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    13.11.2020 - 15:29 |

    Plastik Sanatlar Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Plastik Sanatlar bölümü, güzel sanatlar fakültesinde yer alan 4 yıllık lisans programıdır. Güzel sanatlar fakültesindeki birçok bölüm gibi, bu bölümü kazanmak için de yetenek sınavında başarılı olmak gerekiyor. Plastik Sanatlar bölümünden mezun olan kişiler, resim öğretmeni, tasarımcı, ressam ve heykeltıraş olabilir. Ek seçenekler arasında seramik ve sanat atölyesi açmak da yer alıyor. Plastik sanat bölümünün dersleri nelerdir, bu bölümden mezun olanlar ne iş yapar? İşte, tüm detaylar.

    Plastik Sanatlar Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Plastik sanatlar, heykel ve resim dışında mobilya tasarımı ve mimariyi de kapsar. Bu nedenle plastik sanat okuyan kişilerin farklı sektörlerde iş bulma şansı yüksektir. Pedagojik formasyon sertifikasına sahip olan kişiler hem devlet okullarında hem de özel eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapabilir.

    Plastik Sanatlar Bölümü Nedir?

    Plastik sanatlar bölümünde heykel, resim ve grafik alanında eğitim verilir. Görsel sanatlar adıyla da bilinen bu bölümün başarı sıralaması ve taban puanları her yıl güncellenmektedir.

    Bu bölümünden bu mezun olan kişilere ressam, tasarımcı ve heykeltıraş denir. Erasmus ile Avrupa ülkelerine giden öğrenciler bu ülkelerde 3 - 6 ay arası eğitim görebilirler.

    Plastik Sanatlar Bölümü Dersleri Nelerdir?

     

    1. ve 2. Dönem Dersleri

     

     Resim Sanatında Uygulamalı Yapıt Çözümlemesi

     Desen ve Kompozisyon

     Video Sanatı

     Sanat Eleştirisi

     

    1. ve 4. Dönem Dersleri

     

     Karşılaştırmalı Sanat Tarihi

     Resim

     Litografi

     Özgün Baskı Resim

     

    1. ve 6. Dönem Dersleri

     

     Çağdaş Sanat Sorunları

     Resim Teknolojisi

     Türk Sanat Tarihi

     

    1. ve 8. Dönem Dersleri

     

     Plastik Sanatlar Analizi

     Bilimsel Araştırma Metotları ve Yayın Etiği

     Etik ve Sanat Felsefesi

     

     

     Plastik Sanatlar Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

     

     Bu bölümde okuyan öğrencilerin en büyük avantajı farklı birçok sektörde iş bulma şansına sahip olmasıdır. Plastik sanatlar bölümü mezunlarının yapabileceği işler şu şekilde sıralanabilir:

     

     1- Tiyatro oyunları ve sinema filmleri için afiş tasarlar.

     

     2- Ahşap ve mermer gibi malzemelerden heykel yapar.

     

     3- Farklı sektörlerde hizmet veren firmalar için logo tasarlar.

     

     4- Sahne dekorları ve kostüm bölümünde çalışabilir.

     

     5- Moda ve tekstil sektöründe asistanlık yapabilir.

     

     6- Resim, sanat ve heykel gibi alanlarda özel ders verebilir.

     

     7- Seramik atölyesi açabilir.

    Plastik Sanatlar Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

    Plastik Sanatlar bölümü Güzel Sanatlar fakültesinin içerisinde yer aldığı için iş olanakları fazladır.

     

     1- Resim öğretmenliği

     

     2- Heykel atölyesinde eğitmenlik

     

     3- Peyzaj mimarlığı

     

     4- Ürün tasarımcısı

     

     5- Grafik tasarımcısı

     

     7- Plastik sanatlar teknisyeni

     

     8- Tasarım atölyelerinde öğretmenlik

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