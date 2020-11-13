Sinema Ve Televizyon Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Sinema ve Televizyon Bölümü, üç temel alanda eğitim alarak farlı pozisyonlarda çalışacak donanım kazanır. Bu bölüm, kameraman, senarist ve muhabir gibi çeşitli kadrolarda görev yapacak elemanların yetiştirilmesini sağlar.



Sinema ve Televizyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

Hukukun Temel Kavramları

Atatürk İlkelleri ve İnkılap Tarihi

İletişim Bilimine Giriş

Türk Dili ve Edebiyatı

Bilgisayar Kavramları

Fotoğrafçılığa Giriş

Sunum ve Söyleşi Teknikleri

Yabancı Dil

Genel Ekonomi

İletişim Tarihi

Bilgisayar Kullanımı

Kitle İletişim Kuramları

Türkiye’nin Sosyo-kültürel Yapısı

Kamera, Aydınlatma, Çekim Teknikleri

İletişim Araştırmaları ve Yöntemleri

Türkiye’de Medya Politikaları

Radyoda Program Yapımı

TV Programcılığı Uygulamaları

TV Haberciliği

Senaryo Yazımı ve Dramatizasyon

Göstergebilim

Çağdaş Türk Sineması

Medya-Okur Yazarlığı

Medya ve Tüketim Kültürü

Web Tasarımı

İletişim Teknolojileri

Spor muhabirliği

Profesyonel Radyo ve Sinema Araştırmaları

Sinema Ve Televizyon Bölümünde verilen tüm bu dersler, herhangi bir mesleğe hazırlamak yerine muhabirlik, sunuculuk, kurgu, internet haberciliği gibi alt meslek dallarına temel oluşturur.



Sinema ve Televizyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Film ve dizi yapımlarının hız kazanması ile birlikte bilgisayar teknolojileri bu sektörde daha çok kullanılmaya başlandı. Sinema Ve Televizyon Bölümü okuyacak kişiler, modern teknikler üzerine çalışmayı da öğrenirler. Bu kişilerin SCP gibi teknikleri usta bir biçimde kullanma yeteneğine sahip olması gerekir.



Kamera, ışık ve senaryo gibi meslekleri de bu kişilerin bilmesi gerekir. Bu bölümden mezun olan kişiler, yapım şirketleri ve televizyon kanallarında rahatlıkla kendilerine uygun iş imkanları bulabilir. Bu bölüm mezunlarının özel sektörde çalışma şartları oldukça ağırdır. Örneğin sadece 2 saatlik bir diziyi bir hafta gibi uzun bir süre içinde çekip bitirmek oldukça zorlu, özveri ve sabır gerektiren yorucu bir iştir.



Bu nedenle bu bölüme girmek isteyen kişilerin uzun ve yoğun çalışma saatlerine dayanıklı olmadı gerekir. Bu sektöre kolay adapte olabilmek için üniversite yıllarını dolu dolu geçirmeniz ve olabildiğine geniş bir çevre edinmeniz gerekir. Sinema Ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra kolay iş bulabilmek için önemli dizi, film ve haber ajanslarında staj yapmaya özen göstermesi gerekir.



2020 Sinema ve Televizyon Bölümü Mezunlarının Maaşları Ne Kadardır?



Sinema ve Televizyon Bölümü mezunlarının maaşları çalıştıkları projeye ya da departmana göre değişiklik gösterir. Ülkemizde çekilen pek çok dizi genellikle diğer ülkelerde de gösteriliyor. Ülkemizin dizi ve filmlerde yakaladığı bu başarı Sinema Ve Televizyon Bölümüne olan ilginin de artmasını sağlıyor.



Ülkemizde dizi ihracatı sayesinde milyonlarda dolar yatırım geliyor. Kamuda işe başlayacak olan yeni mezun Sinema Ve Televizyon bölümü okuyan kişilerin maaşı 4000 TL civarındadır. Özel sektörde çalışanlar ise kazandıkları tecrübeye ve çalıştıkları yere göre ve iş hayatında aldıkları sorumluluğa 2.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alır.