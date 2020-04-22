Muhtarlığın Görevleri Nelerdir? Muhtar Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Köylerde ve mahallelerde yönetim ve yürütme işini aktif bir şekilde yapan kişiye muhtar denmektedir. Muhtarların belirlenmiş olan bazı görevleri vardır. Bu görevler yasalar ile belirlenmiştir.

Muhtarlar görevlerine seçilerek gelir. Devlet memuru statüsünde görev yaparlar. Muhtar, belirlemiş olduğu ihtiyar heyeti ile seçimlere katılır. Muhtarlık görevi en küçük idari birimdir.

Muhtarlığın Görevleri Nelerdir?



- Hükümetin belirlemiş olduğu kanunlar hakkında halkı bilinçlendirir.

- Köy muhtarı, köy sınırları içerisinde düzeni ve dirliği sağlar.

- Köy içerisinde şüpheli bir durum gerçekleştiği durumlarda jandarmaya ya da karakola bilgilendirme

yapar.

- Köy sakinleri arasında meydana gelen, doğum, evlilik ve ölüm gibi durumları kayıt altına alır.

- Seçim zamanlarında seçim kuruluna yardım yardım etmekte görevlidir.

- Seçim zamanlarında basılan seçmen kağıtlarının sahiplerine ulaştırılmasını sağlar.

- Nüfus ve ikametgah değişiklikleri de muhtarın görevidir.

- Mahalle içinde yaşamlarını sürdürmekte olan kişilere ilmühaber verir.

- Köylerde ya da mahalle içerisinde yapılacak olan çalışmalardan mahalle sakinlerini haberdar eder.

- Hastanelerde yeşil kart uygulamasından yararlanacak olan kişileri tespit eder.

Muhtar Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur?

- Muhtar olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur.

- Muhtar adayları, muhtar olmak istedikleri bölgenin sakinleri tarafından seçilir.

- Muhtar olmak için, seçim tarihinden en az bir sene öncesinden o mahallede ikamet edilmesi gerekir.

- 25 yaşını doldurmak ve hüküm giymemiş olmak gereklidir. (Hırsızlık, sahtecilik, kaçakçılık gibi)

- Kamu hizmeti verebiliyor olmak yani yasaklı olmamak gereklidir.

- Türkçe okuryazar olmak gereklidir.