Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü oldukça zevkli ve dikkat çeken bölümlerden bir tanesidir. Bölümü okumayı düşünen öğrenciler Moleküler Biyoloji ve Genetik ile alakalı bilgi sahibi olmak isterler. Moleküler Biyoloji ve Genetik nedir, kaç yıllıktır, bölümden mezun olanlar ne iş yapar gibi soruların cevaplarını derledik.
Biyoloji ile ilgilenmeyi seven çoğu öğrenciye Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü cazip gelmektedir. Genetik bilimi ve hücre yapıları ile uğraşan bu bölüm gerçekten de oldukça zevklidir.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Nedir?
Tüm dünyada moleküler biyoloji alanında çalışmalar yapılmaktadır. Gelişmiş ülkeler modern biyolojinin temeli moleküler biyoloji kabul edilmektedir. Moleküler Biyoloji ve genetik bölümü canlıların genetik yapıları, hücre molekülleri ve canlı davranışlarının nasıl geliştiğini inceler. Bu bölüm oldukça disiplinli olan bir akademik bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü üniversitelerin farklı fakülteleri altında eğitim verebilmektedir. Bu fakülteler Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik ve doğa Bilimleri, Temel Bilimler olabilmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık olan bir lisans bölümüdür.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dersleri Nelerdir?
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde 4 yıl boyunca görülecek olan dersler şu şekilde sıralanabilir;
İmmunoloji
Genel Kimya
Kök Hücre Biyolojisi
Genel Biyoloji
Genomik ve Genetiğin Biyoetiği
Moleküler Hücre Biyolojisi
Mikrobiyoloji
Hücresel ve Moleküler Fizyoloji
Genomiks ve Proteomiks
Moleküler Genetik
Biyoinformatik
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
8 yarıyıllık eğitim dönemi boyunca Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde genel olarak bu dersler görülmektedir. Ancak dersler fakültelere göre değişiklik gösterebilir. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olmaya hak kazanırlar.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
Biyologlar, canlı hücrelerin karmaşık yapılarını incelemek amacı ile genetik ve moleküler araçlardan faydalanmaktadırlar. Bu bölümü okuyan kişiler ise, Transkripsiyon ile translasyonun temel işleyişleri, sinyal transdüksiyonları, küresel gen kontrol merkezleri, koku alma merkezleri ile görsel sistemlerin işleyişleri, genetik çeşitlilik doğası ve bunlar gibi pek çok alanda yanıtlanması gereken sorular amacı ile incelemeler gerçekleştirirler. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doğal popülasyonlar ile bu doğal popülasyonların evrimlerinin diğer canlılar üzerindeki etkisi ile ilgilenmektedir.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İş Olanakları Nelerdir?
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü için çeşitli kariyer seçenekleri vardır. Bunlar;
Üniversitelerde Akademik Kariyer
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Laboratuvarları
Tüm Bebek Merkezlerinde
Kök Hücre Merkezlerinde Biyoteknoloji Araştırma Merkezleri
Olarak şeklinde sıralanabilmektedir. Bu iş alanlarının dışında kamu kuruluşlarında da çalışabilirler. Kamuda istihdam sağlayabilmeleri için öncelikli olarak KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı almaları gerekir. Sonrasında ise uygun bir alana atamaları yapılacaktır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olan kişiler yurt dışında da oldukça rahat bir şekilde iş imkanı bulabilmektedirler. Bölümü okuyan öğrenciler Erasmus yaparak İngilizcelerini geliştirip iş bulma konusunda çok daha avantajlı olabilmektedirler. Bölümü bitirmek için öğrencilerin staj ile bitirme tezi yapmaları gerekmektedir. Bölümde yatay geçiş imkanı da bulunmaktadır.
Bunların dışında biyoteknolojiye dayalı olarak çalışmalar gerçekleştiren ilaç ve gıda sanayisinde faaliyet göstermekte olan kurum ve kuruluşlarda kolay bir şekilde iş olanağı bulabilirler.