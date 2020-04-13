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    HaberlerKariyer Haberleri Su Soley'den çocuklara ninniler
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    13.04.2020 - 11:59 |

    Su Soley'den çocuklara ninniler

    Alternatif müziğin güçlü sesi Su Soley, bu kez çocuklar için geliştirdiği projesiyle karşımızda.

    Su Soley'den çocuklara ninniler

    Corona virüs salgınından kaynaklı karantina sürecinde üretimlerine odaklanan başarılı sanatçı, geçmişten bugünlere en çok sevilen ninnileri yeniden düzenleyerek, bu çalışmalarını çocuklara armağan etti.

    Geçmiş projelerinde de pek çok çocuk şarkısı ve ninni seslendiren aynı zamanda Youtube'da da milyonlarca dinlenen çocuk şarkılarının sesi olarak da tanıdığımız Su Soley, şimdi ise seslendirdiği farklı şarkıları Soley Kids projesiyle minik dinleyicileriyle paylaşıyor. 

    Çocuklara ve ailelerine aralıksız yepyeni şarkılar sunmak için oluşturduğu Soley Kids aracılığı ile paylaşımlarına devam edecek olan Su Soley, nesiller boyunca günümüze gelen; Fış Fış Kayıkçı, Dandini Dastana, Uyu Yavrum Ninni ve Ninni Yavrum Ninni adlı ninnilerin bir arada bulunan albümü, meditatif ağırlıklı uzun soluklu dinlenebilecek ninniler arasında yerini aldı.

    Su Soley'in yeni projesi  kendi yapım firması Soley Tunes’un alt markası olan Soley Kids’in ilk albümü olan Ninniler albümü tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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