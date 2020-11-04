Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Biyoloji ile ilgilenmeyi seven çoğu öğrenciye Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü cazip gelmektedir. Genetik bilimi ve hücre yapıları ile uğraşan bu bölüm gerçekten de oldukça zevklidir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Nedir?

Tüm dünyada moleküler biyoloji alanında çalışmalar yapılmaktadır. Gelişmiş ülkeler modern biyolojinin temeli moleküler biyoloji kabul edilmektedir. Moleküler Biyoloji ve genetik bölümü canlıların genetik yapıları, hücre molekülleri ve canlı davranışlarının nasıl geliştiğini inceler. Bu bölüm oldukça disiplinli olan bir akademik bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü üniversitelerin farklı fakülteleri altında eğitim verebilmektedir. Bu fakülteler Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik ve doğa Bilimleri, Temel Bilimler olabilmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık olan bir lisans bölümüdür.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde 4 yıl boyunca görülecek olan dersler şu şekilde sıralanabilir;

İmmunoloji

Genel Kimya

Kök Hücre Biyolojisi

Genel Biyoloji

Genomik ve Genetiğin Biyoetiği

Moleküler Hücre Biyolojisi

Mikrobiyoloji

Hücresel ve Moleküler Fizyoloji

Genomiks ve Proteomiks

Moleküler Genetik

Biyoinformatik

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

8 yarıyıllık eğitim dönemi boyunca Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde genel olarak bu dersler görülmektedir. Ancak dersler fakültelere göre değişiklik gösterebilir. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olmaya hak kazanırlar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Biyologlar, canlı hücrelerin karmaşık yapılarını incelemek amacı ile genetik ve moleküler araçlardan faydalanmaktadırlar. Bu bölümü okuyan kişiler ise, Transkripsiyon ile translasyonun temel işleyişleri, sinyal transdüksiyonları, küresel gen kontrol merkezleri, koku alma merkezleri ile görsel sistemlerin işleyişleri, genetik çeşitlilik doğası ve bunlar gibi pek çok alanda yanıtlanması gereken sorular amacı ile incelemeler gerçekleştirirler. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doğal popülasyonlar ile bu doğal popülasyonların evrimlerinin diğer canlılar üzerindeki etkisi ile ilgilenmektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü için çeşitli kariyer seçenekleri vardır. Bunlar;

Üniversitelerde Akademik Kariyer

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Laboratuvarları

Tüm Bebek Merkezlerinde

Kök Hücre Merkezlerinde Biyoteknoloji Araştırma Merkezleri

Olarak şeklinde sıralanabilmektedir. Bu iş alanlarının dışında kamu kuruluşlarında da çalışabilirler. Kamuda istihdam sağlayabilmeleri için öncelikli olarak KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı almaları gerekir. Sonrasında ise uygun bir alana atamaları yapılacaktır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olan kişiler yurt dışında da oldukça rahat bir şekilde iş imkanı bulabilmektedirler. Bölümü okuyan öğrenciler Erasmus yaparak İngilizcelerini geliştirip iş bulma konusunda çok daha avantajlı olabilmektedirler. Bölümü bitirmek için öğrencilerin staj ile bitirme tezi yapmaları gerekmektedir. Bölümde yatay geçiş imkanı da bulunmaktadır.

Bunların dışında biyoteknolojiye dayalı olarak çalışmalar gerçekleştiren ilaç ve gıda sanayisinde faaliyet göstermekte olan kurum ve kuruluşlarda kolay bir şekilde iş olanağı bulabilirler.