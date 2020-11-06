Pilotaj Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Pilotaj bölümü, pilot olmak için alınması gereken eğitimin verildiği bir yükseköğretim bölümüdür. Bu bölümden mezun olan bireyler sivil havacılık konusunda donanım kazanırlar. Böylece ulusal ve uluslararası havacılık alanlarında profesyonel olarak hizmet verebilirler.



Pilotaj Bölümü Nedir?



Üniversite bölümleri arasında yer alan pilotaj bölümü pilot adaylarının eğitim aldığı bir bölümdür. Üniversiteler bünyesinde bulunan pilotaj bölümü hem ulusal hem de küresel şartlara uygun donanıma sahip pilotları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.



Pilotaj bölümü 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden birisidir. Pilot olabilmek için gerekli olan özellikleri kişiye kazandırmak üzere hazırlanan teori ve pratik eğitimleri verilmektedir.

Kişiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı standartlarını kazandırmak amaçlanmaktadır.



Pilotaj Bölümü Dersleri Nelerdir?



Üniversite bölümlerinde kişiye mesleki açıdan eğitim vermek amaçlanmaktadır. Pilot olmak için gerekli olan eğitim 4 yıllık eğitim planı ile uygulanmaktadır. Bu eğitim sürecinde verilen başlıca dersler şu şekildedir;



Mühendislik Matematiği

Mühendisliğe Dayalı Fizik

Havacılık Hukuku

Uçak Tanıtımı

İletişim

Uçuş prensipleri

Navigasyon

Meteoroloji

Uçuş Yönetim Prensipleri

Genel Uçuş Güvenliği



Hem teorik hem de uygulamalı derslerin başarılı bir şekilde verilmesi bölümü tamamlamanın ilk adımı olmaktadır. İkinci sırada ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan sınavdan başarılı olmak gerekir. Bu sınavdan başarılı olabilmek için en az 75 puan almış olmak gerekir. Sınavdan başarılı olan aday öğrenciler uygulamalı eğitim aşamasına geçmeye hak kazanmaktadır.



Uygulamalı olarak verilen eğitimler ile aday öğrencilerin uçuş konusunda kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu eğitimler sırasında similasyon tekniğinden sıklıkla faydalanılır. Eğitimler bu alanda uzman olan eğitmenler tarafından verilmektedir. Uygulamalı uçuş eğitimlerine ise öğrencilere eğitmenler ile profesyonel pilot eşlik etmektedir. Eğitim uçuşları ile öğrencilerin teorik olarak öğrendiklerini uygulamalı olarak görmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca pratik yapmak bilgileri geliştirme noktasında etkili olmaktadır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan öğrenciler pilot olmak için gerekli olan donanımı kazanmış olmaktadır. Böylece pilot lisans diplomasını almaya hak kazanırlar. Bu diploma ile pilot unvanı kazanırlar.



Elde edilen lisanslar ise eğitimi alma amacına göre şu şekilde sıralanabilir;



Hususi Uçuş Lisansı (PPL): Hobi ve eğlence amaçlı olarak alınan eğitim sonunda kazanılan lisans türüdür.



Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL): Havayolu nakliye pilotluğu için hususi pilotluk lisansı aldıktan sonra havayolu kurumlarının eğitimlerine katılmak ve bu eğitimler sonrasında hak edilen ATPL olarak da bilinen lisanstır.



Pilotaj Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Pilotaj bölümünden mezun olan öğrenciler pilot unvanı kazanırlar. Bu diploma ve unvan hem sivil hem de askeri uçuşları yapabilme donanımına sahip olduklarını göstermektedir. Pilot unvanını kazanan kişiler sivil ya da askeri alanlarda yapılan uçuşlarda kaptan ve yardımcı kaptan olarak görev alabilirler. Aynı zamanda ulusal vw uluslararası havacılık eğitimi veren kurumlarda eğitmen olarak görev yapabilme imkanları da bulunmaktadır.