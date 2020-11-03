Ücretli Öğretmenlik Nedir? Ücretli Öğretmen Nasıl Olunur, Nasıl Başvuru Yapılır?

Yeni yayınlanan mevzuata göre, ücretli öğretmenler sadece öğretmen sayısı yetersiz olan okullarda görev yapabilir. Bunun dışında herhangi bir branş sınırlaması yoktur. Ücretli öğretmenler sayısal, sözel, güzel sanatlar ve yabancı dil derslerine girebilir.

Ücretli Öğretmen Nedir?

Öğretmen açığı bulunan okullarda ders saati üzerinden ücret alan öğretmenler ''ücretli'' statüsünde çalışmaktadır. Ücretli öğretmenlerle yıllık ya da bir dönemlik sözleşme yapılabilir.

Ücretli Öğretmen Ne İş Yapar?

Ücretli öğretmenler yalnızda din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerine giremez. Bu yasak, sadece ilköğretim okullarını kapsar. Branşlarına göre ücretli öğretmenlerin işledikleri konular şu şekilde sıralanabilir:

1- Tarih Öğretmeni:

Tarih öğretmenlerinin işlediği konulardan bazıları şunlardır: Osmanlı Tarihi, Selçuklu Tarihi, İnkılap Tarihi

2- Edebiyat Öğretmeni:

Edebiyat dersine giren ücretli öğretmenler Türk ve Dünya edebiyatından yazarların metinlerinden örnekler okur. Şiir, öykü, roman, makale ve deneme gibi yazın türlerinin özelliklerini anlatır.

3- Resim Öğretmeni:

Pastel, sulu boya ve kara kalemle resim çizmeyi öğretir. Natürmort, portre ve peyzaj resimlerin arasındaki farkları açıklar. Öğrencilerin çizdiği resimleri kontrol eder.

4- Müzik Öğretmeni:

Öğrencilere notaların özelliklerini ve sıralamasını öğretir. Bazı okullarda flüt, gitar ve piyano dersleri veren müzik öğretmenleri de var.

5- Türkçe Öğretmeni:

Türkçe öğretmenlerinin ders verdiği konular: Dil bilgisi ve imla kuralları, Edebi türler ve söz sanatları, Anlam Bilgisi

6- İngilizce Öğretmeni:

İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıklarını ve doğru telaffuzunu öğretir. Öğrencilerin tekrar yapması için testler hazırlar.

Ücretli Öğretmen Nasıl Olunur?

Ücretli öğretmenlik yapmak için başvuranların KPSS puanlarına bakılmamaktadır. Bununla birlikte formasyon eğitimi almış kişilerin kabul edilme ihtimali daha yüksektir. Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen Fakültesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden mezun olan herkes başvuru yapabilir. Yeni getirilen düzenleme ile birlikte artık Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Ev Ekonomisi Yüksek Okulundan mezun olan kişilerin de başvuruları kabul edilmektedir.

Ücretli Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

1- Öğrencilerin eksikleri ve notları hakkında velileri bilgilendirmek

2- Dönem boyunca müfredatta yer alan tüm konuları işlemek

3- Öğrencilerin derse katılmasını sağlamak

4- Dersin içeriğine göre slayt hazırlamak

5- Sınav sorularını hazırlamak

6- Yıllık çalışma planı ve ders programı yapmak

7- Yoklama almak ve sınıf mevcudunu deftere yazmak

8- Sınav kağıtlarını zamanında okumak

9 - Dersin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için güncel örnekler vermek

10- Öğrencilerin konu ile ilgili sorularına yanıt vermek

11- Sınıfta sessizliği ve disiplini sağlamak

12- Öğretmen faaliyet takvimi kapsamında çeşitli seminerlere ve sempozyumlara katılmak

13- Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uymak

14- Okulda düzenlenen törenlere ve etkinliklere katılmak

15- Öğrencilere ders ve konuyla ilgili kitaplar önermek

16- Öğretmenler kurulu toplantı tutanaklarını hazırlamak ve müdüre iletmek

17- Sınıf gezilerine katılmak