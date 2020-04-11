Müsteşar Nasıl Olunur? Mit - Gümrük Müşteşarı Olma Şartları

Bakanlık bünyesinde çalışan ve kamu teşkilatının ilgili kısmındaki bakandan sonra gelen sorumlu kişilere müsteşar denmektedir. Hangi bölümde olursa olsun müsteşarlar devlet memuru statüsünde yer alır. Bu sebepten dolayı izin, kıdem, tazminat ve sözlük hakları gibi unsurlarda memurlar ile aynı haklara sahiptir.



Müsteşar Nasıl Olunur?



Bir devlet memurunun ulaşabileceği en üst mevki olarak söylenebilecek müsteşarlık, ilgili bakan yerinde olmadığı zamanlarda sorumlu olan kişidir. Müsteşarın pek çok farklı görevi bulunmaktadır.



- Mekansal açıdan planlama düzenlemek,

- Yapı işleri ile ilgili çalışmaları denetlemek,

- Mesleki hizmetler konusunda gereklilikleri ve etkinliği kontrol etmek,

- Basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri konusunda sorumluluk almak,

- Avrupa birliği ile ilişkiler konusunda görev almak,

- Destek hizmetlerinin takibini sürdürmek

- Kaynak ve bütçelerle ilgili düzenleme sağlamak,

- Baskın denetimler gerçekleştirmek,



Bu gibi daha pek çok farklı görevleri doğrultusunda müsteşar memur statüsündeki en yüksek kıdem olarak geçer. Tabii müsteşarlık görevi değişkenlik göstermekle beraber, bu konuda gümrük veya MİT Müsteşarlığı gibi önemli kurumlar üzerinden görevler devam etmektedir.



MİT-Gümrük Müsteşarı Olma Şartları



Hem gümrük hem de MİT müsteşarı olmak için genel bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları yerine getirmek suretiyle ayrıca kendi içerisinde bazı detaylı koşul ve şartlar da bulunur.



- 4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmak,

- KPSS üzerinden gerekli taban puanı elde etmek,

- İçişleri Bakanlığına girmek suretiyle gerekli tecrübe ve deneyim kazanmak,

- Aynı zamanda tıp, veterinerlik, hukuk gibi pek çok bölümden de mezun olabilmek,

- Bu bölümler bünyesinde bakanlık nezdinde gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak,



Bütün bu kriterleri yerine getirmek suretiyle hem günlük hem de MİT müsteşarı olma şansı elde edilebilmektedir. Tabii en önemlisi mutlaka bakanlık üzerinden gerekli tecrübeyi farklı alanlarda elde etmektir. Bu da belli bir zaman ve sabır gerektiren bir süreçtir.