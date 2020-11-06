Tekstil Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Tekstil Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Tekstil mühendisleri giyim ürünlerinin hepsinin üretim aşamalarını takip eden ve tasarlayan kişilerdir.



Tekstil Mühendisi Nedir?



Tekstil mühendisleri genel olarak kumaş üretimini takip etmektedir. Bununla beraber üretilen kumaşın renklendirilmesi, hazır giyim ürünlerinin hazırlanması ve üretimde kullanılan makinelerin yapılmasını sağlamaktadır. Tekstil mühendisleri hazırlanan ürünlerin pazarlanmasıyla da ilgilenmektedir.



Tekstil Mühendisleri Ne İş Yapar?



Tekstil mühendisliği mezunu olan kişiler, tekstil içerisinde ki her alanın içerisinde yer almaktadır. Tekstil mühendisi olan kişiler ürünün pazarlamasından, kumaşın üretilmesine kadar çeşitli birçok işlemi uygulamaktadır.



Bununla beraber bu kişiler konfeksiyonda çalışabilir, tekstil kimyasalı gibi çeşitli alanlarda hakimiyet gösterebilir. Tekstil mühendisleri dilerlerse perakende bir işte yapabilirler. Tekstil mühendisleri üretimin, giyimin ve kumaşın olduğu her alanda çalışabilirler.



Tekstil Mühendisi Nasıl Olunur?



Tekstil mühendisi olmak isteyen kişiler, dört yıllık üniversitelerin tekstil mühendisliği bölümünde okuması ve mezun olması gerekmektedir. Üniversite sınavında başarılı olan kişiler, mühendislik veya teknoloji fakültesine girerek eğitimlerini alabilirler.



Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kişiler tekstil mühendisi unvanını alarak rahat bir şekilde iş hayatına atılabilirler. Aynı zamanda da iki yıl ön lisans tekstil teknolojisi okuyan kişilerde, dikey geçiş sınavıyla bu bölümü girerek dört yıllığa eğitimlerini tamamlayabilirler. Tekstil mühendisi olmak isteyen kişilerin veya tekstil mühendisliği yapmak isteyen kişilerin sahip olması gereken özellikler ise şu şekildedir;

Teknik, teorik ve pratik bilgi tecrübesinin olması gerekmektedir.

Diğer departmanları tanımalı, ortak iş yürütecek bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir.

İşin detayları hakkında kendine güvenmeli, gerektiği yerde farklı görev sınıflarına geçiş yapabilmelidir.

Laboratuvar veya fabrika gibi alanlarda çalışabilecek belirli fiziki ve bilgi gibi koşullara sahip olması gerekmektedir.

Tekstil Mühendislerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Tekstil mühendisleri tekstil ile ilgili her alanda yeterli bilgiye ve tecrübe sahip olması gerekmektedir. Bununla beraber tekstil mühendisleri kumaş üretimi, kumaş boyaması ve benzeri birçok alanda görev alabilirler. Tekstil mühendislerinin genel olarak görev ve sorumlulukları ise şu şekildedir;

Kumaş ve tekstil ürününü iyi bir şekilde kullanmak.

Karşıdan gelen ek bir talep doğrultusunda ürünü daha iyi bir şekilde geliştirmek.

Hazırlanan üründen muhakkak numune yapmak.

Üretilen ürünün istenilen özellikleri karşılaması.

Üretimin kalitesini, durumuna ve standartlara uygunluğunun takip edilmesi.

Ürünün iplik, kumaş ve renklendirmesini iyileştirmek.

Kaliteli kumaşlar araştırmak ve bulmak.

Kaliteli ve daha yüksek performanslı kumaşlar geliştirmek.

Ürünün kalite yapısına uyum sağlayan kimyasal bileşenler hazırlamak.

Tasarım sürecinde gerekli olan bütün görevleri üstlenmek.

Üretim sürecinde gidişatı kontrol etmek, gerekli yerde müdahale etmek.

Üretim kadrosuna düzenli olarak danışmanlık yapmak.

Satış ve pazarlama ekibiyle iletişim halinde olarak ürünü doğru tanıtmak.

Ürünlerin doğru müşteriye gittiğinden emin olmak, takibini yapmak.

Müşterilerin sorunu çözmek, şikayetini dinlemek.

Müşterilere ürünün özelliklerini anlatmak, yapım aşamasını aktarmak ve detaylarını sırlamak.

Boya üretiminde destek olmak.

Kumaş üretimi durumunda doğru iplik seçmek, kaliteli bir kumaş tasarımı yapmak.