Reklamcılık Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Reklamcılık, bir reklam kampanyasının tasarlanması, sarışların yönetilmesi, sonuçların izlenmesi ve diğer reklam programlarında yer alacak metinleri yazma gibi işlemlerden sorumludur.



Reklamcılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Reklamcılığın Temelleri

İletişim Becerileri

Stratejik Planlama

İletişim ve Toplum

Pazarlama İletişimi

Reklam Grafiği

İletişim Tasarımı

Pazarlama ve İletişim

Marka Yönetimi

Reklam Grafiği

Tüketici Davranışı

Metin Yazarlığı

Reklamcılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Reklamcılık bölümünden mezun olan kişiler, küçük mağazalardan büyük şirketlere kadar pek çok alanda çalışma fırsatı bulabilirler. Reklamcılar, tüm ürünleri tüketicilerin önüne çıkarmayı hedefler ve tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı reklamlar tasarlanır. Reklam kampanyalarının birleştirilmesi ve geliştirilmesi, sonuçları izlemek, satışları yönetmek ve bunun ardından gelecek reklam kampanyalarını tasarlayarak bu reklamların Metin yazarlığını yapmak reklamcılık bölümü mezunlarının görevleri arasında yer alır.



Reklamcılık Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?



Reklamcılık sektöründe yer almak isteyen kişiler, birden fazla bölüm tercih edebilir. Reklamcılık bölümü, ülkemizde 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programı olarak okutuluyor. Reklamcılık okuyabileceğiniz bölümler;

Reklamcılık

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

bölümlerine AYT ve TYT sınavlarından alacağınız puanlara göre yerleşebilirsiniz.



Reklamcılık Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?



Teknolojinin gelişmesi ile birlikte reklamcılık sektörü de gelişti. Reklamcılık sektörü önceden, matbaa, televizyon ve radyo ile sınırlıyken teknolojideki gelişmelerle çevrimiçi reklamcılık fırsatları da gelişmeye başladı. Reklamcılık sektörü, reklam veren şirketten, reklam oluşturan ajanstan, reklamları ekranlara taşıyan medya aracına kadar çok geniş bir ağa sahiptir. Reklamcılık sektörü grup çalışması ile yürütülür. Reklamcılık mezunları şu alanlarda kendilerine uygun işler bulabilir;

Görsel üretici

İçerik Editörü

Dijital Reklam Yöneticisi

Metin Yazarı

Pazar Araştırmacısı

Reklamcılık Mesleğinin Gerektirdiği Özellikler

Yeniliklere açık, başkaları ile güçlü iletişim kurabilen bir yapıya sahip olmalı,

Yüksek genel yeteneğe sahip olmak,

Sosyoloji, psikoloji ve sanat ile ilgili konularda başarılı,

Düşüncelerini söz ve yazılı bir şekilde etkili bir şekilde karşı tarafa aktarabilen,

Dışa dönük ve girişimci bir yapıya sahip bir kişiliğe sahip olmalıdır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları



Reklamcılar, kamu ve özel sektörde farklı alanlarda reklamcılık, tanıtım, medya, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında çalışma imkanı bulabilirler. Bu sektörde çalışma ortamı çok hareketlidir. İş yerinde ise genellikle ileri derece teknoloji iletişim araçları, grafik tasarımı ve reklam için bilgisayarlarla ve ışıkla donatılmış, rahat ve temiz bir ortamları vardır.



Reklamcı çalışırken ilgili birim yöneticileri, ürün ya da hizmet tanıtımında bulunan firma sahipleri, reklam ajansı ve yöneticileri, grafiker, anketörler, basın yayın kuruluşları, reklam birimi personeli, araştırmacılar, senaristler, matbaacılar ve oyuncu şirketleri, fotoğrafçı ve stüdyo şirketleri ile birlikte çalışır. Reklamcılık, grup çalışmasının bir sonucudur. Pek çok birim aynı anda çalışır. Bu mesleği yapacak kişilerin uzun ve yorucu mesai saatlerine, düzensiz çalışma hayatına ayak uydurabilecek özellikte olması gerekir.