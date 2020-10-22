Orman Muhafaza Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Orman muhafaza memurları devlet memuru konumunda olup belirli kanunlara tabi olmaktadır Bu nedenle mutlaka orman muhafaza memuru olmak için belirli bir lisans ya da ön lisans programını bitirmek gerekir.



Orman Muhafaza Memuru Nedir?



Orman muhafaza memurları Orman Genel Müdürlüğü kapsamında görev alan kamu memurlarıdır. Kısacası orman muhafaza memurları 657 sayılı kanuna tabi olan kamu personelleridir. Orman muhafaza memurlarının bu görevlerini devam ettirmesi için bazı sorumlulukları da vardır. Bu sorumluluklar özellikle ormanların korunması ormanlara zarar veren kişilerin tespit edilmesi ile ilgilidir orman muhafaza memurları da diğer memurlar gibi aynı kanunlara ve çalışma kurallarına uymak durumundadır özellikle çalışma saatleri günlük 8 saat olup haftalık 5 gün boyunca işlerine devam etmek durumundalardır.



Orman Muhafaza Memurları Ne İş Yapar?



Orman muhafaza memurları için yönetmelikte ve kanunlar da oldukça geniş bir görev alanı bulunmaktadır. Bu memurların genel görev alanları ise ormanların korunması ve ormanlarda karşılaşılabilecek sorunun ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Ama muhafaza memurları özellikle Orman Ürünleri'nin korunmasında geniş bir yetki alanına sahiptir.



Ormana zarar veren kişilerle mücadele ve yangınlarla mücadele çalışmaları da yine görevleri arasındadır. Orman muhafaza memurları sadece ormanların korunması için değil aynı zamanda orman içerisinde yaşamını sürdüren hayvan ve diğer doğal ürünleri de korumak zorundadır.



Orman Muhafaza Memuru Nasıl Olunur?



Orman muhafaza memuru olmak için öncelikle kanunda belirtilen ön lisans programlarından mezun olmak gerekir. Orman genel müdürlüğü kapsamında yürütülen orman muhafaza memurluğu özellikle memur alımları sırasında mutlaka kişinin mezun olduğu bölüme dikkat eder.



Belirtilen yönetmelikte orman muhafaza memuru olmak için şu bölümlerden mezun olmak gerekir;

- Orman ve orman ürünleri,

- Orman işletmeciliği,

- Ormancılık,

- Fidan ve Fidecilik,

- Odun dışı orman ürünleri,

- Av ve yaban hayatı,

- Budama ve aşılama



Bu bölümlerden herhangi birinden mezun olan kişiler Kpss sınavına da girerek gerekli puanları almak kaydıyla orman muhafaza memurluğuna başlayabilir. Orman muhafaza memurluğu için Kpss puanı en az 65 ve 70 arasında istenmektedir. Bu puanlar genel olarak taban puan olarak geçmektedir. Bu puanın üzerinde herhangi bir puan alan kişiler Orman Muhafaza Memuru olarak gerekli yerlere görev almak üzere yerleştirirler.