Özel Güvenlik Nasıl Olunur? Silahlı - Silahsız Özel Güvenlik Olma Şartları

Özel güvenlik olmak isteyenler için başlangıç bir özel güvenlik sertifikası almaktır. Bu sertifikalar yetkili kurumlar tarafından verilmektedir. Silahlı ve silahsız özel güvenlik sertifikaları birbirinden farklıdır.



Özel Güvenlik Nasıl Olunur?



Silahlı eğitim için temel eğitim süresi 120 saat olarak belirlenmiştir. Bu eğitim içerisinde; temel dersler, silah dersi ve atış eğitimi bulunmaktadır.



Silahsız eğitim süresi ise silahlı temel eğitime nazaran daha kısa sürmektedir. Bu kapsamda silahsız özel güvenlik eğitimleri 100 saat sürmektedir. Burada alınan derslerde atış eğitimi verilmemektedir. Her iki temel eğitim süresince adayların derslere devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Ders devamsızlığı için adaylara verilen süre mazeretli ve mazeretsiz olmak üzere toplamda 20 ders saatidir.



Sertifika alan kişiler Özel Güvenlik Sınavı’na girmeye hak kazanmaktadır. Özel Güvenlik Sınavı, Emniyet Müdürlüğü tarafından her sene, düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Bu sınava bir yıl içerisinde 6 kez girilebilmektedir. Adayların başarılı sayılabilmesi için ise en az 60 puan alması gerekmektedir.



Silahlı – Silahsız Özel Güvenlik Olma Şartları



Özel güvenlik olmak isteyen adayların belli başvuru şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Bu başvuru şartlarının bir kısmı silahlı ve silahsız özel güvenlik için değişkenlik göstermektedir. Başvuru şartı için adaylarda aranan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktadır. Silahsız özel güvenlik başvurularında yaş şartı 18, silahlı özel güvenlik başvurularında ise 21’dir. Adaylardan en az ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullardan mezun olması beklenmektedir.



Özel güvenlik görevli olmak isteyen adayların akıl sağlığı ve fiziksel herhangi bir engeli bulunmaması gerekmektedir. Bunların yanı sıra başvuru esnasında adayların kamu haklarından yasaklı olup olmadığı da kontrol edilmektedir. Daha öncesinde devlete karşı suç işleyen ve yüz kızartıcı suça bulaşan kişiler, cezasını tamamlamış olsa bile başvuruda bulunamamaktadır.



İstenen tüm başvuru şartlarını sağlayan aday, özel güvenlik eğitim programını tamamlamışsa özel güvenlik olma hakkı kazanmaktadır.