Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
Eşit ağırlık puan türüne göre öğrencilerin alındığı turizm işletmeciliği ve otelcilik, bölümü 4 yıllıktır. Turizm işletmeciliği programının yer aldığı fakülteler şunlardır: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Serik İşletme Fakültesi. Bu bölümden mezun olanlar otellerde, spa merkezlerinde ve turizm acentelerinde çalışabilir. Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümünün dersleri nelerdir, bu bölümü okuyanlar hangi işleri yapabilir? Sizin için tüm yönleriyle araştırdık.
Turizm işletmeciliği okuyanlar sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da kolaylıkla iş bulabilir. Mezunların çalışabileceği diğer yerler arasında restoranlar, milli parklar, antik kentler ve dinlenme tesisleri yer alıyor. Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümü mezunlarının yapabileceği meslekler şunlardır: Otel yöneticisi, şef garson, turist rehberi, danışman, şef aşçı...
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Nedir?
Liselerin eşit ağırlık bölümünde okuyan öğrenciler, üniversitede turizm işletmeciliği ve otelcilik okuyabilirler.
Başarı sıralamasına göre ilk 5 üniversite ve taban puanları şu şekildedir:
İstanbul Bilgi Üniversitesi - 367,29737
Marmara Üniversitesi - 271,50650
Beykent Üniversitesi - 270,90407
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa - 263,19884
Dokuz Eylül Üniversitesi - 252,73899
Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümünün eğitim süreci 4 yıllıktır. Öğrenciler son sınıfta okurken Erasmus ile yurt dışına çıkabilir ve 2. bir yabancı dil öğrenebilirler. Turizm sektöründe İngilizce dışında Rusça, Almanca ve İspanyolca bilenlerin iş bulma şansı çok daha yüksektir.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Dersleri Nelerdir?
1. ve 2. Dönem Dersleri
Turizmde Etik
Yiyecek İçecek Yönetimi
Davranış Bilimleri ve İletişim
Ön Büro Yönetimi
Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği
3. ve 4. Dönem Dersleri
Kat Hizmetleri Yönetimi
Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik
Turizm Ekonomisi
Yiyecek İçecek Hizmetleri Otomasyonu
Turizm ve Rekreasyon Endüstrisi İçin İletişim Becerileri
5. ve 6. Dönem Dersleri
Araştırma Teknikleri ve Seminer
Mutfak Hizmetleri Yönetimi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri
Servis Teknikleri ve Uygulaması
7. ve 8. Dönem Dersleri
Ziyafet ve İkram Hizmetleri
Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama
Turizmde Halkla İlişkiler
Kongre ve Fuar Yönetimi
Meslek Sağlığı ve İlkyardım
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
1- Otellerde misafir karşılama hostesi olabilirler.
2- Tatil beldelerinde operasyon müdürlüğü yapabilirler.
3- Hediyelik eşya satılı yapan mağazalarda kurumsal satış müdürü olabilirler.
4- Turizm sektöründe hizmet veren firmaların tanıtım videolarını çeken halkla ilişkiler sorumlusu olabilirler.
5- Otellerin ve spa merkezlerinin web sitelerinde içerik editörlüğü, sosyal medya danışmanlığı ve metin yazarlığı yapabilirler.
6- Termal otellerde üst düzey yöneticilik yapabilirler.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü İş Olanakları
Türkiye, dünyanın en çok turistik çeken ülkelerinden biridir. Yaz, deniz, kültür, tarih ve doğa turizminin geliştiği ülkemizde iş imkanları oldukça fazladır. Turizm sektöründe başta seyahat ve organizasyon yönetmenliği olmak üzere yapılabilecek birçok yeni meslek de mevcut. Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümü mezunlarının iş olanakları ise şu şekildedir:
1- Şef Garsonluk
2- Resepsiyon / Santral Amiri
3- Otel Satış ve Pazarlama Sorumlusu
4- Gelirler ve Rezervasyon Müdürü
5- Turizm Acente Sorumlusu
6- Turizm Operasyon Lideri
7- Konaklama ve Kurumsal Satış Sorumlusu