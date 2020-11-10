Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

En çok tercih edilen bölümlerden olan Uluslararası Ticaret Ve Lojistik bölümü 4 senelik eğitim, öğretim ile birlikte lisans bölümü olarak bilinmektedir.



Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Nedir?



Çeşitli ülkelerde bulunan şirketlerin gerçekleştirdikleri ithalat ve ihracatla ilişkili ekonomik durumlar, dış ticaret finansmanı, dış ticaret ile ilgili evraklar ve belgeleri tümü Uluslararası Ticaret olarak adlandırılmaktadır. Lojistik ise; Bilgi, hizmet ve ürün gibi kavramların depolama yapılıp istenilen noktaya taşınma durunu ifade etmektedir. Öğrenciler eşit ağırlık puan durumuna göre bu bölüme kayıt yaptırabilmektedir.



Eğitim dilleri genelde karma olmaktadır. Bu bölümde yabancı dillere çok önem verilmektedir. Uluslararası Ticarette en önemli iletişim aracı dildir. Bu bölüm İngilizce derslere ağırlık vererek mezun olacak öğrencileri iş hayatına direkt olarak hazırlar ve dil alt yapısı kurulumunu sağlamaktadır. Uluslararası Ticaret gün geçtikçe karmaşıklaşan yapısı ile uzmanlık gerektiren bir bölüm olarak nitelendirilmektedir.



Firmalar eleman ararken dil alt yapısının sağlam olmasını ve ticaret konusunda deneyimli olmasına önem göstermektedir. Üniversite de 8 yarıyıl boyunca eğitim verilmektedir. 8 yarıyıl eğitimlerini tam ve başarılı bir şekilde tamamlayanlar bölümün lisans diplomasını almaya hak kazanmaktadırlar. İş konusunda ise mezun olup kendini geliştirenler dış çevre ve piyasada rahatlıkla iş bulabilmektedir.



Geleceğini sağlama almak isteyip iyi bir kazanç elde etmek, hayatını rahat geçirmek isteyen herkesin seçebileceği bir bölümdür. Ayrıca yurtdışı çalışma olanakları çok yüksek olduğundan kariyerini ülke dışında yüceltmek isteyenler bu durumdan faydalanabilir.



Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Dersleri Nelerdir?



Üniversitede bu bölüme gitmeyi planlar için dersler ise;



- Lojistik Yönetimi

- Ticari Matematik

- Ticaret Hukuku

- Genel Muhasebe

- Uluslararası Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi

- Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

- Uluslararası Ticarette Operasyon Analizi Ve Planlama

- Uluslararası Ticaret Kuramları Ve Politikaları

- Gümrük İşletmeleri Ve Uluslararası Ticaretin Vergilendirilmesi

- Ulaştırma Sistemleri

- İthalat Ve İhracat Yönetimi

- Finansal Yönetim

- Uluslararası İşletmecilik

- Uluslararası Ticaret



Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışabilir?



Öncelikle ALES, YDS ve KPSS gibi sınavları başarı ile tamamlandıktan sonra mezunlar çeşitli birçok yerde iş bulabilmektedir. Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü Mezunları; Uluslararası ticari belgeleri, evrakları gözden geçirip ödeme ve teslimat kağıtlarını ticari prosedüre göre şekillendirerek üretim, tedarik ve satış aşamalarını düzenleme işini yapmaktadır.



Uluslararası Ticaret Ve Lojistik bölümü Mezunları;



- Ticaret Ve Sanayi odaları

- Hazine Müsteşarlığı

- Özel ya da Kamu Bankaları

- Sermaye Piyasası Kurulu

- Uluslararası Firmalar

- Dış Temsilcilikler

- Konsolosluklar

- Elçilikler ve Avrupa Birliği

- Yurtdışı Banka Ve Sigorta Şirketleri

- E-Ticaret Alışveriş Merkezleri

- Borsa Ve Benzeri Kurumlar

- Kargo Firmaları

- Kurye İşletmeleri

- Danışmanlık Firmaları

- Ulaştırma Bakanlığı Ve Kurumları



gibi birçok işte çalışma imkanı bulabilir ve kariyerini, hedeflerini yüksek tutup ilerleme sağlayabilir.