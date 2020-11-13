Plastik Sanatlar Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Plastik sanatlar, heykel ve resim dışında mobilya tasarımı ve mimariyi de kapsar. Bu nedenle plastik sanat okuyan kişilerin farklı sektörlerde iş bulma şansı yüksektir. Pedagojik formasyon sertifikasına sahip olan kişiler hem devlet okullarında hem de özel eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapabilir.

Plastik Sanatlar Bölümü Nedir?

Plastik sanatlar bölümünde heykel, resim ve grafik alanında eğitim verilir. Görsel sanatlar adıyla da bilinen bu bölümün başarı sıralaması ve taban puanları her yıl güncellenmektedir.

Bu bölümünden bu mezun olan kişilere ressam, tasarımcı ve heykeltıraş denir. Erasmus ile Avrupa ülkelerine giden öğrenciler bu ülkelerde 3 - 6 ay arası eğitim görebilirler.

Plastik Sanatlar Bölümü Dersleri Nelerdir?

ve 2. Dönem Dersleri

Resim Sanatında Uygulamalı Yapıt Çözümlemesi

Desen ve Kompozisyon

Video Sanatı

Sanat Eleştirisi

ve 4. Dönem Dersleri

Karşılaştırmalı Sanat Tarihi

Resim

Litografi

Özgün Baskı Resim

ve 6. Dönem Dersleri

Çağdaş Sanat Sorunları

Resim Teknolojisi

Türk Sanat Tarihi

ve 8. Dönem Dersleri

Plastik Sanatlar Analizi

Bilimsel Araştırma Metotları ve Yayın Etiği

Etik ve Sanat Felsefesi

Plastik Sanatlar Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümde okuyan öğrencilerin en büyük avantajı farklı birçok sektörde iş bulma şansına sahip olmasıdır. Plastik sanatlar bölümü mezunlarının yapabileceği işler şu şekilde sıralanabilir:

1- Tiyatro oyunları ve sinema filmleri için afiş tasarlar.

2- Ahşap ve mermer gibi malzemelerden heykel yapar.

3- Farklı sektörlerde hizmet veren firmalar için logo tasarlar.

4- Sahne dekorları ve kostüm bölümünde çalışabilir.

5- Moda ve tekstil sektöründe asistanlık yapabilir.

6- Resim, sanat ve heykel gibi alanlarda özel ders verebilir.

7- Seramik atölyesi açabilir.

Plastik Sanatlar Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Plastik Sanatlar bölümü Güzel Sanatlar fakültesinin içerisinde yer aldığı için iş olanakları fazladır.

1- Resim öğretmenliği

2- Heykel atölyesinde eğitmenlik

3- Peyzaj mimarlığı

4- Ürün tasarımcısı

5- Grafik tasarımcısı

7- Plastik sanatlar teknisyeni

8- Tasarım atölyelerinde öğretmenlik