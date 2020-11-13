Sinema Ve Televizyon Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
İletişim bölümü bünyesinde yer alan Sinema ve Televizyon Bölümü, sözel bölümler arasında eğitim bilimlerinden sonra en çok tercih edilen bölümler arasında yer alır. Sinema ve Televizyon Bölümü, yayıncılık sektörünün hem göze hem kulağa hitap edecek alanlar üzerine öğrencilere eğitim sunar. Sinema ve Televizyon Bölümü nedir? Dersleri nelerdir? Mezunları ne iş yapar? Sorularının cevaplarını sizler için derledik
Sinema ve Televizyon Bölümü, üç temel alanda eğitim alarak farlı pozisyonlarda çalışacak donanım kazanır. Bu bölüm, kameraman, senarist ve muhabir gibi çeşitli kadrolarda görev yapacak elemanların yetiştirilmesini sağlar.
Sinema ve Televizyon Bölümü Dersleri Nelerdir?
Hukukun Temel Kavramları
Atatürk İlkelleri ve İnkılap Tarihi
İletişim Bilimine Giriş
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilgisayar Kavramları
Fotoğrafçılığa Giriş
Sunum ve Söyleşi Teknikleri
Yabancı Dil
Genel Ekonomi
İletişim Tarihi
Bilgisayar Kullanımı
Kitle İletişim Kuramları
Türkiye’nin Sosyo-kültürel Yapısı
Kamera, Aydınlatma, Çekim Teknikleri
İletişim Araştırmaları ve Yöntemleri
Türkiye’de Medya Politikaları
Radyoda Program Yapımı
TV Programcılığı Uygulamaları
TV Haberciliği
Senaryo Yazımı ve Dramatizasyon
Göstergebilim
Çağdaş Türk Sineması
Medya-Okur Yazarlığı
Medya ve Tüketim Kültürü
Web Tasarımı
İletişim Teknolojileri
Spor muhabirliği
Profesyonel Radyo ve Sinema Araştırmaları
Sinema Ve Televizyon Bölümünde verilen tüm bu dersler, herhangi bir mesleğe hazırlamak yerine muhabirlik, sunuculuk, kurgu, internet haberciliği gibi alt meslek dallarına temel oluşturur.
Sinema ve Televizyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
Film ve dizi yapımlarının hız kazanması ile birlikte bilgisayar teknolojileri bu sektörde daha çok kullanılmaya başlandı. Sinema Ve Televizyon Bölümü okuyacak kişiler, modern teknikler üzerine çalışmayı da öğrenirler. Bu kişilerin SCP gibi teknikleri usta bir biçimde kullanma yeteneğine sahip olması gerekir.
Kamera, ışık ve senaryo gibi meslekleri de bu kişilerin bilmesi gerekir. Bu bölümden mezun olan kişiler, yapım şirketleri ve televizyon kanallarında rahatlıkla kendilerine uygun iş imkanları bulabilir. Bu bölüm mezunlarının özel sektörde çalışma şartları oldukça ağırdır. Örneğin sadece 2 saatlik bir diziyi bir hafta gibi uzun bir süre içinde çekip bitirmek oldukça zorlu, özveri ve sabır gerektiren yorucu bir iştir.
Bu nedenle bu bölüme girmek isteyen kişilerin uzun ve yoğun çalışma saatlerine dayanıklı olmadı gerekir. Bu sektöre kolay adapte olabilmek için üniversite yıllarını dolu dolu geçirmeniz ve olabildiğine geniş bir çevre edinmeniz gerekir. Sinema Ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra kolay iş bulabilmek için önemli dizi, film ve haber ajanslarında staj yapmaya özen göstermesi gerekir.
2020 Sinema ve Televizyon Bölümü Mezunlarının Maaşları Ne Kadardır?
Sinema ve Televizyon Bölümü mezunlarının maaşları çalıştıkları projeye ya da departmana göre değişiklik gösterir. Ülkemizde çekilen pek çok dizi genellikle diğer ülkelerde de gösteriliyor. Ülkemizin dizi ve filmlerde yakaladığı bu başarı Sinema Ve Televizyon Bölümüne olan ilginin de artmasını sağlıyor.
Ülkemizde dizi ihracatı sayesinde milyonlarda dolar yatırım geliyor. Kamuda işe başlayacak olan yeni mezun Sinema Ve Televizyon bölümü okuyan kişilerin maaşı 4000 TL civarındadır. Özel sektörde çalışanlar ise kazandıkları tecrübeye ve çalıştıkları yere göre ve iş hayatında aldıkları sorumluluğa 2.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alır.