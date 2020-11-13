Uçak Gövde Motor Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Uçak Gövde Motor bölümü 2014 yılına kadar 2 yıllık eğitim vermekte idi. Fakat 2014 yılından sonra 4 yıllık eğitime çevrilerek havacılık sektöründe çok önemli bir yere sahip olmuştur.



Uçak Gövde Motor Bölümü Nedir?



Havacılık sektörü içerisinde çok önemli bir yere sahip olan Uçak Gövde Motor bölümü havacılık sektöründe donanımlı bireyler yetiştirmektedir. Bu bölümde amaç eğitim alan kişilerin havacılık sektöründe etkin bir şekilde kullanabilmesi, işinin uzmanı olacak kişileri bilimsel eğitim ile yetiştirmektir.



Günümüzde Uçak Gövde Motor bölümü sıklıkla araştırılmaktadır. Bu bölümü seçecek olan öğrencilerin belli özelliklere sahip olması oldukça önemlidir. Bu sektöre ilgi, disiplin, sorumluluk sahibi, fizik ve matematik bilimini sevmesi ve ilgisi olması aranan başlıca özellikler arasındadır.



Uçak Gövde Motor Bölümü Dersleri Nelerdir?



Uçak Gövde Motor bölümü 4 yıllık eğitim vermektedir. 8 dönem içerisinde bu bölümü okuyan öğrenciler pek çok ders ile sorumlu olurlar. Genellikle fizik ve matematik ağırlıklı olan dersler ise şunlardır:



- Dalgalar ve Optik

- Teknik Resim ve Standartlar

- Sivil Havacılığa Giriş

- Uçak Bakım Terminolojisi

- Diferansiyel Denklemler

- Uçak Malzemeleri Bilgisi

- Uçak Aerodinamiği

- Gaz Türbinli Motor Teorisi

- Elektrik Makineleri Laboratuvarı

- Hasarsız Kontrol Yöntemleri



Bu dersler ile beraber pek çok ders Uçak Gövde Motor bölümünde görülmektedir. 4 yıl boyunca sorumlu olunan bu dersler başarılı bir şekilde bitirildiği taktirde diploma alınmaya hak kazanılır.



Uçak Gövde Motor Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Uçak Gövde Motor bölümü öğrencileri pek çok derslerden sorumlu olurlar. 8 dönem sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başarılı bir şekilde verirler ise Uçak Gövde Motor Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Mezun olduktan sonra Uçak Gövde Motor bölümü öğrencileri meslek hayatlarında uçak bakımı, onarımı, denetimi ve ARGE çalışmaları gibi pek çok havacılık sektörü içerisinde görevleri bulunmaktadır.



Uçak Gövde Motor Bölümü İş Olanakları



Uçak Gövde Motor bölümünden mezun olan öğrenciler havacılık sektöründe pek çok iş imkanına sahiplerdir. Sivil havacılık alanında faaliyet gösteren firmaların bünyesine katılabilirler. Ayrıca Uçak Gövde Motor bölümü mezunları iş imkanları sadece sivil havacılıktan ibaret değildir. Bunlar dışında güvenlik kuruluşları olan emniyet ve askeri uçakların bakım bölümlerinde de çalışma imkanına sahiplerdir.