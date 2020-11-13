Vergi Müfettişi Nedir, Nasıl Olunur? Vergi Müfettişliği Mezunu Ne İş Yapar?

Vergi Müfettişi Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir. Bu nedenle görevleri ve sorumlulukları oldukça önemli olmaktadır.



Vergi Müfettişi Nedir?



Günümüzde pek çok işletme bulunmaktadır. Bulunan bu işletmeler ile birlikte bireylerin vergi yükümlülüklerini hesaplamak Vergi Müfettişi görevlerindendir. Bunlar dışında vergi beyannamelerini kontrol etmek ve vergi kaçakçılarını belirlemek de yükümlü kamu görevlilerine Vergi Müfettişi denmektedir.



Vergi Müfettişi Ne İş Yapar?



Vergi Müfettişi vergileri üzerinde incelemeler yapmaktadır. Ayrıntılı olarak yaptıkları bu incelemeler dışında teftiş ve soruşturma konularında da pek çok görevleri bulunmaktadır. Vergi Müfettişlerine genel anlamda bakıldığında yaptıkları çalışmaların çoğunluğunun vergi incelemesi olduğunu söyleyebiliriz.



Vergi Müfettişi Nasıl Olunur?



Vergi Müfettişi olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İlk olarak kişilerin 4 yıllık Hukuk, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmaktır. Bunun dışında getirilmesi gereken şartlar ve aranan nitelikler şunlardır:



- Kamu Personel Seçme Sınavında Maliye Bakanlığının belirttiği sınav notunu kazanmak.

- Sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Kamu haklarından mahrum olmamak

- Askeri yükümlülüğü bulunmamak

- Akli melekeleri yerinde olmak

- Zimmet, rüşvet, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak

- Vergi Müfettişi Yardımcısı görevinde 3 yıl çalışmış olmak

- Bakanlık tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınava girmek ve Vergi Müfettişine yükselmek



Vergi Müfettişi Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Vergi Müfettişlerinin en temel görevi ticari işletmeler ile beraber bireylerin süreler dahilinde doğru miktarda vergi ödendiğinden emin olmaktır. Vergi Müfettişinin diğer sorumluluklarını ise şu şekilde açıklayabiliriz:



- Bireylere, şirketlere ve ortaklara vergilendirme hakkında uzman tavsiyelerde bulunmak,

- Potansiyel dolandırıcılık ile ilgili araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmalar sonucunda tespit edip rapor yazmak,

- Tüm vergi mükelleflerini incelemek ve rapor yazmak,

- Yalan beyan veya vergi kaçırma ile ilgili gelen ihbarları değerlendirmek,

- İcra İflas Dairesinde çalışan memurların yaptıkları çalışmaları incelemek ve denetlemek ve

- Bakanlık tarafından atanan teftiş görevlerini tam anlamı ile yerine getirmek Vergi Müfettişlerinin sorumluluklarındadır.