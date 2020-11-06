Yardımcı Öğretmen Nedir, Ne İş Yapar? Yardımcı Öğretmen Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Yardımcı öğretmen genel olarak okul öncesi eğitim kurumlarında çalışırlar. Görevleri ise çocuklarla iletişim kurmak ve çocuklara temel eğitimlerinde yardımcı olmaktır.



Yardımcı Öğretmen Nedir?



Okul öncesi kurumlarda çalışan yardımcı öğretmenler çocuklar ile ilgilenirler. Yardımcı öğretmenler çocuk yuvası, kreş, anaokulu ve tüm okul öncesi kurumlarda görev yapabilirler. Bunun için kendi alanlarında iyi bir eğitim almaları gerekir.



Yardımcı öğretmenlerin görev kapsamları oldukça geniştir. Bu noktada okuldaki çocuk gelişimi öğretmenlerine yardımcı olurlar. Okullardaki çocukların gelişimlerini ilgilendiren konularda yardımda bulunurlar. Ayrıca çocukları temizliğini sağlamak, uyku düzenlerine yardımcı olmak ve çocukların günlük ihtiyaçlarını karşılamakta önemli rol oynarlar. Ayrıca çocuklara da temel eğitimleri kazandırırlar.



Yardımcı Öğretmen Ne İş Yapar?



Yardımcı öğretmenlerin görev alanı oldukça geniştir. Buna göre yardımcı öğretmenler sınıf için etkinliklerde öğrenciler ile birebir ilgilenirler. Buna göre derslerde ihtiyaç duyulan materyallerin dağıtımı ile birlikte araç gereçlerin hazırlanmasına da yardımcı olurlar. Bu gibi eğitici durumlarda yardımcı öğretmenlerin de oldukça büyük bir katkısı bulunmaktadır.



Yardımcı öğretmenler çocukların sosyal kurallara uymasına ve sorumluluk duygularının gelişmesine yardımcı olurlar. Böylelikle hem öğretmenin yükünü hafifletirler hem de çocukların her aşamada yanında olurlar. Yardımcı öğretmenler çocuklar ile birlikte motor becerisi ile el ve göz koordinasyonunu sağlayacak etkinlikler yaparlar. Okul öncesi minik çocukların derslere katılımları ve günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı öğretmenler görev alırlar.



Yardımcı Öğretmen Nasıl Olunur?



Yardımcı öğretmen olmak isteyen kişiler bu noktada kendi alanları ile ilgili bir eğitim almalılar. Çocukların eğitim aşamasının ilk basamağında görev alan yardımcı öğretmenlerin bu mesleği öncelikle gönülden sevmesi gerekir. Yardımcı öğretmen olmak isteyen kişiler Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi ve Anadolu Teknik Liselerde Çocuk Gelişimi Eğitimi almış olmalılar. Aynı zamanda Kız Meslek Liseleri ile Pratik Kız Sanat Okullarında da Çocuk Gelişimi eğitimi alınabilir.



Bu okullarda eğitim gören ve mezun olan kişiler yardımcı öğretmen olarak görev alırlar. Aynı zamanda yardımcı öğretmen olmak için özel kurslarda çocuk bakıcılığı eğitimi de alınabilir. Bu bölümlerden herhangi birinde eğitim aldıktan sonra yardımcı öğretmenliğe başlanabilir.



Yardımcı Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Çocukların eğitim hayatına girmesinde ilk basamakta yer alan yardımcı öğretmenlerin görev ve sorumlulukları oldukça önemlidir. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerinde önemli rol oynayan yardımcı öğretmenlerin davranışları ve sorumluluklarına sahip çıkmaları çok önemlidir. Yardımcı öğretmenler çocukların gelişim alanlarına yönelik faaliyetlerde bulunurlar. Özellikle de çocukların motor becerisi ile el ve göz becerilerinin koordinasyon çalışmalarında yardımcı öğretmenlere büyük bir görev düşer. Özellikle sınıf içi etkinlerde öğrenciler arasındaki uyum ve etkileşimi de yardımcı öğretmenler sağlamaktadır.



Çocukların aktivite derslerine başlanmadan önce yardımcı öğretmenler sınıf düzenini sağlarlar. Bunun yanı sıra yardımcı öğretmenler öğrenciler ile bire bir ilgilenerek onların davranışları ve sınıfa uyumu konusunda yardımcı olurlar. Bu şekilde sınıf içi etkinlik düzeninde de yardımcı öğretmenler gereken hazırlıkları yaparak öğrencileri hazırlarlar. Ayrıca öğrencilerin kişisel temizlikleri için de yardımcı öğretmenler görev alırlar.