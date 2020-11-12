Ormancılık (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Ormancılık bölümü yıllık bir ön lisans programıdır. Ülkemizde ormanların yoğun olduğu şehirlerin üniversitelerinde kurulmuştur. Birçok üniversitede bulunan Ormancılık bölümü yıl içerisinde pek çok mezun vermektedir.

Ormancılık Bölümü Nedir?

Ormancılık bölümü ormanları ve plantasyonları ve ilgili doğal kaynakları yönetme, inceleme sanatı, bilimi ve uygulamasını kapsayan bir bölümdür. Ormanların ve ağaçların büyümesini ve eğilimlerini içermektedir. Modern ormancılık genellikle ahşap ürünleri için gerekli olan hammadde olarak kereste sağlamada yardımcı ormanlarla ilgilenir. Bu bölüm sadece resmi üniversitelerde okutulmaktadır. Öğrencilerin eğitim sırasında staj görerek meslek hayatlarında deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.

Ormancılık bölümü TYT puanı üzerinden almaktadır. Ormancılık bölümünde yerleşen en düşük puan yani taban puan 200 olmaktadır. Bu nedenle TYT sınavından ne kadar yüksek alınır ile Ormancılık bölümüne girme olasılığı da o kadar artmaktadır.

Ormancılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite tercih döneminde öğrenciler pek çok bölüm hakkında araştırmalar yapmaktadır. Ormancılık bölümünü tercih edecek adaylar ise 2 yıl boyunca şu derslerden sorumlu olurlar:

- Ormancılık Bilgisi

- Botanik

- Zooloji

- Toprak Bilgisi

- Harita Bilgisi

- Orman Ekolojisi

- Orman Botaniği

- Odun Dışı Orman Ürünleri

- Ormancılık Hukuku

- Orman kadastro Bilgisi

- Sivilkültür Tekniği

- Orman Amenajmanı

- Orman Yangınları İle Mücadele

- Orman Ürünlerinin Pazarlanması

Bu ve benzeri pek çok dersten sorumlu olan öğrenciler bölümün tüm derslerinden başarılı bir şekilde geçmeleri gerekir. Başarılı olarak tamamlayan öğrenciler Ormancılık Bölümü Ön Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Eğer öğrenciler mezun olduktan sonra DGS sınavına girip başarılı olurlar ise bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapıp mühendis olabilirler. Geçiş yapabilecekleri bölümler şunlardır:

- Orman Mühendisliği

- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

- Orman Endüstri Mühendisliği

Ormancılık Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Mühendislerin pek çok çevresel koşullara göre hazırlamış oldukları projeler bulunmaktadır. Bu mühendislerin hazırladıkları projelerin her türlü uygulamalarında göre alan kişiler Ormancılık bölümü mezunu kişilerdir. Ormancılık bölümü mezunlarının görevleri çevre ağaçlandırma, bataklıkların ıslah edilmesi veya erozyon kontrolü gibi işlerden oluşmaktadır.

Ormancılık Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Ormancılık bölümü mezunları için iş olanakları oldukça geniştir. Mezunlar yaban hayatın doğallığını yitirmesini engellemeyi amaçlar ve diğer yandan sivil hayata katkı sağlamak için bu alanda pek çok projede görev alırlar. Ormancılık bölümü mezunlarının çalışabilecekleri kurumlar şunlardır:

- Orman bakanlığı kuruluşları

- Belediyelerde Park ve Bahçe Departmanları

- Milli Parklar

- Tabiat Parkları

- Mesire ve Piknik Alanları

- Karayolları

Ormancılık bölümü mezunu kişiler bu kuruluşlarda görev alabilirler. Fakat devlet kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen kişilerin ilk olarak mezun olduktan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri gerekmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavından alınan puanlar kişilerin kamu kuruluşlarında çalışmaları için belirleyici olacaktır.