yapısına sahip olmaktır. Moda tasarımı bölümünden mezun olan kişilerin çalışabileceği pek çok alan vardır. Başlıcaları ise;

Moda evleri

Tekstil firmaları

Baskı atölyeleri

Moda Tasarımcılığı ve Tekstil Mezunlarının Maaşları Ne Kadardır?

Moda ile ilgili pek çok mesleğin kazancı ülkemizde genellikle düşüktür. Ama kişi kendini geliştirdikçe maaşı da aynı oranda artar. Bu bölümden mezun olan bir kişinin yüksek bir maaş alabilmesi için çalıştığı yerin önemi, tasarımlarının kalitesi ve niteliği çok önemlidir. Bu nedenle bu bölümde okuyan kişilerin kendini geliştirmesi çok önemlidir.

Bir moda tasarımcısının alacağı en düşük maaş 2500 TL iken en yüksek maaş ise, 7.000 TL’dir. Bundan daha yüksek maaş alabilmek için doğru bir pozisyonda kaliteli ürünler ortaya koyarak deneyim kazanmanız gerekir. Ülkemizde son zamanlarda en çok dikkat çeken meslekler arasında yer alan moda tasarımcılığı bölümü okuyan kişiler tekstil ihtiyacının artmasından dolayı rahatlıkla pek çok alanda iş buluyor.