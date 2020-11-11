Uçak Elektrik/elektroniği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde bulunan bölümlerden birisi de Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümüdür. 4 yıllık bir lisans bölümü olan Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü iş imkanları nedeniyle son yılların en popüler bölümlerinden birisi olmuştur.

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü Nedir?

Sivil havacılık, askeri havacılık ve lojistik alanında kullanılan uçakların elektrik ve elektronik bileşenlerini inceleyen bölüme Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü denir. Bu bölümün temel amacı gerçekleştirilen tüm uçuş hizmetlerinin ulusal ve uluslararası havacılık kuruluşlarının konforlu, standartlarına uygun olarak, emniyetli ve ekonomik yönden fayda sağlanması adına görev alacak kişileri yetiştirmek ve sektöre kazandırmaktır.

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümüne herhangi bir sınavsız giriş hakkı bulunmamaktadır. Bu bölümü okumak için YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavına girip iyi bir puan alınması gerekmektedir. Daha sonra ikinci oturum olan AYT sınavına girilmelidir. AYT sınavından da Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü için gerekli puan alındıktan sonra bu bölümde eğitim hakkı kazanabilirsiniz.

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü 8 dönemden oluşan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Öğrenciler 8 dönemde havacılık sektörü ile ilgili pek çok dersten sorumlu olmaktadırlar. Bu derslerden bazıları şunlardır:

- Havacılık Düzenlemeleri

- Sayısal Veri İletimi

- Elektrik Temelleri

- Elektronik Esaslar

- Hava Aracı Elektronik Gösterge Sistemleri

- Bordo Aletleri

- Hava Aracı Elektromekanik Sistemleri

- Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları

- Seyrüsefer Sistemleri

- Haberleşme Sistemleri

- hava Aracı Motoru ve Kontrolü Sistemleri

- Uçuş Kumandaları

- Oto Uçuş

- Modern Aviyonik Sistemler

- İtki Uygulamaları

- Bakım Atölyesi

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü öğrencileri bu dersler dahil birçok dersten sorumlu olurlar. Mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü Lisans Diplomasını alabilirler.

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Havacılık sektöründe her bölümün farklı görevleri bulunmaktadır. Bu nedenle iş imkanları en geniş bölümlerden birisidir. Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü mezunlarına Aviyonik Bakım Teknisyeni unvanı verilmektedir. Aviyonik bakım teknisyenleri ise sivil ve askeri havacılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği uçaklarda olan elektrik ve elektronik sistemlerin onarımı ve bakımından sorumlu olan kişilerdir.

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü mezunları Havacılık sektöründe bulunan pek çok iş imkanından yararlanabilirler. Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü diplomasına sahip olan teknisyenlerin iş olanakları şunlardır:

- Türk Hava Kuvvetleri, Hava İkmal Bakım Merkezleri

- Hava Aracı Bakım Merkezleri

- Özel Havayolu Şirketlerinin Teknik Departmanlarında

- Türk hava Yolları Teknik Ekip Alanında

Havacılık sektöründe aktif olarak hizmet veren tüm kurumlarda ve kuruluşlarda teknik destek ediplerinde Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü mezunlarının iş bulma olanakları bulunmaktadır. Bunlar dışında iş imkanları arasında devlet kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için mezun olan Uçak Elektrik/Elektroniği Bölümü öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri mecburidir. Devlet kuruluşlarında çalışabilmeleri için bu sınav puanı belirleyici olacaktır.