Sosyal Hizmetler Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Sosyal hizmetler bölümü insanlar ile toplum arasındaki ilişkiyi inceleyen aynı zamanda toplumun refahına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu bölüme kayıt olduktan sonra 2. ve 3. sınıftan itibaren erasmus gibi programlara da kayıt olabilirsiniz. Erasmus avantajlarından faydalanma şansınız vardır. Sosyal hizmetler bölümü için 50 net yapmak yeterli olacaktır. Aynı zamanda bu bölümde taban puanları ve başarı sıralaması da önemlidir.

Sosyal Hizmetler Bölümü Nedir?

Sosyal hizmetler bölümü lisans bölümü 4 yıllık olan sosyalleşme açısından insanların rollerini detaylı bir biçimde inceleyen ailelerden gruplara ve gruplardan ailelere olan ilişkileri detaylı ele alın bölümdür. Aynı zamanda akademik bir disiplinli çalışma sergilemektedir.

Sosyal Hizmetler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sosyal Hizmetler Bölümü 1. Sınıf Dersleri;

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

- İngilizce 1

- Sosyal Hizmete Giriş

- Sosyoloji

- Temel Hukuk

- Temel Matematik

- Türk Dili 1

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

- Felsefe

- İngilizce 2

- Psikoloji

- Sosyal Antropoloji

- Sosyal Hizmetler Ortamlarında İnceleme

Sosyal Hizmetler Bölümü 2. Sınıf Dersleri;

- Bilgi Teknolojileri Kullanımı

- Genel İktisat

- İngilizce 3

- İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre

- İstatistik

- Mesleki Sorumluluk ve Etik

- Sosyal Sorunlar

- İngilizce 4

- İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre

- Kamu Yönetimi

- Rapor Yazma ve Sunum Becerileri

- Sosyal Hizmet Mevzuatı

- Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

- Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Sosyal Hizmetler Bölümü 3. Sınıf Dersleri;

- Aile ve Çocuk Sosyal Hizmeti

- İnsan Hakları

- Mesleki Alan Dersleri

- Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet

- Sosyal Hizmet Araştırmaları

- Sosyal Hizmet Kurumları

- Sosyal Politika ve Planlama

- Çevre Koruma ve İş Sağlığı Güvenliği

- Mesleki Alan Dersleri 2

- Sosyal Hizmet Araştırmaları 2

- Sosyal Hizmet Kuramları

- Sosyal Hizmet Yönetimi

Sosyal Hizmetler Bölümü 4. Sınıf Dersleri;

- Bitirme Projesi

- İş Yerinde Uygulama

- Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

- Yetkinlik Geliştirme Seçmeli

- Bitirme projesi 2

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Mezunları özel sektörde sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yapabilir. Bu alanlarda görev alarak maaşlı çalışan olabilirler.

Sosyal Hizmetler İş Olanakları Nelerdir?

Bu bölümden mezun olanlar devlet planlama teşkilatlarına veya aile araştırma kurumlarında kamuda çalıma imkanı bulabilirler.