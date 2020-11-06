Rekreasyon Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Rekreasyon bölümü, kişinin her anlamda kendini geliştirmesi ve hayatı ile ilgili planların yönetimini yapması için bazı çalışmaları kapsar. Bu çalışmalar kişinin tüm hayatıyla ve fiziksel yaşantısıyla da ilgilidir.



Rekreasyon Bölümü Nedir?



Rekreasyon bölümü, spor bilim fakültesi içerisinde yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır. Rekreasyon yönetimi ise turizm fakültesi içerisinde yer alan ayrı bir 4 yıllık lisans bölümünü oluşturur.



Rekreasyon bölümünde genel olarak kişinin hayatındaki fiziksel, zihinsel ve sosyal hayatıyla ilgili iyileştirilme çalışmaları yapılır. Bu açıdan kişinin yaşam kalitesini artırmak için rekreasyon bölümü içerisinde bazı yönetimsel çalışmalar da yapılır. İnsanların hayatında yaptıkları spor, sanat ve sağlıkla ilgili etkinliklerin ne şekilde planlanmasını ve nasıl yürütülmesi gerektiğini yönetimsel olarak belirlemek bu bölümün görevi arasındadır.



Rekreasyon Bölümü Dersleri Nelerdir?



Rekreasyon bölümü içerisinde kişinin sosyal ve fiziksel hayatını iyileştirmek için çalışmalar yapıldığı için kişi ile alakalı her türlü etkinliğe derslerde denilmektedir. Bu açıdan rekreasyon bölümü içerisinde okutulan dersler şunlardır;

- Turizm rekreasyonu,

- Spor rekreasyonu,

- Ritim ve dans,

- Egzersiz,

- Beslenme,

- Ticari rekreasyon,

- Terapatik rekreasyon,

- Boş zaman sosyolojisi,

- Antrenman bilimi.



Rekreasyon yönetimi bölümünde ise daha çok yönetimsel faaliyetlere ilişkin dersler okutulmaktadır. Bu bölüm içerisinde görülen dersler arasında şunlar vardır;

- Genel işletme,

- Genel hukuk,

- Genel muhasebe,

- Turizm,

- Rekreasyon kaynakları,

- Organizasyon ve yönetim.



Rekreasyon Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Rekreasyon bölümünden mezun olan kişiler genellikle toplumun kültürel yapısının ne şekilde iyileştirileceğini araştırmaktadır. Bu nedenle rekreasyon ya da rekreasyon yönetimi bölümünden mezun olan kişilerin çalışma alanları içerisinde pek çok kurum ve kuruluş yer almaktadır. Bu kurum ve kuruluşlar arasında en önemlileri ise şunlardır;

- Bazı kamu kurumları ile kuruluşlar,

- İşletmeler,

- Oteller ya da tatil köyleri.



Bu bölümden mezun olan kişiler ek olarak pedagoji formasyonu ile ilgili bir eğitim alırlarsa, eğitmenlik ya da öğretmen beslenme ya da spor eğitimi gibi de çalışma hayatlarına yön verebilirler.



Rekreasyon Bölümü Eğitim Süresi



Rekreasyon bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölümü tercih eden kişiler Spor Bilim Fakültesi ya da Turizm Fakültesi kapsamında 4 yıllık bir eğitim görecektir. 4 yıllık lisans programları arasında yer alan rekreasyon bölümü, yönetimsel ve faaliyet olarak da birbirinden ayrılmaktadır. Bu nedenle kişinin tercih ettiği bölüme göre bu bölüm Spor Bilim Fakültesi ya da Turizm Fakültesi kapsamında okutulmaktadır.



Daha çok yönetimsel olarak rekreasyon bölümü tercih edilirse Turizm Fakültesi kapsamında bu bölüm alınmalıdır. Böylece kişi mezun olduktan sonra rekreasyon bölümü ile alakalı alanlarda ve işlerde yönetimsel olarak görev alır. Örneğin; kişinin herhangi bir alanda eğitimci olması, yaşam koçu olması ya da spor eğitmenliğine yükselmesi rekreasyon bölümünün yönetimsel kısmı ile alakalıdır.