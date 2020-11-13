Tarım Ekonomisi Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Tarım ekonomisi bölümünde 4 yıllık eğitim verilmektedir. Başarı sıralamasına göre mezun olanlar Tarım Ekonomisi Diplomasını almaya hak kazanırlar.



Tarım Ekonomisi Bölümü Nedir?



Ülkemizde ve tüm dünyada tarım endüstrisi yeni teknolojiler ile birlikte büyümeye başlamıştır. Özellikle insanların temek ihtiyaçlarından olan beslenmeyi yeni teknolojiler sayesinde hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirilmeye devam edilmektedir. Tarım ekonomisinin büyümesi de pek çok gence yeni iş imkanı da sağlamıştır.



Bu bölümün amacı eğitim verdikleri öğrencilerin tarım endüstrisine en iyi şekilde yansıtılarak yenilik ve yarar sağlayacak kişileri bu sektöre kazandırmaktır.



Tarım Ekonomisi Bölümü Dersleri Nelerdir?



Tarım Ekonomisi bölümü 4 yıllık lisans eğitimi verilen bir bölümdür. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için tüm derslerini başarılı bir şekilde vermeleri gerekir. Tarım Ekonomisi bölümünün dersleri ise şunlardır:



- Botanik

- Bahçe Bitkileri

- Tarımsal Pazarlama

- Tarım Ekonomisi

- Tarımsal Mekanizasyon

- Kırsal Kalkınma Ekonomisi

- Tarımsal Veri Kaynakları ve Kullanımı

- Tarımsal İşletmelerin Analiz ve Planlanması

- Tarımsal Muhasebe



Tarım Ekonomisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Tarım Ekonomisi bölümünden mezun olanlar için pek çok avantaj bulunmaktadır. Bu bölümden mezun bireyler meslek hayatında çalıştığı kurumların en az masraf ve en fazla verimi elde etmesini amaçlar. Ayrıca şirketlerin plan ve projelerini oluşturmak, ürünlerin pazarlanmasını sağlayarak var olan problemleri analiz etmek ve çözüm sunmak Tarım Ekonomisi mezunu kişilerin görev ve sorunlulukları arasında yer alır.



Tarım Ekonomisi Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Tarım Ekonomisi bölümü mezunu olan kişiler tarım endüstrisi alanında her yerde çalışabilirler. Bu şirketlerin pazarlama, ürün geliştirme ve proje bölümlerinde çalışabilirler. Tarım Ekonomisi bölümünden mezun olan kişiler için iş olanakları şunlardır:



- Tarımsal amaçlı hizmet veren şirketlerin pazarlama bölümünde

- Tarım kredi kooperatiflerinde

- Tarım bankacılığı faaliyetlerini sürdüren bankalarda

- Ziraat bankası ve özel bankalarda

- Ziraat odalarında

- Ziraat ilaçlama firmalarında

- Zirai tohum şirketlerinde

- Tarımsal amacı ile kurulan birliklerde

- Gıda firmalarının pazarlama ve yönetim bölümlerinde

- Kooperatif yönetimlerinde ve buna benzer tüm kurum ve şirketlerde Tarım Ekonomisi bölümü mezunlarına iş imkanları mevcuttur.