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    11.04.2020 - 02:29 |

    Noter Nasıl Olunur? Noter Katibi Olma Şartları

    Noter katibi olmak isteyen pek çok kişi bu konu hakkında detaylı bilgi öğrenmeye çalışıyor. Bu meslek adına bilirkişi olmayı düşünenler için belli başlı bazı koşul ve şartlar bulunmaktadır. Peki, noter nasıl olunur? Noter katibi olma şartları nelerdir işte bilgiler.

    Noter Nasıl Olunur? Noter Katibi Olma Şartları

    Öncelikle noter katibi kimdir bununla başlamak gerekir. Noter kanun ve yönetmeliğinde bulunan; beyanname, sözleşme, ihtarname, senet ve benzeri hukuki işlemleri usulüne göre düzenli şekilde yapan kişilere noter katibi denmektedir. Noter aynı zamanda noterlikte çalışan tüm personelin denetimini yapmakla yükümlü kişi olarak öne çıkmaktadır. Noter konusunda yapılan tüm işlerin hatasız ve eksiksiz biçimde tamamlanması noter katibinin görevleri arasında yer alır.

    Noter Nasıl Olunur?

    Noterlik işlerini düzenli biçimde ilerlemesi noktasında noter katibinin birtakım mesleki yükümlülükleri bulunmaktadır.

    - Yazışma ve haberleşme işlemlerini yürütmek,
    - Noter defterlerini usulüne uygun olarak tutmak,
    - Evrakları vezneye ulaştırabilecek biçimde hazır hale getirmek,
    - Beyanname ile gerekli bildirileri ve tüm işlemleri düzenlemek,
    - Biten işler üzerinden evrakların kontrolünü sağlamak,
    - Arşiv bölümünü işlerini denetlemek ve düzenlemek,
    - Arşiv bölümünde yer alan personeli denetlemek,
    - Aylık ve yıllık iş düzenlemesinin denetimini ve kontrollerini sağlamak,

    Bu gibi unsurları yerine getirme konusunda noter katiplerinin mesleki açıdan önemli görevleri bulunmaktadır.

    Noter Katibi Olma Şartları

    Noter katibi olabilmek için hem yasal süreç içerisinde belli şartlar bulunmakta hem de nitelik açısından bazı özellikler aranmaktadır.

    - En az lise mezunu olmak gerekir,
    - İlgili noter yanında en az 6 ay çalışılmalıdır,
    - Süreç sonunda katiplik yemini edilmelidir,
    - Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olunmalıdır,
    - Sonuç odaklı bir beceri sahibi olunması gerekir,
    - Mesleki etiğe uygun davranışların sergilenmesi gerekir,
    - Planlama ve organizasyon becerisini nitelikli şekilde göstermelidir,

    Yazılan bu kriterlere sahip olmak suretiyle noter katibi olma şansını elde etmek mümkün. Özellikle mesleki yeterlilik konusunda bunu göstermek noter katibi olmak açısından büyük öneme sahiptir. Hem yasal süreç içerisinde gerekli unsurlara sahip olmalı hem de kişisel donanım noktasında bunun gösterilmesi gerekmektedir. O yüzden noter yanında 6 ay süreli gerçekleştirilen çalışma büyük öneme sahiptir.

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