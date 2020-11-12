Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Mühendislik alanlarından birisi de Nanoteknoloji Mühendisliği bölümüdür. Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Öğrencilerin bu bölümden mezun olabilmeleri için mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.



Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?



Nanoteknoloji maddelerin moleküler ve atomik seviyelerde kontrolü anlamına gelmektedir. Nanoteknoloji çıktığı günden beri büyümeye devam etmiş ve insanlara bu alanda pek çok iş imkanı sunmuştur.



Bu alanlardan biri olan Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü maddenin en küçük yapı taşları üzerinde çalışmalar yapan bilim dalı olmaktadır. Bu bölümün amacı maddenin en küçük yapı taşları üzerinde araştırmalar yapmak ve projeler yürütmek için kişiler yetiştirmek ve bu kişileri sektöre kazandırmaktır.



Bu bölümü tercih edecek ve Nanoteknoloji Mühendisi olmak isteyen kişilerin bazı özellikleri barındırması gerekmektedir. Özellikle disiplinli, sorumluluk sahibi, planlı, düzenli ve mühendislik ile atom gibi kavramlara ve sektöre ilgisi bulunması oldukça önemlidir.



Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?



Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü toplamda 8 dönemden oluşmaktadır. Bu dönem boyunca tüm derslerden başarılı olarak geçen kişiler Nanoteknoloji Mühendisliği Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünün dersleri genellikle mühendislik ve madde bilgisi üzerinedir. Bu bölümün derslerinden bazıları şunlardır:



- Matematik

- Malzeme Bilimi

- Bilgisayar Programlama

- Nano Bilim ve Mühendislikte Kimyasal Kuramlar

- Doğrusal Cebir

- Endüstriyel Malzemeler ve Üretim Süreçleri Laboratuvarı

- Endüstriyel Malzemeler ve Üretim Süreçleri

- Diferansiyel Denklemler

- Taşınım Mekanizmaları Laboratuvarı

- Nano Malzemeler ve Üretim Metotları



Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünde okuyan tüm öğrenciler bu dersler başta olmak üzere birçok dersten sorumlu olurlar. Mezuniyet şartlarını tamamlayıp mezun olan öğrencilere ise Nanoteknoloji Mühendisi unvanı verilir.



Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler araştırmalar yapmaktadır. Araştırmalar dışında üretim, tasarım, proje maliyet analizi, kalite kontrolü, yöneticilik, malzeme tedariki gibi birçok işten sorumlu olmaktadırlar.



Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Nanoteknoloji Mühendisleri tıp alanında çalışabilirler. Moleküler düzey kadar küçük bir ölçekte sorunları çözebilecek ve bu sayede tıp bilimini sonsuza dek değiştirebilecek yeni araçlar oluşturarak çalışabilirler. Biyo-sistem ile ilgili olanlar, test ve manipülasyon için küçük miktarlarda DNA veya biyolojik fragmanları depolamanın yollarını oluşturabilirler. Nanoteknoloji Mühendisliğinden mezun olan kişiler için çalışabilecek iş olanakları ise şunlardır:



- Malzeme üretim tesisleri

- Savunma sanayi

- otomotiv veya beyaz eşya sektörü

- Petrokimya endüstrisi

- Devlet Malzeme ofisi

- Tıbbi üretim ve medikal

- Demir çelik sektörü



Nanoteknoloji Mühendisliği mezunları bu alanlarda pek çok iş imkanına sahip olabilirler. Bu iş imkanları arasında kamu sektörleri de bulunmaktadır. Mezun öğrenciler kamu sektöründe çalışabilmeleri için ilk önce Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavdan elde edilecek olan puan belirleyici olacaktır.