BİST1.272-0.57EURO9.110.19USD7.690.09ALTIN463.44-0.76
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKariyer Haberleri Sinema Ve Televizyon Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
    ABONE OL
    13.11.2020 - 03:06 |

    Sinema Ve Televizyon Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    İletişim bölümü bünyesinde yer alan Sinema ve Televizyon Bölümü, sözel bölümler arasında eğitim bilimlerinden sonra en çok tercih edilen bölümler arasında yer alır. Sinema ve Televizyon Bölümü, yayıncılık sektörünün hem göze hem kulağa hitap edecek alanlar üzerine öğrencilere eğitim sunar. Sinema ve Televizyon Bölümü nedir? Dersleri nelerdir? Mezunları ne iş yapar? Sorularının cevaplarını sizler için derledik

    Sinema Ve Televizyon Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Sinema ve Televizyon Bölümü, üç temel alanda eğitim alarak farlı pozisyonlarda çalışacak donanım kazanır. Bu bölüm, kameraman, senarist ve muhabir gibi çeşitli kadrolarda görev yapacak elemanların yetiştirilmesini sağlar.

    Sinema ve Televizyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

    Hukukun Temel Kavramları

    Atatürk İlkelleri ve İnkılap Tarihi

    İletişim Bilimine Giriş

    Türk Dili ve Edebiyatı

    Bilgisayar Kavramları

    Fotoğrafçılığa Giriş

    Sunum ve Söyleşi Teknikleri

    Yabancı Dil

    Genel Ekonomi

    İletişim Tarihi

    Bilgisayar Kullanımı

    Kitle İletişim Kuramları

    Türkiye’nin Sosyo-kültürel Yapısı

    Kamera, Aydınlatma, Çekim Teknikleri

    İletişim Araştırmaları ve Yöntemleri

    Türkiye’de Medya Politikaları

    Radyoda Program Yapımı

    TV Programcılığı Uygulamaları

    TV Haberciliği

    Senaryo Yazımı ve Dramatizasyon

    Göstergebilim

    Çağdaş Türk Sineması

    Medya-Okur Yazarlığı

    Medya ve Tüketim Kültürü

    Web Tasarımı

    İletişim Teknolojileri

    Spor muhabirliği

    Profesyonel Radyo ve Sinema Araştırmaları

    Sinema Ve Televizyon Bölümünde verilen tüm bu dersler, herhangi bir mesleğe hazırlamak yerine muhabirlik, sunuculuk, kurgu, internet haberciliği gibi alt meslek dallarına temel oluşturur.

    Sinema ve Televizyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

    Film ve dizi yapımlarının hız kazanması ile birlikte bilgisayar teknolojileri bu sektörde daha çok kullanılmaya başlandı. Sinema Ve Televizyon Bölümü okuyacak kişiler, modern teknikler üzerine çalışmayı da öğrenirler. Bu kişilerin SCP gibi teknikleri usta bir biçimde kullanma yeteneğine sahip olması gerekir.

    Kamera, ışık ve senaryo gibi meslekleri de bu kişilerin bilmesi gerekir. Bu bölümden mezun olan kişiler, yapım şirketleri ve televizyon kanallarında rahatlıkla kendilerine uygun iş imkanları bulabilir. Bu bölüm mezunlarının özel sektörde çalışma şartları oldukça ağırdır. Örneğin sadece 2 saatlik bir diziyi bir hafta gibi uzun bir süre içinde çekip bitirmek oldukça zorlu, özveri ve sabır gerektiren yorucu bir iştir.

    Bu nedenle bu bölüme girmek isteyen kişilerin uzun ve yoğun çalışma saatlerine dayanıklı olmadı gerekir. Bu sektöre kolay adapte olabilmek için üniversite yıllarını dolu dolu geçirmeniz ve olabildiğine geniş bir çevre edinmeniz gerekir. Sinema Ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra kolay iş bulabilmek için önemli dizi, film ve haber ajanslarında staj yapmaya özen göstermesi gerekir.

    2020 Sinema ve Televizyon Bölümü Mezunlarının Maaşları Ne Kadardır?

    Sinema ve Televizyon Bölümü mezunlarının maaşları çalıştıkları projeye ya da departmana göre değişiklik gösterir. Ülkemizde çekilen pek çok dizi genellikle diğer ülkelerde de gösteriliyor. Ülkemizin dizi ve filmlerde yakaladığı bu başarı Sinema Ve Televizyon Bölümüne olan ilginin de artmasını sağlıyor.

    Ülkemizde dizi ihracatı sayesinde milyonlarda dolar yatırım geliyor. Kamuda işe başlayacak olan yeni mezun Sinema Ve Televizyon bölümü okuyan kişilerin maaşı 4000 TL civarındadır. Özel sektörde çalışanlar ise kazandıkları tecrübeye ve çalıştıkları yere göre ve iş hayatında aldıkları sorumluluğa 2.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alır.

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dehşet evi! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

    Dehşet evi! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    Koronavirüs'ü unuttular, film izler gibi izlediler

    Koronavirüs'ü unuttular, film izler gibi izlediler

    Sıradaki Haber