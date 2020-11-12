BİST1.2792.91EURO9.210.28USD7.810.31ALTIN467.00-4.90
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKariyer Haberleri Reklamcılık Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
    ABONE OL
    12.11.2020 - 03:27 |

    Reklamcılık Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Reklamcılık bölümü, bir ürün ya da hizmetin kullanıcılara ulaşmasını ve tanıtılmasını sağlayan iletişim sanatıdır. Reklamcılık sayesinde bir ürün ya da hizmet geniş kitlelere tanıtılıyor. Reklamcılık bölümü nedir? Reklamcılık bölümü dersleri nelerdir? Mezunları ne iş yapar? Üniversite tercihi yapacak öğrencilere yardımcı olacak pek çok sorunun cevabını derledik.

    Reklamcılık Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Reklamcılık, bir reklam kampanyasının tasarlanması, sarışların yönetilmesi, sonuçların izlenmesi ve diğer reklam programlarında yer alacak metinleri yazma gibi işlemlerden sorumludur.

    Reklamcılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

    Reklamcılığın Temelleri

    İletişim Becerileri

    Stratejik Planlama

    İletişim ve Toplum

    Pazarlama İletişimi

    Reklam Grafiği

    İletişim Tasarımı

    Pazarlama ve İletişim

    Marka Yönetimi

    Reklam Grafiği

    Tüketici Davranışı

    Metin Yazarlığı

    Reklamcılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

    Reklamcılık bölümünden mezun olan kişiler, küçük mağazalardan büyük şirketlere kadar pek çok alanda çalışma fırsatı bulabilirler. Reklamcılar, tüm ürünleri tüketicilerin önüne çıkarmayı hedefler ve tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı reklamlar tasarlanır. Reklam kampanyalarının birleştirilmesi ve geliştirilmesi, sonuçları izlemek, satışları yönetmek ve bunun ardından gelecek reklam kampanyalarını tasarlayarak bu reklamların Metin yazarlığını yapmak reklamcılık bölümü mezunlarının görevleri arasında yer alır.

    Reklamcılık Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

    Reklamcılık sektöründe yer almak isteyen kişiler, birden fazla bölüm tercih edebilir. Reklamcılık bölümü, ülkemizde 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programı olarak okutuluyor. Reklamcılık okuyabileceğiniz bölümler;

    Reklamcılık

    Reklam Tasarımı ve İletişimi

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

    bölümlerine AYT ve TYT sınavlarından alacağınız puanlara göre yerleşebilirsiniz.

    Reklamcılık Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

    Teknolojinin gelişmesi ile birlikte reklamcılık sektörü de gelişti. Reklamcılık sektörü önceden, matbaa, televizyon ve radyo ile sınırlıyken teknolojideki gelişmelerle çevrimiçi reklamcılık fırsatları da gelişmeye başladı. Reklamcılık sektörü, reklam veren şirketten, reklam oluşturan ajanstan, reklamları ekranlara taşıyan medya aracına kadar çok geniş bir ağa sahiptir. Reklamcılık sektörü grup çalışması ile yürütülür. Reklamcılık mezunları şu alanlarda kendilerine uygun işler bulabilir;

    Görsel üretici

    İçerik Editörü

    Dijital Reklam Yöneticisi

    Metin Yazarı

    Pazar Araştırmacısı

    Reklamcılık Mesleğinin Gerektirdiği Özellikler

    Yeniliklere açık, başkaları ile güçlü iletişim kurabilen bir yapıya sahip olmalı,

    Yüksek genel yeteneğe sahip olmak,

    Sosyoloji, psikoloji ve sanat ile ilgili konularda başarılı,

    Düşüncelerini söz ve yazılı bir şekilde etkili bir şekilde karşı tarafa aktarabilen,

    Dışa dönük ve girişimci bir yapıya sahip bir kişiliğe sahip olmalıdır.

    Çalışma Ortamı ve Koşulları

    Reklamcılar, kamu ve özel sektörde farklı alanlarda reklamcılık, tanıtım, medya, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında çalışma imkanı bulabilirler. Bu sektörde çalışma ortamı çok hareketlidir. İş yerinde ise genellikle ileri derece teknoloji iletişim araçları, grafik tasarımı ve reklam için bilgisayarlarla ve ışıkla donatılmış, rahat ve temiz bir ortamları vardır.

    Reklamcı çalışırken ilgili birim yöneticileri, ürün ya da hizmet tanıtımında bulunan firma sahipleri, reklam ajansı ve yöneticileri, grafiker, anketörler, basın yayın kuruluşları, reklam birimi personeli, araştırmacılar, senaristler, matbaacılar ve oyuncu şirketleri, fotoğrafçı ve stüdyo şirketleri ile birlikte çalışır. Reklamcılık, grup çalışmasının bir sonucudur. Pek çok birim aynı anda çalışır. Bu mesleği yapacak kişilerin uzun ve yorucu mesai saatlerine, düzensiz çalışma hayatına ayak uydurabilecek özellikte olması gerekir.

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün açıklanacak mı? KPSS Ortaöğretim sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

    Bugün açıklanacak mı? KPSS Ortaöğretim sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

    Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

    Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

    Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

    Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

    2020 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    2020 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber