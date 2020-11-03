Model Nedir, Nasıl Olunur? Model Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Modellerin diğer çalışma alanları arasında fitness salonları, araba ve sanat galerileri, klip ve reklam projeleri de yer alıyor. Şirketler çalışmak istediği mankenlerle ajans üzerinden iletişime geçer. Bu nedenle model olmak içi öncelikle bir ajansa kayıt olmak gerekiyor. Mankenlerin fotoğrafları ajansların web-sitesinde yayımlanmaktadır.

Model Nedir?

Giysilerin, çeşitli ürün ve mekanların tanıtımı için poz veren kişilere model denir. Model olmak için gereken şartlar erkek ve kadınlarda farklıdır. Erkeklerde aranan kriterlerin başında boyun 1.80'nin üstünde olması geliyor. Kadınların boyu ise minimum 1.70 - 1.75 aralığında olmalıdır. ''Büyük beden modelliği'' içinse bu kriterler söz konusu değildir. XL ve üstü kıyafetlerin tanıtımında boy ve kilo uyumu aranmaz. Büyük beden modelliği yapmak için poz verme yeteneğine sahip olmak yeterlidir.

Dünya çapında tanınmış olan mankenlere ''top model'' ya da ''süper model'' denir. Bunun dışında çalışılan sektöre bağlı olarak birçok modellik türü vardır. Prova mankenleri genellikle hazır giyim ve tekstil sektöründe çalışır.

Model Ne İş Yapar?

1- Defilelerde modacıların tasarladığı kıyafet ve aksesuarları sergiler.

2- Çeşitli aksesuarları tanıtmak için gazete ve dergilere poz verir.

3- Klip ve reklam projelerinde yer alır.

4- İç çamaşırı ve bikini çekimlerine katılır.

5- Poster, katalog, afiş çekimlerine katılır.

Model Nasıl Olunur?

Günümüzde birçok ajans mankenlik eğitimi vermektedir. Bu eğitimlerin süresi 4 - 6 hafta aralığındadır. Yürüme ve poz verme gibi derslerin verildiği eğitimlerin sonunda sertifika verilir. Bu sertifika ile çeşitli ajanslara başvurulur. Her ajansın erkek ve kadın mankenlerin fotoğraflarından oluşan bir web-sitesi ve kataloğu bulunmaktadır. Manken katalog seçimlerine katılanların projelerde yer alma şansı daha yüksektir. Birçok kurum bu katalogları inceleyerek birlikte çalışacağı erkek ve kadın modelleri seçer.

Türkiye ve dünya genelinde düzenlenen güzellik yarışmalarına katılarak da model olunabilir. Her yarışmanın kriterleri birbirinden farklıdır. Yalnızca bu kriterlere sahip kişilerin başvuruları değerlendirilir.

Bununla birlikte herkes mankenlik eğitimlerine ve katalog seçimlerine katılmaz. Uzun boy kadar fit bir vücuda sahip olmak da önemlidir. Reklamlarda oynayan modellerin diksiyon ve zarafet eğitimi de alması gerekir.

Modellerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mankenler günümüzde dizi ve film projelerinde de görev alıyor. Bunun için modeller, oyunculuk eğitimi almalıdır. Bunun dışında modellerin görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

1- Reklam modelleri, ajanslar ile birlikte çalışır. Ajansın aracılık ettiği reklam filmi projelerinde görev alırlar.

2- Tanıtımını yaptığı ürünler hakkında kamuoyunu ve gazetecileri bilgilendirirler.

3- Mankenlerin en temel sorumluluklarından biri, ideal kilolarını korumaktır. Bunun için sağlıklı beslenir ve düzenli olarak spor yaparlar.

4- Fotoğrafçının tarif ettiği şekilde poz verir.

5- Ajansın çalışma saatlerine uymak ve çekimlere vaktinde katılmak da modellerin görev ve sorumlulukları arasında yer alıyor.

6- Giysilerin sunumunu estetik bir şekilde yaparlar.

7- Sergilenecek kıyafet ve kombinlerin seçiminde stilistlerle fikir alışverişi yaparlar.