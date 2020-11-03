Terzi Nasıl Olunur? Terzi Olmak İçin Hangi Terzilik Eğitimlerini Almak Gerekir?

Terzi, müşterilerin talepleri doğrultusunda dikim ya da onarım yapmakla görevli kişilerdir. Terzilik, aynı zamanda dünyanın en eski zanaatları arasında yer alır. Terzilerin ülke ve dünya modasını yakından takip etmesi gerekir. Özel dikim evleri ve lüks markalar dikim için özel terzi çalıştırır.

Terzi Olmak İçin Hangi Terzilik Eğitimlerini Almak Gerekir?

Terzilik, diğer pek çok zanaat gibi usta çırak ilişkisi ile öğrenilir. Özel bir beceri ve yetenek de gerektiren terzilik mesleğini geliştirmek için bir terzinin yanında çırak olarak işe başlamanız gerekir. Daha sonra ise, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından verilen ustalık ya da kalfalık gibi işinize yarayacak belgelere, sınavlara girerek sahip olabilir ve bu alanda kendinizi geliştirme imkanı bulabilirsiniz.

Bir diğer terzi olma yolu ise, meslek liselerinin Giyim Teknolojileri gibi dallarını bitirmektir. Günümüzde terzilerin büyük bir kısmı kendi dükkanlarında çalışarak kendi işini yapıyor. Aynı zamanda gelinlik, smokin ve takım elbise gibi ayrı bir özen gerektiren lüks markalar ve mağazalar özel terzilerle çalışır. Terziler, aynı zamanda kıyafetlerde oluşan yırtıkların onarılmasını sağlar.

Terzi Olmak İçin Gereken Şartlar

Terzi olmak için öncelikle terzilik kabiliyetine sahip olmanız gerekir. Aynı zamanda MEB onaylı sertifikaları alarak bu alanda kendinizi geliştirmeniz gerekir. Bu sayede insanların daha güvenerek geldiği bir terzi dükkanı açabilirsiniz.

Ülkemizde ve tüm dünyada insanların bilinçlenmesi ile kıyafet alışkanlıkları da değişiklik göstermeye ve butik ürünler ön plana çıkmaya başladı. Aynı zamanda yapılan araştırmalar sonucunda insanların artık çok fazla kıyafet almadığı, var olan kıyafetlerini tadilata verdiği tespit edilmiştir. Bu da günümüzde hala terziliğin geçerli bir meslek dalı olduğunu gösteriyor.

Terzi Dükkanı Nasıl Açılır?

Terzi dükkanı açmadan önce çevrenizde bir terziye ihtiyaç olup olmadığını tespit etmeniz gerekir. Yapacağınız işin sizin için karşı olmasına dikkat etmeniz gerekir. Genellikle her bölgede bu tip işletmelere ihtiyaç duyulur. Kaliteli hizmet verip ve doğru bir yerde dükkan açarak büyük bir kar elde edebilirsiniz. Terziler zamanla tanınır ve genellikle daimi müşterileri olur.

Terzi dükkanı açmak istediğiniz bölgede ihtiyaç olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu ise, rakip sayısıdır. Bölgede ne kadar çok terzi dükkanı var ise, terzi ihtiyacı da bir o kadar çoktur. Bu durum sizin için dezavantaj oluşturur. Çünkü insanları alıştığı terziden koparmak ve onları etkilemek zorlaşır. İyi bir iş yapabilmek için iş yerinize terzilik konusunda eğitim almış ve iş ahlakı olan çalışanlar almanız gerekir.

İşletmenizde kaliteli hizmet sunduğunuz zaman insanlar size yeniden gelmek ister. Bu nedenle Güler yüzlü ve çalışkan kişilere işletmenizde yer vermeniz gerekir. Terzi dükkanı açmak için doğru bir yerde dükkan açmak çok önemlidir. Bu nedenle çevreyi iyi araştırmanız gerekir.