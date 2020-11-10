Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Tıbbi görüntüleme teknikleri aslında sağlıkla ilgili sektörlerden birisidir. Bu bölümde radyoloji esas alınarak canlılarda görülen hastalıkları teşhis etme ve tedavilerini gerçekleştirme işlemi yapılır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Nedir?

Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü, radyolojinin bir alt bölümü olarak bilinir. Bölüm içerisinde amaç insanlar olmak üzere dünyada yaşayan tüm canlı gruplarında bulunan hastalıkları teşhis etmek ve sağlık için bu hastalıkların tedavisini gerçekleştirmektir.

Özellikle tıbbi görüntüleme teknikleri sayesinde kişinin vücudunda ya da herhangi bir canlının bünyesinde bulunan hastalık bazı cihazlar sayesinde teşhis edilir. Tıbbi görüntüleme teknikleri cihazı hem hastalığın teşhis edilmesinde hem de bu hastalık için uygulanacak tedavi çeşidinde etkili olmaktadır. Bu bölümü okuyan kişiler tıbbi görüntüleme teknikeri olarak mezun olurlar.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü, doğrudan radyoloji bölümü ile ilgili olduğu için aslında radyoloji bölümünün tüm derslerini alırlar. Bu bölümden mezun olmak isteyen kişiler öncelikle aşağıda yer alan derslerin tamamını almaları gerekir. Bu dersler;

- Deontoloji,

- Biyofizik,

- Fizyoloji,

- Radyolojik anatomi,

- Radyoloji onkolojisi,

- Nükleer tıp görüntüleme,

- Tıbbi terminoloji,

- Tıbbi radyofizik,

- Radyasyon güvenliği ile korunma

2 yıllık uygulama ve teorik şekilde isteyen derslerin yanı sıra ek olarak bu bölümü okuyan kişilere güzel sanatlar dersleri de verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler isterlerse diplomaların 4 yıllık lisans bölüme de çevirebilirler. 4 yıllık lisans programına geçen öğrenciler isterlerse hemşirelik ya da sağlık hizmetleri konusunda mezun olabilirler.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölüm programın asıl amacı, tıp alanında başta hekimler olmak üzere tüm çalışanlara ara eleman niteliğinde hizmet verilmesini sağlamaktadır. Yani bu bölümden mezun olan kişiler pek çok devlet ve özel hastanede görev alarak hekimlere tedavi süreçlerinde yardımcı olurlar. Tıbbi görüntüleme teknikleri eğitiminden mezun olan kişilerin iş olanakları ise şu şekildedir;

- Özel hastaneler,

- Üniversite hastaneleri,

- Özel görüntüleme sağlık klinikleri,

- Devlet hastaneleri ve özel tıp merkezleri.

Bu alanlarda göreve başlayan teknikerler hastanelerin nükleer tıp radyoterapi, bilgisayarlı tomografi ve mamografi gibi departmanlarında işe başlayabilirler.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Eğitim Süresi

Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü bir nevi radyoloji alanı sayılmaktadır. Bu alandan mezun olan kişilere de unvan olarak tıbbi görüntüleme teknikeri adı verilir. Tıbbi görüntüleme teknikeri olmak isteyen kişiler 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olmaları gerekir. Bu bölüm içerisinde x ışınları kullanılarak hastada yer alan hastalığın belirlenmesi amaçlanır ve bu bölümden mezun olan kişiler hastanelerde görevli olan hekimlere ve diğer çalışanlara bilgileri sayesinde yardımcı olurlar. Eğer mezun olan kişiler isterse aldıkları eğitimi 4 yıllık lisans programına da çevirebilir. 4 yıllık eğitim sonrasında hastanelerin çeşitli departmanlarında hemşire olarak da işe başlayabilirler.