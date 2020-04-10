Vali Yardımcısı Nasıl Olunur? Vali Yardımcısı Olma Şartları

Vali yardımcısı olmak için işletme, iktisat, hukuk, iktisadi ve idari bölümlerinden birini bitirmiş olmak gerekmektedir.



Vali yardımcıları görevde uzun süre bulunursa ve başarılı işlere imza atarlarsa, vali olabilmektedir. Valileri temsilen bulunan vali yardımcıları, valinin emri altında çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup iktisadi ve idari bölümlerinden mezun olmuş olan herkes, vali yardımcısı olabilmektedir. Günümüzde gençler siyasete ilgi göstermekte ve vali yardımcısı olmak istemektedir. Vali yardımcıları, ildeki bütün problem ve öneriler ile ilgilenmektedir.



Vali Yardımcısı Nasıl Olunur?



Vali yardımcısı olmak isteyen biri lisans mezunu olmak zorundadır. Yalnızca Hukuk Fakültesi, Siyasi Bilimler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde mezun olmuş olan kişilerin vali yardımcısı olma şansı vardır. Vali yardımcıları bir süre görevlerinde bulunduktan sonra vali olma şansı da elde etmektedir.



Daha önce vali yardımcısı olmak için KPSS şartı aranıyor olsa da günümüzde KPSS şartı aranmamaktadır. Vali yardımcısı olmak için öncelikle kaymakamlık sınavına girilmekte ve kaymakamlık görevinde bir süre bulunduktan sonra vali yardımcısı olunmaktadır. Vali yardımcılığı görevi, valiliğe geçişte bir basamaktır. Herhangi bir yaş sınırı bulunmamakla birlikte kaymakamlık sınavına girme yaşı 35'dir. Bu nedenden dolayı 35 yaşını doldurmuş olmak gerekir.



Vali Yardımcısı Olma Şartları



Vali yardımcısı olmanın yolu kaymakamlıktan geçtiğinden, öncelikle kaymakamlık sınavına girilmelidir. Girilen kaymakamlık sınavından 70 puan ve üzeri alınması, kaymakam olmak için zorunludur. Kaymakamlık sınavından başarılı bir şekilde geçenler, mülakatlara alınmaktadır. Mülakatların sayısı 4 olmakla birlikte hepsinden geçerli bir değerlendirme almak gerekir.



Valilik emrine atanan kaymakamlar, bir süre görev yaptıktan sonra vali yardımcısı olabilmektedir. Mülki idare amirlerinden biri olan vali yardımcıları, üst düzey memurdur. İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir süre görev yapmış olan kişilerden de vali yardımcıları seçilebilmektedir. Vali yardımcılığı son derece önemli bir meslek olmakla birlikte göreve gelmesi son derece zordur. Vali yardımcısı olmak isteyen kişiler, kendilerini zorlu bir yolun beklediğini bilmelidir.