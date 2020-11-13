Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bu bölümü tercih eden öğrenciler 4 dönem boyunca sorumlu oldukları derslerden geçmeleri gerekir.



Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Nedir?



2 yıllık bir bölüm olan Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü sağlık bilgi teknolojilerini, programlarını ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanmayı ve sektöre, öğrencileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümü tercih edecek olan öğrencilerin mutlaka sorumluluk sahibi, disiplinli, sağlık sektörüne ve programlamaya karşı ilgisinin olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip kişiler Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümünü tercih etmeye uygun kişiler olabilir.



Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Dersleri Nelerdir?



Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü 4 dönemden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin mezun olabilmeleri için mezun olma şartlarını tamamlamaları gerekir. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümünü okuyan öğrencilerin 2 yıl boyunca sorumlu olacakları dersler şu şekildedir:



- Matematik

- Algoritma ve programlamaya Giriş

- İşlem Sistemleri

- Görsel Programlama

- Mobil Programlama

- Veri Tabanı ve Yönetim Sistemleri

- Bilgisayar Donanımı

- Bilgisayar Ağları

- Hastane otomasyonu

- Sağlık Hizmetleri Yönetimi



Öğrenciler başta bu dersler olmak üzere 2 yıl boyunca birçok dersten sorumlu olacaklardır. Fakat öğrenciler DGS sınavına girerek gerekli puanı alırlar ise farklı pek çok bölümü tercih edebilirler.



Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümünden mezun olan kişiler genellikle sağlık kurum ve kuruluşlarda çalışırlar. Sağlık kuruluşlarındaki görevleri ise yazılım geliştirme, onarma ve oluşturma başlıca görevlerindir.



Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Öğrenciler bölüm araştırırken en çok merak ettikleri konular iş olanakları olmaktadır. Seçtikleri bölüme uygun olup olmamasının yanı sıra hangi alanlarda çalışacakları da merak konusudur. Merak edilen bölümlerden birisi de Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü olmaktadır.



Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümünden mezun olan kişiler için iş olanakları oldukça fazladır. Özellikle özel hastaneler ve sağlık sektörü içerisinde bulunan sivil örgütler, devlete bağlı sağlık kuruluşları ve sağlık sektöründeki tüm bilişim firmalarında çalışma olanakları bulunmaktadır.