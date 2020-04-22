BİST98.1710,57EURO7,570,02USD60,26ALTIN385,071,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKariyer Haberleri Muhtarlığın Görevleri Nelerdir? Muhtar Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?
    ABONE OL
    22.04.2020 - 18:34 |

    Muhtarlığın Görevleri Nelerdir? Muhtar Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

    Mahallelerde ve köylerde yürütme görevini icra etmek için, mahalle ya da köy sakinlerinin seçimle başa getirdikleri kişilere muhtar denir. Peki, muhtarlığın görevleri nelerdir? Muhtar ne iş yapar, nasıl olunur? Detayları ile derledik.

    Muhtarlığın Görevleri Nelerdir? Muhtar Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

    Köylerde ve mahallelerde yönetim ve yürütme işini aktif bir şekilde yapan kişiye muhtar denmektedir. Muhtarların belirlenmiş olan bazı görevleri vardır. Bu görevler yasalar ile belirlenmiştir.

    Muhtarlar görevlerine seçilerek gelir. Devlet memuru statüsünde görev yaparlar. Muhtar, belirlemiş olduğu ihtiyar heyeti ile seçimlere katılır. Muhtarlık görevi en küçük idari birimdir.

    Muhtarlığın Görevleri Nelerdir?

    - Hükümetin belirlemiş olduğu kanunlar hakkında halkı bilinçlendirir.
    - Köy muhtarı, köy sınırları içerisinde düzeni ve dirliği sağlar.
    - Köy içerisinde şüpheli bir durum gerçekleştiği durumlarda jandarmaya ya da karakola bilgilendirme
    yapar.
    - Köy sakinleri arasında meydana gelen, doğum, evlilik ve ölüm gibi durumları kayıt altına alır.
    - Seçim zamanlarında seçim kuruluna yardım yardım etmekte görevlidir.
    - Seçim zamanlarında basılan seçmen kağıtlarının sahiplerine ulaştırılmasını sağlar.
    - Nüfus ve ikametgah değişiklikleri de muhtarın görevidir.
    - Mahalle içinde yaşamlarını sürdürmekte olan kişilere ilmühaber verir.
    - Köylerde ya da mahalle içerisinde yapılacak olan çalışmalardan mahalle sakinlerini haberdar eder.
    - Hastanelerde yeşil kart uygulamasından yararlanacak olan kişileri tespit eder.

    Muhtar Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur?

    - Muhtar olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur.
    - Muhtar adayları, muhtar olmak istedikleri bölgenin sakinleri tarafından seçilir.
    - Muhtar olmak için, seçim tarihinden en az bir sene öncesinden o mahallede ikamet edilmesi gerekir.
    - 25 yaşını doldurmak ve hüküm giymemiş olmak gereklidir. (Hırsızlık, sahtecilik, kaçakçılık gibi)
    - Kamu hizmeti verebiliyor olmak yani yasaklı olmamak gereklidir.
    - Türkçe okuryazar olmak gereklidir.

    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En Başa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasıl en başa döndüğümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mekatronik Mühendisliği Görevi Nedir? Mekatronik Mühendisi Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

    Mekatronik Mühendisliği Görevi Nedir? Mekatronik Mühendisi Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    226 Alan Kodu Nerenin? 0226 Telefon Kodu Nereye Ait?

    226 Alan Kodu Nerenin? 0226 Telefon Kodu Nereye Ait?

    Sıradaki Haber