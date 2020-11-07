Operatör Nedir, Ne İş Yapar? Operatör Nasıl Olunur, Gerekli Şartlar Nelerdir?

Operatör yol, köprü ve bina gibi inşaatlarda ağır iş makinelerini kullanarak bunun kontrolünü de sağlarlar. Operatörün görev tanımı ise kullandığı iş makinesine göre değişmektedir.



Operatör Nedir?



Operatör çeşitli inşaat alanlarında bina, baraj, yol ve köprü gibi çalışmalarda görev alırlar. Bu alanlarda iş makinelerini kullanan operatörler iş makinelerinin kontrolünü de yaparlar. Aynı zamanda operatör vinç, hafriyat kamyonu ve buldozer gibi ekipmanların çalıştırılmasında görev alırlar. Operatör genellikle bu iş makinelerinin bakım ve kontrolünü hem de denetlenmesini yaparlar.



Operatörler çalıştıkları şirkette aldıkları göreve göre farklı iş tanımlarına da sahip olabilirler. Özellikle de operatör yaptığı işe bağlı olarak çalışmalarını düzenleyebilir. Operatör çalıştığı alanda titizlikle denetim ve kontrol sağlamalıdır. Bu kapsamda kullanılan iş makinelerindeki arızalar da raporlanarak ilgili birime sunulur.



Operatör Ne İş Yapar?



Operatörün görev tanımı çalıştığı şirkete ve kullandığı iş makinesine göre değişmektedir. Özellikle yol, köprü ve bina yapımlarında operatörlere büyük bir görev düşmektedir. Tehlikeli bir iş yapan operatörlerin çalışmalarını da çok büyük bir dikkatle yapmaları gerekir. Bu konuda oldukça tedbirli ve iş disiplinine sahip operatörlerin olması gerekir.



Operatör meydana gelecek bir kaza ve mal hasarının önüne geçmek için tüm ekipmanları doğru bir şekilde kullanabilmelidir. Ayrıca operatör iş makinelerini doğru kullanmak için bu ekipmanların periyodik güvenlik ve servis kontrollerini de yapabilmeliler.



Operatör, bağlı olduğu şirkete ait ekipmanların ve malzemelerin korunması için bunları doğru bir şekilde kullanmalılar. Bu şekilde araçlar temiz tutularak güvenli bir iş yapılabilmelidir. O nedenle operatöre çok görev düşer.



Operatör Nasıl Olunur?



Operatör olmak için gereken bazı şartlar bulunuyor. Özellikle iş makinesi operatörü olmak için G sınıfı ehliyet olması gerekiyor. Operatörler sürücü kurslarından G sınıfı ehliyet eğitimine katılarak sınavı başarı ile geçmeliler.



Bu eğitimlerin sonunda G sınıfı ehliyet almaya hak kazanan kişiler tüm iş makinelerini de rahat bir şekilde kullanabilirler. Aynı zamanda işverenler tarafından yalnızca kullanılacak olan iş makinelerine yönelik eğitimler de verilir.



Operatörler bu eğitimleri de kolay bir şekilde alabilirler. Operatörlerin ekip çalışmasına yatkın olmaları gerekir. bunun yanı sıra operatörler sorumluluklarındaki işleri de zamanında bitirmeliler. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayan operatör yorucu işlerde çalışabilecek gerekli fiziksel güce de sahip olmalılar.



Operatörün Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Operatörün meslek grubuna uygun görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Öncelikle iyi bir operatör çalıştığı firmadaki tüm ekipmanları düzenli bir şekilde kullanabilir. Bu ekipmanların ve iş makinelerinin bakım ve kontrolü de düzenli olarak yapılmalıdır. Aynı zamanda iş makinelerinde meydana gelen hasarların da raporlanarak ilgili birime sunulması gerekir.



Operatör kendi görev alanında bulunan ve sorumluluğu dahilindeki işleri zamanında teslim etmek ile yükümlüdür. Özellikle de ağır iş makinelerini kullanan operatör doğru el ve göz koordinasyonuna da sahip olmalılar. Bu şekilde kendilerine verilen görevi operatörler eksiksiz bir şekilde yerine getirebilirler. Operatörlerin çalışma sırasında her tülü tehlikeye dikkat etmeleri gerekir.