Reklamcılık Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
Reklamcılık bölümü, bir ürün ya da hizmetin kullanıcılara ulaşmasını ve tanıtılmasını sağlayan iletişim sanatıdır. Reklamcılık sayesinde bir ürün ya da hizmet geniş kitlelere tanıtılıyor. Reklamcılık bölümü nedir? Reklamcılık bölümü dersleri nelerdir? Mezunları ne iş yapar? Üniversite tercihi yapacak öğrencilere yardımcı olacak pek çok sorunun cevabını derledik.
Reklamcılık, bir reklam kampanyasının tasarlanması, sarışların yönetilmesi, sonuçların izlenmesi ve diğer reklam programlarında yer alacak metinleri yazma gibi işlemlerden sorumludur.
Reklamcılık Bölümü Dersleri Nelerdir?
Reklamcılığın Temelleri
İletişim Becerileri
Stratejik Planlama
İletişim ve Toplum
Pazarlama İletişimi
Reklam Grafiği
İletişim Tasarımı
Pazarlama ve İletişim
Marka Yönetimi
Reklam Grafiği
Tüketici Davranışı
Metin Yazarlığı
Reklamcılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Reklamcılık bölümünden mezun olan kişiler, küçük mağazalardan büyük şirketlere kadar pek çok alanda çalışma fırsatı bulabilirler. Reklamcılar, tüm ürünleri tüketicilerin önüne çıkarmayı hedefler ve tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı reklamlar tasarlanır. Reklam kampanyalarının birleştirilmesi ve geliştirilmesi, sonuçları izlemek, satışları yönetmek ve bunun ardından gelecek reklam kampanyalarını tasarlayarak bu reklamların Metin yazarlığını yapmak reklamcılık bölümü mezunlarının görevleri arasında yer alır.
Reklamcılık Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?
Reklamcılık sektöründe yer almak isteyen kişiler, birden fazla bölüm tercih edebilir. Reklamcılık bölümü, ülkemizde 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programı olarak okutuluyor. Reklamcılık okuyabileceğiniz bölümler;
Reklamcılık
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
bölümlerine AYT ve TYT sınavlarından alacağınız puanlara göre yerleşebilirsiniz.
Reklamcılık Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte reklamcılık sektörü de gelişti. Reklamcılık sektörü önceden, matbaa, televizyon ve radyo ile sınırlıyken teknolojideki gelişmelerle çevrimiçi reklamcılık fırsatları da gelişmeye başladı. Reklamcılık sektörü, reklam veren şirketten, reklam oluşturan ajanstan, reklamları ekranlara taşıyan medya aracına kadar çok geniş bir ağa sahiptir. Reklamcılık sektörü grup çalışması ile yürütülür. Reklamcılık mezunları şu alanlarda kendilerine uygun işler bulabilir;
Görsel üretici
İçerik Editörü
Dijital Reklam Yöneticisi
Metin Yazarı
Pazar Araştırmacısı
Reklamcılık Mesleğinin Gerektirdiği Özellikler
Yeniliklere açık, başkaları ile güçlü iletişim kurabilen bir yapıya sahip olmalı,
Yüksek genel yeteneğe sahip olmak,
Sosyoloji, psikoloji ve sanat ile ilgili konularda başarılı,
Düşüncelerini söz ve yazılı bir şekilde etkili bir şekilde karşı tarafa aktarabilen,
Dışa dönük ve girişimci bir yapıya sahip bir kişiliğe sahip olmalıdır.
Çalışma Ortamı ve Koşulları
Reklamcılar, kamu ve özel sektörde farklı alanlarda reklamcılık, tanıtım, medya, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında çalışma imkanı bulabilirler. Bu sektörde çalışma ortamı çok hareketlidir. İş yerinde ise genellikle ileri derece teknoloji iletişim araçları, grafik tasarımı ve reklam için bilgisayarlarla ve ışıkla donatılmış, rahat ve temiz bir ortamları vardır.
Reklamcı çalışırken ilgili birim yöneticileri, ürün ya da hizmet tanıtımında bulunan firma sahipleri, reklam ajansı ve yöneticileri, grafiker, anketörler, basın yayın kuruluşları, reklam birimi personeli, araştırmacılar, senaristler, matbaacılar ve oyuncu şirketleri, fotoğrafçı ve stüdyo şirketleri ile birlikte çalışır. Reklamcılık, grup çalışmasının bir sonucudur. Pek çok birim aynı anda çalışır. Bu mesleği yapacak kişilerin uzun ve yorucu mesai saatlerine, düzensiz çalışma hayatına ayak uydurabilecek özellikte olması gerekir.