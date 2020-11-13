Süt Ve Besi Hayvancılığı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Süt ve besi hayvancılığı bölümü günümüzde yaygın olan bir önlisans programı olmaktadır. Bu bölüm süt ve besi hayvancılığı konusunda en iyi şekilde verim sağlayan bir bölümdür.



Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Nedir?



Günümüzde süt ve besi hayvancılığı bölümünün asıl amacı süt ve de besi hayvanlarından en yüksek verimi ve kaliteli ürünleri elde etmektir.



Elde edilen ürünlerin genel kalite kontrol standartlarına göre de uygun olmasını sağlamak ve de satış için hazırlanmasını sağlayan kişileri yetiştirerek sektörlere kazandırmakta olup süt ve besi hayvancılığı bölümünü tercih etmeyi isteyen öğrencilerde çok disiplinli, sorumluluk sahibi olan, hayvanlara karşı da sevgi dolu olması aranmakta olan başlıca özellikler arasında yer almaktadır.



Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Eğitimi Nasıldır?



Süt ve de besi hayvancılığı bölümü toplamda 2 yıllık bir eğitim veren bir bölümdür. Öğrencilerin mezun olabilmeleri amacı ile 120 AKTS haklarını tam olarak doldurmaları ve de üniversitelerinin mezuniyet koşullarını düzgün şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir.



Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümündeki Dersleri Nelerdir?



Süt ve besi hayvancılığı bölümleri öğrencileri 4 dönemlik olan eğitim hayatları boyunca da hayvan beslemesi, hayvan sağlığı ile birlikte daha pek çok ders ile de karşı karşıya geleceklerdir. Ayrıca süt ve besi hayvancılığı bölümleri tercih listesinde bulunduran öğrenciler için genel olarak;

Büyükbaş Hayvan Yetiştirme,

Tarım Ekonomisi,

Hayvan Besleme,

Yem Bitkileri Üretimi,

Hayvan Hastalıkları,

Genetik Islahı,

Hayvan Islahı,

Hayvancılıkta Sağlık Koruma,

Yem Analiz Teknikleri,

Değerlendirme Teknikleri,

Organik Tarım İlkeleri ve de Mevzuat,

Hayvansal Ürünler Teknolojisi en başta olmak üzere pek çok dersten 2 yıl boyunca da sorumlu olacaklardır. Bu bölümün derslerini başarılı bir şekilde bitiren kişiler Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Önlisans Diplomasını da elde edeceklerdir.

Ayrıca süt ve besi hayvancılığı bölümü öğrencileri DGS sınavı ile de geçebilecekleri toplamda 4 yıllık olan lisans bölümleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Bunlar;

Hayvansal Üretim,

Zootekni,

Süt Teknolojisi,

Biyoloji,

Tarımsal Biyoteknoloji bölümleridir.



Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Süt ve besi hayvancılığı bölümlerinden mezun olan bireyler iş hayatları içinde genel olarak veteriner hekimlere yardımcılık yaparlar. Ayrıca hayvanların bakım, hayvanların beslenmesini sağlamak ve ya hayvan hastalıklarına karşı da önlem almak ve de önlemek, hayvanlardan elde edilmekte olan süt ve süt ürünlerinin iyi bir şekilde pazarlanması sağlamak başlıca da görevleri arasındadır.



Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?



Süt ve Besi Hayvancılığı bölümünden mezun olan bireyler pek çok çeşitli iş olanaklarına sahip olmaktadırlar. Buna ek olarak süt ve besi hayvancılığı belediyeler, gıda ve de tarım bakanlığında çalışma imkanı bulabilirler. Bu süt ve besi hayvancılığı bölümü mezunu olan kişiler büyükbaş ve de küçükbaş işletmeleri ile birlikte daha pek çok hayvancılık alanında da kendilerine çok çeşitli iş yerleri imkanı yer bulabilirler.