Spor Yöneticiliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Spor ile ilgilenen kişilerin genel tercihleri bu meslek dalı olmaktadır. Spor yöneticiliği bölümünün pek çok hedefleri bulunmakta olup en önemlisi spor konusunda çok iyi öğrenciler yetiştirmektir.

Spor Yöneticiliği Bölümü Nedir?

Senelerdir insanoğlu sporla ilgilenmekte olup spor insanlık için her daim önemli bir birleştirici ve de eğlence aktivitesi olmuştur. Tüm dünya çapında sporu ve de sporcuları çok seven bir insan olmasını sağlamaktadır. Ayrıca insanlar spor içinde bulunan pek çok şeyi geliştirerek, insanların izlediği, takip ettiği spor dallarından daha çok zevk almasını da sağlamaya çalışmaktadır.

Spor Yöneticiliği bölümünün asıl ana amacı, spor yöneticiliği yapıp isteyen lider ruha sahip öğrencilere eğitim vermektir. Ayrıca bu bölüm mezunlara, okulları tarafından bir derece ile birlikte eğitici sertifikası da verilmektedir.

Spor Yöneticiliği Bölümü Eğitim Nasıldır?

Spor Yöneticiliği adlı bölüm toplamda 4 yıllık lisans bölümü ve de Spor Bilimleri Fakültesine bağlı olmaktadır. Günümüzde spor yöneticiliği bölümü tercih etmeyi düşünen kişilerde spor sever, lider, disiplinli, sorumluluk sahibi, iletişim becerisi yüksek olan, takım çalışmasına çok uygun olması gibi bazı özellikler aranmaktadır. Spor Yöneticiliği bölümünde kişilere toplamda 4 yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Bu bölüm öğrencilerinin mezun olabilmeleri adına zorunlu stajlarını yapmaları ve de 240 AKTS kotalarını doldurması gerekmektedir.

Spor Yöneticiliği Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Bu Spor Yöneticiliği bölümünün öğrencileri eğitim hayatları süresince pek çok biyoloji dersleri ve de uygulamalı dersle karşı karşıya geleceklerdir.

Ayrıca Spor Yöneticiliği bölümü tercih listesinde bulunduran öğrenciler aşağıda yer alan dersleri almaktadırlar. Bu dersler;

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Dersi,

Atletizm,

Beden Eğitimi,

Spor Bilimine Giriş,

İnsan Anatomisi,

İnsan Kinesiyolojisi,

Yaşam Boyu Spor,

Antrenman Bilgisi,

Sporda Etkinlik Yönetimi,

Spor Bilimi Araştırma Teknikleri,

Spor İşletmeleri içinde Personel Yönetimi,

Sporda Bazı Örgütsel Davranışlar en başta olmak üzere pek çok dersten toplam 4 yıl boyunca sorumlu olurlar. Bu dersleri de başarılı bir şekilde bitirdiği zaman Spor Yöneticiliği Bölümü Lisans Diplomasını elde ederler.

Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Spor Yöneticisi olan kişiler Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi pek çok farklı kurum ve ya kuruluşlarda çalışma şansına sahip olurlar. Spor Yöneticileri donanımları ve de yetenekleri ile kamu ve ya özel sektördeki spor ile ilgili kurum, kuruluşlara ve okullara hizmet vermektedirler. Spor Yöneticilerinin çalışmayı tercih ettikleri başlıca yerler aşağıda listelenmiştir.

Bunlar;

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Takımları, Okullar ve Bireysel Antrenör çalışma yerleri olmaktadır.

Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunlarına İş Olanakları Nelerdir?

Ülkemizde spor yöneticileri için Türkiye’de pek çok sayıda iş imkanları bulunmaktadır. Eğitmen olmaktan başlayıp bir takım antrenörlüğüne kadar pek çok çeşitli yapabilecekleri iş olanakları vardır. Spor Yöneticileri ayrıca genel anlamda danışmanlık hizmeti de sunabilirler, gerekli olan yeterlilikleri yerine getirmeleri sayesinde bu bölüm mezunu olan kişiler akademisyen ya da devlet yerlerinde kamu çalışanı olabilirler ve özel sektörde de çalışabilirler.