Mütercim Tercümanlık Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Mütercim Tercümanlık Bölümü, farklı dillerin çevirisinin yapılabilmesi için yetkin kişiler yetiştirilmek amacı taşıyan ilgili bölüm olarak adlandırılmaktadır. Günümüz dünya dillerin pek çok farklı dil bulunmakta ve bu diller kimi zaman kültür ve teorik açıdan farklı şekilde yer alabilmektedir. Özel sektör ya da kamu alanlarında iş bulabilme imkanının yer aldığı bölümde aynı zamanda freelance sektörde farklı siteler üzerinden de ciddi çalışmalar yapılabilmektedir.



Mütercim Tercümanlık Bölümü Nedir?



Üniversitelerde dil çevirilerinin ve tercümelerinin yapılabilmesi için en yetkin kişilerin yetiştirildiği bölüm olan Mütercim Tercümanlık Bölümü, mezun olan kişilerin çevirmen veya tercüman unvanı almalarını sağlamaktadır. Farklı ülke dillerinin bilinmesinin önemli hale geldiği günümüzde en ideal mesleklerin başında çevirmenlik ve tercümanlık gelmektedir. Ancak bu bölümde çevrilmesi gereken farklı dil terimleri için eğitimler verilmektedir.



Mütercim Tercümanlık Bölümü avantajı olarak pek çok farklı sektörde ve ülkelerde kolay şekilde iş bulabilme imkânı gösterilebilmektedir. Mütercim Tercümanlık Bölümü taban puanları için yalnızca dil puan türüne göre hesaplamalar yapıldığı rahatlıkla söylenebilmektedir.



Mütercim Tercümanlık Bölümü Dersleri Nelerdir?



Mütercim Tercümanlık sektöründe ilerlemek ve bu alanda mesleğini icra etmek isteyen kişilerin Mütercim Tercümanlık Bölümünde görecek oldukları temel dersler şu şekilde sıralanmaktadır:



- Çeviri Esasları

- Dünya Uygarlıkları

- Çevirmenler İçin İleri İngilizce

- Karşılaştırmalı Dil Bilgisi

- Çevirmenler İçin Etkili Konuşma ve Yazma

- Çeviri ve Medya

- Not Alma ve Özetleme Teknikleri

- Çeviri Eleştirisi



Mütercim Tercümanlık Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun olmuş ve Mütercim Tercüman unvanını eline almış olan kişiler, iş hayatında yazılı veya sözlü yani anlık olacak şekilde farklı dil çevirileri yaparlar. Bu çevirilerin gerçekleştirilmesi sırasında kimi zaman ülke kültürleri ve dil çeşitleri ön plana alınarak tercümeler yapılmaktadır. Tercüman olmak ve bu meslekte ilerlemek isteyecek olan kişilerin öncelikli olarak edebiyat ve dil kurallarına oldukça hâkim kişiler olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra yakın ve eski tarihi bilgileri bulunması istenen tercümanların aynı zamanda bilime de oldukça meraklı kişilerden oluşması mesleki açıdan daha kaliteli işler çıkarabilmesi için tavsiye edilmektedir.



Mütercim Tercümanlık Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Kimi zaman ofis ya da büro ortamlarında, kimi zaman ise bilgisayar ve internet ortamında işbaşı yapabilecek olan tercümanlar, bunun öncesinde 4 yıllık bir eğitim sürecini tamamlamak ve diplomasını almak zorundadır. Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun olmaları durumunda Mütercim Tercümanların çalışabilecek oldukları başlıca iş alanları şu şekilde sıralanmaktadır:



- Spor Kulüpleri

- Çeviri Ofisleri

- Yayınevleri

- Dil Araştırma Kurumları

- Elçilikler

- Televizyon Kanalları

- Konsolosluklar



Tüm bunların dışında Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun olan kişiler, devletin belirlenen bakanlıkları içinde istihdam edilebilmektedir. Son olarak kamu kuruluşlarında iş bulmak ve çalışmak isteyen Mütercim Tercümanların KPSS puanlarına göre de iş olanakları değişebilmektedir.