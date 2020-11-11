Raylı Sistemler Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Raylı Sistemler Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Raylı sistemler mühendisi genel olarak raylı sistemler bölümünde uzmanlaşan makine mühendislerinin mesleğidir. Raylı sistemler mühendisi pek çok farklı alanda çalışırlar.

Raylı Sistemler Mühendisi Nedir?

Raylı sistemler mühendisi her türlü raylı aracın ve ekipmanlarının tasarımını yapan üretimini planlayan kişidir. Aynı zamanda raylı sistemler mühendisi sistemler arası ilişkilerini de kurarak projelerin hazırlanmasını sağlar.

Raylı sistemler mühendisi aldığı eğitimler doğrultusunda asansör ve teleferik gibi sistemlerin de kurulmasını sağlar. Bu sistemleri işletebilen raylı sistemler mühendisi raylı sistemlerde oluşturulan binaların inşasında da görev alırlar. Raylı sistemler üzerinde uzmanlaşan makine mühendisleri kendi alanlarında önemli çalışmalara imza atarlar. Bunun yanı sıra raylı sistemler ile ilgili önemli çalışmalar da yapılır.

Raylı Sistemler Mühendisi Ne İş Yapar?

Raylı sistemler mühendisinin görev ve çalışma alanı oldukça geniştir. Raylı sistemler mühendisi aldığı eğitimler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür. Buna göre projeler ile ilgili zemin etüdü yapılır. Mühendisler çalışmalardaki bütün sürece de dahil olurlar.

Ulaşım planına katkı sunmak için yapılan bu projelerin insanlığa önemli bir hizmet sunması amaçlanır. Aynı zamanda raylı sistemlerin periyodik bakımları yapılır. Bunun yanı sıra raylı sistemlerin bu bakımları da düzenli ve sağlıklı bir şekilde belli aralıklar ile yapılır. Raylı sistemlerde yapılan onarım çalışmalarının planlanmasını da raylı sistemler mühendisleri yönlendirirler. Aynı zamanda raylı sistemler mühendisi raporlama ve geri bildirim konusunda da önemli çalışmalara imza atarlar.

Raylı Sistemler Mühendisi Nasıl Olunur?

Raylı sistemler mühendisi olmak için belli bir eğitim alınması gerekir. Bunun için özellikle üniversitelerin dört yıllık Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan Raylı Sistemler Mühendisliği bölümünden mezun olunabilir. Aynı zamanda Makine Mühendisliği bölümünden mezun olanlar da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Raylı Sistemler Mühendisliği'nde eğitimlerini tamamlayabilirler.

Raylı sistemler mühendisi olmak için bilgisayar destekli teknik resim, raylı sistemler araç mekaniği ve taşıma teknolojisi gibi dersler alınmalıdır. Çünkü raylı sistemler mühendisliğinin temelleri öğrenildikten sonra patent ve endüstriyel tasarım gibi konularda eğitim alınabilir. Bu eğitimleri aldıktan sonra meslekte oldukça önemli yerlere gelinir.

Raylı Sistemler Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Raylı sistemler mühendislerinin oldukça önemli görev ve sorumlulukları vardır. Ulaşım sisteminde önemli bir alanda çalışan mühendisler bu projelerin her aşamasında titizlik ile çalışmalılar. İnsan güvenliğini doğrudan etkileyen raylı sistemlerin projesi ve uygulanabilirliğine çok dikkat etmek lazımdır. Özellikle de bu projelerin mimarları olan raylı sistemler mühendisleri her alanda detaylı bir çalışmaya imza atmalılar. Onlar için ulaşımda önemli bir yer tutan bu raylı sistemlerin düzeni de sağlanmalıdır.

Zemin etüdü çalışmalarını doğru bir şekilde yapan raylı sistemler mühendisi bu alanda çalışmalara katkı sunacak doneleri toplamalıdır. Raylı sistemlerin periyodik bakımlarını da planlayan raylı sistemler mühendisleri hangi aralıklar ile bakım ve onarım çalışması yapılacağını da belirlerler. Raylı sistemlerin yapılacağı bölge seçildikten sonra raylı sistemler mühendisleri tarafından fizibilite çalışması yapılır. Bu fizibilite çalışmasının sonuçlanması ve raporlanması da oldukça önem taşır.