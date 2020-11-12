Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Turizm işletmeciliği okuyanlar sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da kolaylıkla iş bulabilir. Mezunların çalışabileceği diğer yerler arasında restoranlar, milli parklar, antik kentler ve dinlenme tesisleri yer alıyor. Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümü mezunlarının yapabileceği meslekler şunlardır: Otel yöneticisi, şef garson, turist rehberi, danışman, şef aşçı...



Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Nedir?



Liselerin eşit ağırlık bölümünde okuyan öğrenciler, üniversitede turizm işletmeciliği ve otelcilik okuyabilirler.



Başarı sıralamasına göre ilk 5 üniversite ve taban puanları şu şekildedir:



İstanbul Bilgi Üniversitesi - 367,29737



Marmara Üniversitesi - 271,50650



Beykent Üniversitesi - 270,90407



İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa - 263,19884



Dokuz Eylül Üniversitesi - 252,73899



Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümünün eğitim süreci 4 yıllıktır. Öğrenciler son sınıfta okurken Erasmus ile yurt dışına çıkabilir ve 2. bir yabancı dil öğrenebilirler. Turizm sektöründe İngilizce dışında Rusça, Almanca ve İspanyolca bilenlerin iş bulma şansı çok daha yüksektir.



Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Dersleri Nelerdir?



1. ve 2. Dönem Dersleri



Turizmde Etik

Yiyecek İçecek Yönetimi

Davranış Bilimleri ve İletişim

Ön Büro Yönetimi

Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği



3. ve 4. Dönem Dersleri



Kat Hizmetleri Yönetimi

Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

Turizm Ekonomisi

Yiyecek İçecek Hizmetleri Otomasyonu

Turizm ve Rekreasyon Endüstrisi İçin İletişim Becerileri



5. ve 6. Dönem Dersleri



Araştırma Teknikleri ve Seminer

Mutfak Hizmetleri Yönetimi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri

Servis Teknikleri ve Uygulaması



7. ve 8. Dönem Dersleri



Ziyafet ve İkram Hizmetleri

Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama

Turizmde Halkla İlişkiler

Kongre ve Fuar Yönetimi

Meslek Sağlığı ve İlkyardım



Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



1- Otellerde misafir karşılama hostesi olabilirler.



2- Tatil beldelerinde operasyon müdürlüğü yapabilirler.



3- Hediyelik eşya satılı yapan mağazalarda kurumsal satış müdürü olabilirler.



4- Turizm sektöründe hizmet veren firmaların tanıtım videolarını çeken halkla ilişkiler sorumlusu olabilirler.



5- Otellerin ve spa merkezlerinin web sitelerinde içerik editörlüğü, sosyal medya danışmanlığı ve metin yazarlığı yapabilirler.



6- Termal otellerde üst düzey yöneticilik yapabilirler.



Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü İş Olanakları



Türkiye, dünyanın en çok turistik çeken ülkelerinden biridir. Yaz, deniz, kültür, tarih ve doğa turizminin geliştiği ülkemizde iş imkanları oldukça fazladır. Turizm sektöründe başta seyahat ve organizasyon yönetmenliği olmak üzere yapılabilecek birçok yeni meslek de mevcut. Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümü mezunlarının iş olanakları ise şu şekildedir:



1- Şef Garsonluk



2- Resepsiyon / Santral Amiri



3- Otel Satış ve Pazarlama Sorumlusu



4- Gelirler ve Rezervasyon Müdürü



5- Turizm Acente Sorumlusu



6- Turizm Operasyon Lideri



7- Konaklama ve Kurumsal Satış Sorumlusu