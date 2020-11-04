Yazılım Uzmanı Nedir, Nasıl Olunur? Yazılım Uzmanlığı Mezunu Ne İş Yapar?

Yazılım uzmanlığı genel olarak mühendislik sistemlerinin yaygın olduğu bir sektördür. Yazılım sektöründe çalışan kişiler ve bu konulardaki okullarda mezun olan kişi oldukça şanslıdır. Yazılım uzmanlığı yazılımsal sistemlerin tasarımlarının yapılması konularında da görev almaktadır.

Yazılım Uzmanı Kimdir?

Yazılım uzmanı ya da yazılım geliştirme uzmanı, genel olarak mühendislik prensiplerinin çerçevesinde olan yazılım sistemlerinin tasarımının da yapılmasını, sistem devamlılığını ve de gerektiğinde sistem güncellemesini yapan kişi olmaktadır. Bu yazılım uzmanlığı meslek dalı günümüzde oldukça yaygındır ve bu mesleği seçmekte olan kişiler gerekli üniversitelerden mezun olan ve her daim bu meslekten zevk alan kişilerdir. Yazılım uzmanlığı kişilerin ihtiyaçlarını anlamak için mevcut bir şekilde var olan süreçleri de oldukça yakından incelemektedir.

Yazılım Uzmanı Ne İş Yapar?

Yazılım uzmanı ya da yazılım geliştirme uzmanı, gereksinim duyulmakta olan bilgisayar programlarının, bilgisayar yazılımlarının, kodlarını kullanıp çeşitli ürünler geliştirmektedir. Yazılım geliştirme uzmanının günümüzde başlıca görev ve de sorumlulukları şu şekildedir.

Yazılım ile ilgili kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamak amacı ile kullanıcılar ile konuşmak ve de birlikte çalışmak, mevcut olan süreçleri çok yakından takip etmek, genel yazılım ile ilgili sistemsel ihtiyaçlarını anlamak, yazılım sisteminde ihtiyaç duyulan bazı tasarımları hazırlamak, genel uygulama için gerekli olan kodları yazmak ve ya düzeltmek, kişinin sorumlu olduğu yazılım sistemlerini test etmek, gerekli olan eğitim dokümanlarının her daim hazırlanmasında yardımcı olmak, gerekir ise son kullanıcılara eğitimler verecek olan yazılım hakkında danışmanlara eğitim vermek ve de tasarımların dokümanlarını hazırlamak.

Yazılım Uzmanı Nasıl Olunur?

Günümüzde yazılım uzmanı ya da yazılım geliştirme uzmanı olabilmek amacı ile adaylarda aranmakta olan öncelikli olan şartlar, üniversitelerin genel olarak Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Bölümü ve ya bilişim programlarının verilmekte olduğu bölümlerden bir eğitim almış olmaktır.

Fakat İstatistik Bölümü ve ya Matematik Bölümü gibi bazı bölümlerden de mezun olanlar da bir yazılım geliştirme uzmanı olabilmektedir. Aslında burada önemli olan, bu mesleği isteyen kişilerin bilgisayar programlarına ve ya bilgisayar uygulamalarına oldukça geniş çaplı bir şekilde hakim olmasıdır. Her zaman için bir yazılım uzmanının mesleki olarak kendisini de ne derece geliştirdiği önemli olmaktadır. Yazılım uzmanı olmak kişiler için oldukça önemli bir meslek dalıdır.

Yazılım Uzmanlığı Mezunu Ne İş Yapar?

Yazılım uzmanlığı mezunu olmak günümüzde oldukça önemlidir. Çünkü pek çok sayıda çalışma alanları yer almaktadır. Yazılım uzmanlığı çalışma alanları aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Bunlar alanlar ise şu şekildedir. Yazılım uzmanlığı, veri bilimci, front end geliştirici, back end geliştirici ile birlikte web programcısı, siber sistem uzmanlığı, web sistemleri, siber güvenlik uzmanlığı, yapay zeka uzmanı, IT (BT ) ve de diğer bazı fabrika ve ya ofislerde bilgisayar yazılım sistemlerinde çalışma imkanı vardır. Bu nedenle yazılım uzmanlığı ya da yazılım geliştirme uzmanlığı günümüzde çok da yaygın bir sektör haline gelmiştir.