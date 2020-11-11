Podolog Nedir, Nasıl Olunur? Podoloji Uzmanlığı Mezunu Ne İş Yapar?

Podolog, bireylerin ayak sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi ile ilgilenen kişilere denilmektedir. Podolog ayak tedavisine de yardımcı olmaktadır.



Podolog Nedir?



Alanında tecrübeli ve uzman doktorların hastalara teşhis koymasının ardından kişiyi podologlara yönlendirebilir. Podoloji, ayak sağlığı ve hastalıklarının incelendiği bir bilim dalıdır. Podolog ise kişilerin ayak rahatsızlıkları ve ayakları ile ilgili tüm sorunların tedavilerinde yer alırlar.



Podolog, kişilerin ayak sağlığı ile ilgili durumlarda uzman hekimler ile işbirliği içerisinde çalışırlar. Bazı noktalarda onlara da danışırlar. Bu bakımdan podolog tarafından ayak sağlığını koruyucu ve bu hastalıkları önleyici tedbirler alınır. Podologlar ayak sağlığı konusunda yardımcı hizmetler kapsamında hastalara yardımcı olurlar. Özellikle farklı hastalıkların ayaklara etkisi nedeni ile oluşan rahatsızlıklar podolog tarafından tedavi edilir. Podologlar batık tırnak tedavisini de yapabilirler.



Podolog Ne İş Yapar?



Ayak tedavisi ile uğraşan podologların görev alanları ve kapsamı oldukça geniştir. Ayak sağlığının korunmasında önemli rol oynayan podolog diyabet hastalarının diyabetik ayak bakımı ile ilgilenirler. Özellikle tırnak mantarını da tedavi edebilen podolog ayak şekil bozukluklarına kadar her konuda hastaları sağlıklarına kavuşturmak için çalışırlar. Ayak hastalığı olanların yanı sıra sağlıklı bireyler de ayaklarının rutin medikal bakımı için podologlara giderler.



Özellikle yoğun antrenmanları olan sporcular ve sürekli provalar yapan dansçılar sürekli ayaklarını yıpratıcı hareketler yaparlar. O nedenle dansçılar ve sporcular da yorulan ayaklarının rutin bakımı için podologlara gidebilirler. Bunun yanı sıra kalınlaşmış tırnak ve nasır oluşumları ilgili gelen hastalarında tedavileri düzenli bir şekilde yapılır. Günümüzde hızla artan ayak kokusu şikayeti için de podolog kliniğine gidilir. Bu şekilde ayak kokusu da hızla giderilebilir.



Podolog Nasıl Olunur?



Podolog olmak için bazı eğitimleri almış olmak gerekir. Bu kapsamda üniversitelerin 2 yıllık eğitim programları olan Sağlık Meslek Yüksekokullarının podoloji bölümlerinden mezun olmak gerekir. Onun için de üniversite sınavına giren adaylar 2 yıl süren bu eğitimi aldıktan sonra isterlerse alanlarında kliniklerde çalışabilirler. Ama eğitimini sürdürmen isteyenler dört yıllık üniversitelere dikey geçiş yaparak Fizyoterapi, Hemşirelik ve Rehabilitasyon gibi bölümlerde eğitimlerini tamamlarlar.



Üniversitelerin bu bölümlerinde ayak sağlığı ile ilgili dersler verilir. Ayrıca genel anatomi, genel fizyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi alan dersleri de öğrenilebilir. Temel mikrobiyoloji dersinin de verildiği bölümlerden mezun olduktan sonra ilgili sektörde çalışma imkanına sahip olunur. Özel sektör ve kamuda çeşitli çalışma alanları bulunur.



Podoloğun Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Podologların kendi mesleklerine dair görev ve sorumlulukları bulunur. Özellikle kişilerin ayak sağlığının korunması için doğru önlemler alınmalıdır. Buna göre podolog ayak sağlığının korunması ile hastalık durumunun tedavi edilme süreci ile ilgili detaylı bilgi ve birikime sahip olunması gerekir. Bunun yanı sıra batık tedavisi ve mantar sorunlarının da kalıcı olarak giderilmesi sağlanır. Ayaklardaki şekil bozukluğu ile düztabanlık gibi durumlarda detaylı ve geniş kapsamlı bir analiz yapılmalıdır. Bu analizler sonucunda ise doğru tedavi uygulanmalı